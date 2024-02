Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 1,4% m/m i wyniosło ok. 1 365 mld zł na koniec stycznia 2024 r., podało Ministerstwo Finansów, prezentując szacunkowe dane.

„Według wstępnych szacunkowych danych, zadłużenie SP na koniec stycznia 2024 r. wyniosło ok. 1 365,0 mld zł, co oznaczało wzrost o 18,8 mld zł (+1,4%) m/m. Zadłużenie w podziale według kryterium miejsca emisji wyniosło:

• dług krajowy: ok. 1.061,2 mld zł,

• dług w walutach obcych: ok. 303,8 mld zł (tj. 22,3% całego długu SP)” – czytamy w komunikacie.

Resort podał także, że zadłużenie Skarbu Państwa na koniec grudnia 2023 r. wyniosło 1 346 199,4 mln zł

Źródło: ISBnews