Zbliżamy się szybkim krokiem do celu inflacyjnego, poinformowała wiceprezes NBP i pierwsza zastępczyni prezesa Marta Kightley.

„Odczyt ostatni inflacji przypomnę za zeszły miesiąc, to jest flash, niepełny odczyt to jest 3,9% [r/r] – czyli zbliżamy się szybkim krokiem do celu inflacyjnego. Przypominam, ten cel inflacyjny to 2,5% +/- 1 pkt proc. Jak na razie, patrząc na dane, widzimy odczyty bardzo dobre przynajmniej w I połowie roku” – powiedziała Kightley w rozmowie z wPolsce.pl.

Podczas ostatniej konferencji prasowej prezes NBP i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adam Glapiński informował, że inflacja konsumencka przejściowo może obniżyć się do blisko 2,5% r/r, a „prawie na pewno” wyniesie poniżej 3% r/r, w marcu.

NBP informował wcześniej, że inflacja konsumencka w II połowie tego roku może mocno przejściowo wzrosnąć, ze względu na czynniki regulacyjne (VAT na żywność, ceny gazu i energii, presja popytowa wynikająca z podwyżek w sferze budżetowej) do 6-8% r/r.

Źródło: ISBnews