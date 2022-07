Rada Polityki Pieniężnej (RPP) zdecydowała się wczoraj na podwyżkę stóp procentowych o 50 pb zamiast – jak w poprzednich miesiącach – o 75 ze względu na spodziewane w projekcji Narodowego Banku Polskiego (NBP) „gwałtowne” spowolnienie gospodarcze w Polsce, poinformował prezes NBP i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adam Glapiński.

„To, że zrezygnowaliśmy z podwyżki o 75 pb i zdecydowaliśmy się na 50 pb wynika z faktu, że dostrzegamy tak silne wskaźniki wskazujące na spowolnienie, także w Polsce. Jeśli z ponad 8% – co prawda, znaczna część tego wzrostu to było uzupełnienie zapasów – zejdziemy na początku przyszłego roku do 2-2,5%, jak macie w projekcji, to jest radykalne spowolnienie, to jest gwałtowne spowolnienie i ono powinno bardzo antyinflacyjnie też zadziałać” – powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej.

„Nie 75 pb, a 50 pb – już ostrożnie musimy rozważać i rynek pracy, i tempo wzrostu, żeby nie wpaść w recesję z bezrobociem” – dodał.

RPP podwyższyła wczoraj stopy procentowe po raz 10. z rzędu – tym razem o 50 pb, do 6,5% w przypadku głównej stopy referencyjnej.

Wcześniej podczas konferencji Glapiński powiedział, że ostatnie dane wskazują, że skala spowolnienia gospodarczego w Polsce w kolejnych kwartałach może być bardzo wyraźna. Powiedział także, że w Polsce recesji się nie spodziewamy. Możliwa będzie recesja techniczna – przez dwa kwartały PKB może mieć ujemny wzrost.

Według lipcowej projekcji NBP roczne tempo wzrostu PKB według projekcji znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 3,9-5,5% w 2022 r. (wobec 3,4-5,3% w projekcji z marca 2022 r.), 0,2-2,3% w 2023 r. (wobec 1,9-4,1%) oraz 1-3,5% w 2024 r. (wobec 1,4-4%).

Źródło: ISBnews