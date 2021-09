Nowe rozwiązania podatkowe powinny pomagać wzmacniać sektor bankowy, tak by mógł on sprostać potrzebom rozwijającej się gospodarki oraz realizacji Krajowego Plan Odbudowy, Zielonego Ładu i polityki spójności, ocenia prezes Związku Banków Polskich (ZBP) Krzysztof Pietraszkiewicz w rozmowie z ISBnews.TV. Podkreślił, że w tym celu sektor musi być bardziej rentowny i jeszcze mocniej skapitalizowany.

„Sektor bankowy w Polsce od kilku lat ma dość poważne problemy. O tym się nie mówi głośno, ale trzeba jasno powiedzieć – sektor bankowy, na skutek bardzo wysokich obciążeń zewnętrznych, stał się bardzo mało rentowny, w porównaniu do innych sektorów w Polsce, ale także do innych sektorów bankowych w tej części Europy i w świecie. W związku z tym, mając potrzebę zmobilizowania, na realizację tych projektów rozwojowych ogromnej sumy pieniędzy, potrzebujemy także odpowiedniej wielkości funduszy i kapitałów własnych” – powiedział Pietraszkiewicz w rozmowie z ISBnews.TV w kuluarach Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

„Czyli chcę powiedzieć wyraźnie – w naszym interesie (Polaków i Polski) – leży to, byśmy stworzyli możliwości budowania silnika polskiej gospodarki. Tym silnikiem polskiej gospodarki, są fundusze własne – i kapitały polskich banków. Dlatego, że żeby wykonać te programy – i Krajowy Plan Odbudowy, i Zielony Ład i politykę spójności, i żeby doganiać bardziej zaawansowane kraje, typu Niemcy i Francję (pod względem dochodów) – my musimy po prostu podać gospodarce kilkadziesiąt dodatkowych miliardów złotych rocznie” – dodał.

Wskazał, że sektor bankowy będzie w stanie podołać tym zadaniom, jeśli będzie odpowiednio skapitalizowany.

„Sektor bankowy musi być silny. I dlatego, w tych nowych rozwiązaniach podatkowych, wnosimy o zmianę podejścia, jeżeli chodzi o obciążenia sektora bankowego” – podkreślił prezes ZBP.

Jednocześnie wskazał, że pomimo pogorszenia rentowności, polski sektor bankowy pozostaje stabilny.

„Jeśli mówię o trudnej sytuacji sektora, to chodzi o trudności w sprostaniu potrzebom polskiej gospodarki. Żeby polski sektor bankowy mógł sprostać potrzebom rozwijającej się gospodarki, musi być bardziej rentowny – i musi być jeszcze mocniej skapitalizowany. I musi posiadać zdolność do mobilizowania oszczędności na rynku krajowym i na rynkach międzynarodowych, żeby finansować rozwój. Jeżeli tego nie uczynimy w porę – i w dobrym stylu – to po prostu nasza gospodarka będzie się obsuwać” – podsumował Pietraszkiewicz.

