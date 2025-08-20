Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 1,7% m/m i wyniosło ok. 1 833,4 mld zł na koniec lipca 2025 r., podało Ministerstwo Finansów, prezentując szacunkowe dane.

„Według wstępnych szacunkowych danych, zadłużenie SP na koniec lipca 2025 r. wyniosło ok. 1 833,4 mld zł, co oznaczało wzrost o 30,3 mld zł (+1,7%) m/m. Zadłużenie w podziale według kryterium miejsca emisji wyniosło:

• dług krajowy: ok. 1.445,1 mld zł,

• dług zagraniczny: ok. 388,3 mld zł (tj. 21,2% całego długu SP)” – czytamy w komunikacie.

Resort podał także, że zadłużenie Skarbu Państwa na koniec czerwca wyniosło 1 803,1 mld zł, co oznaczało wzrost o 1,7% m/m.

Źródło: ISBnews