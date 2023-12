Kurs złotego jest „istotnie mocniejszy” w porównaniu ze stanem z jesieni ub.r., a jego wzmocnienie jest korzystne dla walki z inflacją, ocenia prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adam Glapiński. Powtórzył, że NBP nie ma preferowanego poziomu kursu oraz że interwencje walutowe są potrzebne tylko, kiedy zmiany kursu następują skokowo.

„W tej chwili złoty jest istotnie mocniejszy, no bo o ok. 20% wobec USD, patrząc od jesieni ub.r. i o ok. 10% mocniejszy względem euro. To, oczywiście, działa antyinflacyjnie i to jest bardzo dobrze. […] Z punktu widzenia walki z inflacją, mocny kurs jest dobry, wzmocnienie kursu jest dobre, bo wzmacnia transmisję naszej polityki i działa przeciwinflacyjnie” – powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej.

Natomiast NBP nie ma „żadnego preferowanego kursu” i nigdy się na ten temat nie wypowiada, podkreślił.

„Natomiast jesteśmy gotowi na interwencję zawsze wtedy, kiedy zmienia się zbyt szybko. Nawet jeśli bardzo zmienia się, powoli, to jest to dobrze, natomiast jeśli się zmienia szybko, skokowo, to wtedy czasami interweniujemy, w niewielkim zakresie zresztą” – wskazał też szef banku centralnego.

W komunikacie po wczorajszym posiedzeniu RPP napisała, że ocenia, iż obniżaniu inflacji sprzyja umocnienie kursu złotego, które jest spójne z fundamentami polskiej gospodarki. Podtrzymała też, że NBP może stosować interwencje na rynku walutowym.

Źródło: ISBnews