Do końca roku przeprowadzone mają być zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii, dot. rozszerzenia definicji prosumenta, a także w tzw. ustawie odległościowej, by umożliwić zmniejszenie odległości elektrowni wiatrowych od terenów zabudowanych, wynika z zapowiedzi wicepremier i minister rozwoju Jadwigi Emilewicz.

„Do 15 października kończymy prace legislacyjne nad ustawą o prosumencie indywidualnym i prosumencie zbiorowym. Rozszerzamy status prosumenta. Zatem już nie tylko domy jednorodzinne, a także mieszkańcy budynków wielorodzinnych oraz małe wspólnoty będą mogły korzystać z różnych źródeł energii odnawialnej i udzielać ją czy to dla mieszkańców wspólnot czy to dla budynków użyteczności publicznej w małych gminach, tworząc coś co nazywamy modelem klastra energetycznego” – powiedziała Emilewicz podczas konferencji prasowej na ImpactCEE.

Podkreśliła, że resort rozwoju będzie chciał ten projekt konsultować publicznie w drugiej połowie października br.

Planowane zmiany mają dotyczyć także tzw. ustawy odległościowej (ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych z 20 maja 2016 r.), która nakłada obowiązek zachowania minimalnej odległości elektrowni wiatrowych na poziomie dziesięciokrotności całkowitej wysokości urządzenia od zabudowy oraz wybranych form ochrony przyrody (tzw. zasada 10H).

„Wprowadzamy pewną korektę dającą możliwość redukcji odległości 10-krotnosci wysokości masztu w momencie, kiedy mamy plan zagospodarowania przestrzennego oraz podwójne konsultacje społeczne: w gminie, na terenie której ta elektrownia wiatrowa staje oraz sąsiedniej, na którą także oddziałuje” – podkreśliła wicepremier.

Resort rozwoju chciałby przeprowadzić te zmiany do końca tego roku.

„Takie dwie zmiany chcielibyśmy […] przeprowadzić do końca tego roku, aby projekty inwestycyjne w tym obszarze mogły się rozpocząć w przyszłym roku” – dodała wicepremier.

Źródło: ISBnews