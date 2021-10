Zadłużenie szpitali wzrosło do 16,7 mld zł po II kw. 2021r., z czego zobowiązania wymagalne wynoszą nieco ponad 2 mld zł, poinformował wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski.

„Po II kw. 2021 zadłużenie szpitalu wynosiło 16,7 mld zł, to jest zadłużenie SP ZOZ-ów ogółem. I w stosunku do końca roku, do tego zamkniętego okresu sprawozdawczego wzrosło nieznacznie, o 150 mln zł” – powiedział wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski na posiedzeniu sejmowej Komisji Finansów Publicznych.

„Natomiast zobowiązania wymagalne szpitali […] wynoszą nieco ponad 2 mld zł” – dodał.

Podkreślił, że zobowiązania wymagalne szpitali kształtują się na stałym poziomie około 2 mld zł od roku 2019.

Źródło: ISBnews