Zakończenie negocjacji w sprawie podziału środków dla poszczególnych państw w ramach Funduszu Odbudowy Next Generation EU powinno nastąpić w lipcu lub w sierpniu. Fundusz ma być częścią unijnego budżetu (Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021-2027), z którego Polska może otrzymać w tym okresie około 160 mld euro, czyli około 700 mld zł, poinformował premier Mateusz Morawiecki.

„Myślę, że pod koniec lipca, w sierpniu domkniemy te negocjacje” – powiedział Morawiecki na konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Europejskiej, która dotyczyła unijnego budżetu na kolejną perspektywę finansową, a zwłaszcza Funduszu Odbudowy o wartości 750 mld euro. Polska – jak podawano wcześniej – ma z niego otrzymać 63,8 mld euro.

Odnosząc się do budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027, premier powiedział: „Wysokość wsparcia [dla Polski] to 160 mld euro, czyli ok. 700 mld zł na najbliższe kilka lat, które może wesprzeć odbudowę gospodarki po koronawirusie”.

Zaznaczył, że środki te zostaną przeznaczone na Wspólną Politykę Rolną (WPR), politykę spójności i sprawiedliwą transformację.

„Wiemy, gdzie są najważniejsze projekty, gdzie inwestować w infrastrukturę: drogową, kolejową, mosty, internet, 5G, ale także energetykę, ochronę środowiska, edukację i służbę zdrowia – to cele, które mają podnieść innowacyjność Polski” – podkreślił premier.

„Od początku apelowałem, by Europa zdecydowała się na ambitny budżet – myślę, że ten plan jest już stosunkowo blisko, niedługo domkniemy negocjacje. Dziś mówimy o nowych środkach z tej najbliższej perspektywy” – dodał.

Komisja zapowiedziała w końcu maja, że zmobilizuje 750 mld euro na cele programu, z czego 500 mld euro będzie w formie grantów, a 250 mld euro w formie pożyczek dla państw członkowskich. Łączny budżet na kolejną perspektywę finansową ma być wart 2,4 bln euro.

Źródło: ISBNews