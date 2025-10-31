Wydanie przez Komisję Europejską (KE) zgody na pomoc publiczną dla pierwszej polskiej elektrowni jądrowej jeszcze przed końcem tego roku nadal jest realne, poinformował wiceminister energii, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Wojciech Wrochna.

„Cały czas liczymy na to, że uzyskamy zgodę Komisji jeszcze przed końcem tego roku, ale jednocześnie jesteśmy przygotowani na sytuację, gdyby miało to nastąpić na przykład w I kwartale przyszłego roku” – powiedział Wrochna dziennikarzom.

„Ważne jest dla nas, żeby model, który zaproponowaliśmy Komisji, udało się obronić” – dodał.

W grudniu ubiegłego roku Komisja Europejska (KE) zainicjowała postępowanie poszerzone w sprawie akceptacji pomocy publicznej dla projektu – jest to standardowa procedura przy tego typu dużych przedsięwzięciach, w ramach której KE ocenia zgodność pomocy z rynkiem wewnętrznym i wpływ inwestycji na rynek energii w Unii Europejskiej. Po uzyskaniu akceptacji Komisji dla pomocy publicznej Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) będą mogły uzyskać dokapitalizowanie służące realizacji kolejnych etapów projektu.

Źródło: ISBnews