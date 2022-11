Rząd zidentyfikował oszczędności w budżecie państwa na poziomie 10-15 mld zł, poinformował premier Mateusz Morawiecki.

„Już dziś mogę powiedzieć, [że] przeanalizowaliśmy linijka po linijce budżet państwa i zidentyfikowaliśmy kolejne oszczędności w wielkości 10-15 mld zł, które przełożą się na niższe wydatki. To też przyczyni się do mniejszego poziomu inflacji, bo to jest zacieśnienie fiskalne” – powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

Według szacunkowych danych w budżecie państwa na koniec września br. odnotowano 27,46 mld zł nadwyżki. Miesiąc wcześniej w budżecie zanotowano nadwyżkę w wysokości 27,53 mld zł.

Dochody budżetu państwa po wrześniu wyniosły 383,13 mld zł, tj. 77,9% planu na cały rok 2022 zakładanego w ustawie budżetowej. Wydatki wyniosły 355,68 mld zł, tj. 68,2% planu na br.

Główny Urząd Statystyczny podał, że inflacja konsumencka wyniosła 17,9% w ujęciu rocznym w październiku 2022 r., według szybkiego szacunku danych.

Źródło: ISBnews