Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) widzi konieczność zmian w ustawie wprowadzającej od 2025 r. system kaucyjny i uważa, że ich wdrożenie „to sprawa pilna”, napisał resort w odpowiedzi na apel branży handlowo-spożywczej do premiera o zmiany w systemie. Od marca prowadzone są konsultacje z branżą dotyczące planowanej nowelizacji ustawy, podkreślono.

„Odpowiadając na apel skierowany do premiera Donalda Tuska, o pilne wdrożenie niezbędnych zmian w przepisach regulujących system kaucyjny na opakowania po napojach, jako Ministerstwo Klimatu i Środowiska, chcemy poinformować, że tak jak jego sygnatariusze również widzimy potrzeby zmian. I dokładnie tak jak postulują przedstawiciele branży spożywczej uważamy, że to sprawa pilna” – czytamy w odpowiedzi na apel branży.

Dlatego na samym początku prac rządu Koalicji 15 października rozpoczęto analizy przyjętej przez poprzedników ustawy z lipca 2023 roku, wprowadzającej w Polsce system kaucyjny, do którego rząd miał „wiele uwag”, wskazał resort. Podkreślił, że zaproponowane przepisy nie dadzą spodziewanego efektu, także dlatego, że branża spożywcza ma wiele wątpliwości do przyjętych schematów działania systemu.

„Od marca 2024 r. prowadzone są konsultacje z branżą spożywczą, w ramach których już wiemy, że w proponowanej przez nas nowelizacji:

• Wprowadzimy mechanizm tzw. podążania kaucji za produktem, czyli pobierania kaucji na każdym etapie obrotu towarem od producenta do konsumenta, co w opinii branży rozwiąże kilka problemów w systemie. Między innymi zapobiegnie to ewentualnym nadużyciom przy rozliczaniu pobranej kaucji z jednostkami handlowymi i zagwarantuje operatorom środki finansowe do rozliczeń.

• Przesuniemy o rok włączenie do systemu napojów mlecznych, bo wiemy, że wszyscy potrzebują więcej czasu na rozwiązanie kwestii sanitarnych.

• Utrzymamy przepisy w zakresie sprawozdań dla samorządów, by pozwalały zaliczyć im recykling z systemu kaucyjnego do realizacji wymaganych poziomów zbiórki w gminach.

Ponadto według opinii Ministerstwa Finansów, VAT nie będzie naliczany dla opakowań jednorazowych, a w przypadku tych wielokrotnego użytku, pojawi się tylko dla tych, które nie wrócą do systemu. Nad szczegółowymi rozwiązaniami stale pracujemy z Ministerstwem Finansów” – wymieniono w odpowiedzi.

System kaucyjny przyczyni się do zmniejszenia wpłat Polski do wspólnego budżetu UE z tytułu niepoddanych recyklingowi odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych. W 2023 r. Polska wpłaciła ponad 2 mld zł z tego tytułu, podkreślił resort.

Źródło: ISBnews