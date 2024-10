Rządowa propozycja wprowadzenia nocnej prohibicji wyłącznie na stacjach paliw jest dyskryminująca dla branży paliwowej i nie służy osiągnięciu celu ograniczenia spożycia napojów alkoholowych w Polsce, wynika ze wspólnego oświadczenia Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN) oraz Polskiej Izby Paliw Płynnych (PIPP).

„Nieodpowiedzialne spożycie napojów alkoholowych w Polsce jest problemem społecznym, który wymaga podjęcia odważnych działań i powinno być przedmiotem spójnej polityki zdrowotnej. Jednak poważne zaniepokojenie budzą zapowiedzi działań ze strony rządowej, które, pod pozorem walki z problemami alkoholowymi, prowadzą do ewidentnej i niczym nieuzasadnionej dyskryminacji branży paliwowej w porównaniu do innych kanałów dystrybucji alkoholu w Polsce. Takim dyskryminującym rozwiązaniem jest propozycja wprowadzenia nocnej prohibicji wyłącznie na stacjach paliw. POPiHN i PIPP są przekonane, że po pierwsze realizacja propozycji Rządu nie służy osiągnięciu celu ograniczenia spożycia napojów alkoholowych w Polsce, po drugie jest propozycją dyskryminującą branżę paliwową, a zatem godzącą w podstawowe prawa przedsiębiorców, chronione na gruncie Konstytucji RP i prawa Unii Europejskiej, a po trzecie może prowadzić do negatywnych skutków dla konsumentów paliw” – czytamy w oświadczeniu.

W ocenie branży, zakaz sprzedaży alkoholu nocą wyłącznie na stacjach paliw w znikomym stopniu przełoży się na ograniczenie fizycznej dostępności alkoholu. Stacji paliw, na których prowadzi się sprzedaż napojów alkoholowych jest w Polsce ok. 5,5 tys. Tymczasem wszystkich punktów sprzedaży napojów alkoholowych według danych Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (KCPU) na koniec 2022 r. było blisko 121 tys. Stacje paliw mają również niewielki udział także w ilości i wartości sprzedanego alkoholu. Według danych POPiHN za I kwartał 2024 r. sprzedaż napojów alkoholowych na stacjach paliw to 2,2% wolumenu i 2,6% wartości sprzedaży napojów alkoholowych ogółem. Przy czym dane te odnoszą się do sprzedaży przez całą dobę, a udział sprzedaży nocnej byłby jeszcze mniejszy.

„Na przestrzeni ostatniej dekady można zaobserwować w dodatku stały powolny spadek udziału wartości sprzedaży napojów alkoholowych na stacjach paliw względem całego rynku. Ponadto z uwagi na przekierowanie konsumentów napojów alkoholowych ze stacji paliw, gdzie ceny produktów alkoholowych są relatywnie wyższe, do innych punktów sprzedaży, w tym sklepów typu convenience, gdzie ceny są relatywnie niższe -zdaniem POPiHN oraz PIPP – z dużym prawdopodobieństwem nocna prohibicja na stacjach paliw doprowadzi do zwiększenia ekonomicznej dostępności alkoholu” – czytamy dalej.

Doświadczenia tych państw, w których wprowadzono całkowity lub częściowy zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach paliw (Litwy, Holandii, Belgii, Cypru, Finlandii, Francji, Irlandii, Włoch, Malty, Portugalii, Słowacji, Szwecji) wskazują na brak zależności między dostępnością alkoholu na stacjach, a liczbą nietrzeźwych kierowców, wskazano także w oświadczeniu.

PIPP jest organizacją samorządu gospodarczego powołaną w 1991 r. przez przedsiębiorców polskiego prywatnego sektora paliwowego. Obecnie zrzesza ponad 300 firm operujących w różnych segmentach rynku paliw, głównie handlu detalicznym i hurtowym.

POPiHN to działająca od 1995 roku organizacja branżowa zrzeszająca działające w Polsce firmy paliwowe i logistyczne.

Źródło: ISBnews