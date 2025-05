Rada Polityki Pieniężnej (RPP) weszła na ścieżkę obniżek stóp procentowych, zgodną z oczekiwaniami. Złoty może osłabiać się lekko w oczekiwaniu na kolejne obniżki, ocenił w rozmowie z ISBnews wicedyrektor Działu Analiz XTB Michał Stajniak. Wskazał, że wpływ umiarkowanych obniżek na wyniki banków nie musi być znaczący.

„Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o obniżce stóp procentowych o 50 punktów bazowych, co było zgodne z wcześniejszymi zapowiedziami oraz zgodne z oczekiwaniami rynków. Tak naprawdę niewielu analityków wskazywało na to, że stopy procentowe mogą pozostać bez zmian lub mogą być obniżone o 25 punktów bazowych. Jest to oczywiście bardzo dobra informacja dla kredytobiorców, gdyż przy takim średnim kredycie na poziomie 500 tys. zł na 25 lat taka obniżka o 50 punktów bazowych może obniżyć ratę kredytu na poziomie ok. 150 zł, co przekłada się na roczną oszczędność na poziomie około 2 000 zł” – powiedział Stajniak w rozmowie z ISBnews.

W jego ocenie, najprawdopodobniej nie jest to koniec obniżek stóp procentowych.

„Jeżeli chodzi o dalsze kroki, kolejnym prawdopodobnym terminem, kiedy może dojść do obniżek stóp procentowych będzie lipiec, kiedy poznamy najnowsze projekcje inflacyjne. Do tej pory projekcje były sporządzane przy założeniu, że stopy procentowe pozostaną bez zmian. Niemniej [prezes NBP] profesor [Adam] Glapiński wcześniej zapowiadał, że najprawdopodobniej dojdzie do dwóch obniżek na poziomie 50 punktów bazowych i później Rada Polityki Pieniężnej zobaczy jak będzie zachowywać się inflacja” – dodał wicedyrektor.

Podkreślił, że inflacja w kwietniu spadła do 4,2% r/r z marcowego poziomu 4,9%, ale obie te wartości były niższe niż zakładał Narodowy Bank Polski we wcześniejszych projekcjach inflacyjnych, dlatego podstawa do dalszych obniżek stóp procentowych jest dosyć mocna.

„Prof. Glapiński mówił wcześniej o tym, że jest szansa na to, że w 2026 roku stopy procentowe zostaną obniżone do 3,5%, co oznaczałoby, że standardowa rata mogłaby spaść nawet o 700 zł w porównaniu do bieżących poziomów. Złoty od momentu, kiedy wzrosły oczekiwania dotyczące stóp procentowych, nieco stracił na wartości. Niemniej najprawdopodobniej PLN będzie w dalszym ciągu stabilny, biorąc pod uwagę to, że również oczekuje się dalszych obniżek stóp procentowych w strefie euro, oczekiwane są też obniżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli chodzi o poziomy na parach walutowych, to cały czas znajdujemy się w przypadku USD/PLN nieco powyżej 3,75, natomiast w przypadku EUR/PLN poniżej 4,30. Niemniej duża presja na to, że stopy procentowe mogą być obniżone kolejny raz o 50 punktów bazowych, może spowodować, że złoty będzie jednak umiarkowanie tracił w kolejnych miesiącach” – wskazał Stajniak.

Zwrócił uwagę, że banki zaliczały w ostatnich kwartałach bardzo wysokie marże, co przekładało się oczywiście na dosyć wysokie wyniki finansowe i rekordowe wyceny sektora na GPW.

„Oczywiście obniżki stóp procentowych mogą doprowadzić do obniżki marżowości, natomiast też mogą spowodować, że liczba kredytów będzie się zwiększać, więc tak naprawdę wpływ umiarkowanych obniżek na wyniki [banków] nie musi być taki duży” – zakończył wicedyrektor.

RPP obniżyła dziś – zgodnie z oczekiwaniami – stopy procentowe o 50 pb, do 5,25% w przypadku głównej stopy referencyjnej.

