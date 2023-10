Narodowy Bank Polski (NBP) ma ponad 10% rezerw walutowych w złocie i planuje dalsze zakupy tego kruszcu – „marzeniem jest” dojść do 20% udziału złota w rezerwach, poinformował prezes NBP i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adam Glapiński.

„W tej chwili mamy ogromne zasoby złota, cały czas kupujemy kolejne. W sierpniu dokonaliśmy bardzo dużych zakupów. Mamy ponad 10% naszych rezerw – a rezerwy wynoszą ponad 180 mld USD – w złocie, co czyni Polskę bardziej wiarygodną. Mamy lepszy standing we wszystkich ratingach. I dalej będziemy kupować złoto. Marzeniem jest, żeby dojść do 20%” – powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej.

NBP podał wcześniej, że ilość złota wchodzącego w skład rezerw walutowych Narodowego Banku Polskiego (NBP) wyniosła 10,108 mln uncji na koniec sierpnia br. w porównaniu do 9,628 mln uncji miesiąc wcześniej.

Oficjalne aktywa rezerwowe ogółem miały wartość 182,24 mld euro na koniec sierpnia br. wobec 181,89 mld euro miesiąc wcześniej.

W listopadzie 2019 r. NBP zakończył operację relokacji do Polski 100 ton złota z Anglii. Jak wówczas informowano, bank centralny posiada 228,6 ton złota, z czego 105 ton jest składowane w NBP. W latach 2018-2019 rezerwy złota NBP zostały zwiększone o 125,7 tony (122%).

Źródło: ISBnews