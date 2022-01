Oczekiwania wobec dalszego utrwalenia się presji inflacyjnej, które nasiliły się wraz z ubiegłotygodniową publikacją danych z USA i przesłanek o jej „rozlaniu” po większości kategorii sprawiają, że coraz więcej inwestorów decyduje się na poszerzenie swoich zasobów w złocie.

Od tej decyzji nie odwodzą ich nawet rosnące rentowności amerykańskich obligacji skarbowych, które historycznie – przynajmniej w perspektywie krótkoterminowej – co do zasady przyczyniały się do spadków na wykresach ceny złota zwiększając koszt alternatywny posiadania tego metalu. Co więcej, złotu nie szkodzi również scenariusz spełnienia jastrzębich obietnic Rezerwy Federalnej. Wygląda to tak, jakby uczestnicy rynku podchodzili do komentarzy przedstawicieli amerykańskich władz monetarnych z dużym dystansem widząc, jak elastyczna jest Rezerwa Federalna, kiedy idzie o zacieśnianie polityki. Odzwierciedleniem mieszanych nastrojów wśród inwestorów przed zaplanowanym na przyszły tydzień posiedzeniem FOMC są zmiany na najważniejszych amerykańskich indeksach giełdowych – ostatnie dni upłynęły pod znakiem „przepychanki” pomiędzy negatywnym wpływem jastrzębich komentarzy przedstawicieli Rezerwy Federalnej, a ofensywą ze strony łowców okazji, którzy przyczyniali się do pozytywnych zmian na wykresach.

W chwili pisania tego tekstu, tj. o godzinie 15:08 cena uncji złota wyrażona w dolarach amerykańskich wynosi 1820,91 USD/oz i notuje nieznaczny dzienny wzrost na poziomie 0,15%. Z kolei cena złota wyrażona w polskiej walucie oscyluje w okolicach 7220 PLN/oz (-0,07% w ciągu dnia, -3,74 w ciągu miesiąca). Na bieżącą sytuację na wykresie ceny złota w złotówkach wpływa pogłębiający się od początku roku spadek kursu USD/PLN, który czyni złoto tańszym w oczach posiadaczy polskiej waluty.

W związku z trwającym okresem blackoutu przed styczniowym posiedzeniem FOMC, rozpoczynający się tydzień nie przyniesie większych rewelacji z USA. Zdecydowanie ciekawsze pod względem makroekonomicznym będą dane z Wielkiej Brytanii – we wtorek poznamy dane dotyczące rynku pracy, w środę inflację CPI, natomiast w piątek sprzedaż detaliczną. Warta uwagi wydaje się również czwartkowa decyzja Banku Turcji w sprawie polityki monetarnej.

