Funkcjonujący w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) zespół do spraw wypracowania rozwiązań służących reformie Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) zakłada przygotowanie projektu ustawy do końca sierpnia i przeprowadzenie procesu uzgodnień międzyresortowych, konsultacji społecznych i uzyskanie akceptacji Rady Ministrów do końca roku, podał resort. W resorcie odbyło się drugie posiedzenie zespołu.

„Prace zespołu koncentrują się na określeniu procedur przekształcania umów cywilnoprawnych w umowy o pracę, zwiększeniu efektywności i zasięgu kontroli, w tym wdrożeniu mechanizmów kontroli zdalnych, a także podwyższeniu sankcji oraz wprowadzeniu dodatkowych rozwiązań zwiększających skuteczność działań PIP. Szczególnie ważnym obszarem prac zespołu jest kwestia skutecznej wymiany danych między kluczowymi instytucjami – PIP, ZUS i KAS” – czytamy w komunikacie.

Przewodniczący zespołu, dr Liwiusz Laska, zaprezentował szczegółowy harmonogram dalszych prac legislacyjnych.

„Wskazał, że celem prac zespołu jest przygotowanie projektu ustawy do końca sierpnia i przeprowadzenie procesu uzgodnień międzyresortowych, konsultacji społecznych i uzyskanie akceptacji Rady Ministrów do końca roku” – czytamy dalej.

Dziemianowicz-Bąk powołała zespół do spraw reformy PIP w połowie kwietnia br. Jeżeli Komisja Europejska (KE) zgodzi się na proponowane zmiany, będą one musiały wejść w życie do 30 czerwca 2026 r.

Źródło: ISBnews