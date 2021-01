W ramach środków z unijnej polityki spójności i Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji dla województwa śląskiego Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFPR) zaproponowało 2,36 mld euro na program regionalny oraz 2,07 mld euro na sprawiedliwą transformację z możliwością zwiększenia tej kwoty po negocjacjach kontraktu programowego, poinformował resort.

Dzisiaj rozpoczęły się konsultacje Umowy Partnerstwa dotyczące województwa śląskiego. Dokument pokazuje jak Polska zainwestuje 76 mld euro z unijnej polityki spójności i Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

„Rozpoczynamy cykl konsultacji projektu Umowy Partnerstwa, w którym pokazujemy, jak podzieliliśmy i w co chcemy inwestować pieniądze unijne na lata 2021-2027. Zamierzamy porozmawiać z przedstawicielami każdego województwa, partnerami społecznymi i gospodarczymi oraz wszystkimi, którzy chcą uczestniczyć w dyskusji nad kształtem wsparcia z funduszy europejskich w nowej perspektywie finansowej. Każdy głos jest dla nas ważny”- powiedział minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński, cytowany w komunikacie.

Łączna suma środków unijnych przeznaczonych na realizację programów objętych Umową Partnerstwa wynosi 76 mld euro. Z tej kwoty 72,2 mld euro to środki na realizacją programów polityki spójności, pozostałe środki w wysokości 3,8 mld euro pochodzą z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i zostaną przeznaczone na zmniejszanie negatywnych skutków społeczno-gospodarczych transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu.

„W nowym rozdaniu Funduszy Europejskich województwo śląskie będzie miało do dyspozycji największą kwotę ze wszystkich regionów. Na program regionalny, zarządzany przez marszałka, przeznaczyliśmy 2,36 mld euro, czyli najwięcej ze wszystkich województw” – powiedziała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Dodał, że region ma szansę na zwiększenie tej kwoty. „25% funduszy na programy regionalne w całym kraju zostanie rozdysponowane na etapie negocjacji kontraktu programowego”- zapowiedziała.

Województwo będzie też największym beneficjentem środków na sprawiedliwą transformację. To 4,4 mld euro, które trafi do 6 regionów związanych z górnictwem – śląskiego, łódzkiego, małopolskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego i lubelskiego. Z tej puli województwu śląskiemu przypadnie 2,07 mld euro. Pieniądze te, razem ze środkami krajowymi, trafią między innymi na projekty dotyczące przekwalifikowania pracowników związanych z branżą wydobywczą, tworzenia nowych miejsc pracy, rekultywacji terenów pokopalnianych czy walki ze smogiem.

Fundusze unijne, razem ze środkami krajowymi, będą wspierać innowacje, przedsiębiorczość, cyfryzację, infrastrukturę, ochronę środowiska, energetykę, edukację, oraz sprawy społeczne. Znaczenie mają również priorytety unijne, takie jak badania, innowacje, cyfryzacja, klimat i środowisko, a także rozporządzenia wydawane na poziomie UE. Wnika z nich np., że ponad 30% środków budżetu Unii Europejskiej powinno wspierać klimatyczne działania Unii – polityka spójności też musi się do tego przyczynić.

Pieniądze zostały w projekcie Umowy Partnerstwa podzielone na programy krajowe i regionalne. Podobnie jak w latach 2014-2020 również w nowej rozpoczynającej się perspektywie około 60% funduszy z polityki spójności trafi do programów realizowanych na poziomie krajowym. Pozostałe 40% otrzymają programy regionalne, zarządzane przez marszałków województw.

Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji to nowy instrument służący zapewnieniu wsparcia obszarom zmagającym się z wyzwaniami społeczno-gospodarczymi wynikającymi z transformacji w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Polska otrzyma na ten cel 3,8 mld euro. Rząd zdecydował, że do tej kwoty dołoży ponad 560 mln euro. Powstanie specjalny program poświęcony sprawiedliwej transformacji o wartości 4,4 mld euro.

Umowa Partnerstwa to dokument, który funkcjonuje również w bieżącej perspektywie. Pokazuje on zakres i sposób wykorzystania Funduszy Europejskich z polityki spójności. Umowa Partnerstwa jest ściśle powiązana z priorytetami Unii Europejskiej i celami rozwojowymi Polski na najbliższe lata.

W ramach konsultacji od 18 stycznia do 22 lutego odbędzie się łącznie 16 spotkań regionalnych.

Źródło: ISBnews