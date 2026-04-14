Zużycie olejów smarowych na polskim rynku zwiększyło się o 4,6% r/r do 242,45 tys. ton w 2025 roku, wynika z raportu rocznego Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN).

Z tego w segmencie olejów dla motoryzacji wzrost sprzedaży wyniósł 5,8% do 139,45 tys. ton, a w segmencie olejów dla przemysłu – o 3% do 102,99 tys. ton.

W efekcie struktura rynku zmieniła się nieznacznie, udział segmentu motoryzacji wzrósł do 58%, wobec 57% przed rokiem, a udział olejów dla przemysłu spadł do 42% (43% w 2024 roku).

W 2025 r. sprzedano 67,65 tys. ton olejów silnikowych do samochodów osobowych, co oznacza wzrost sprzedaży o 8,5% r/r, a także 40,95 tys. ton olejów silnikowych do samochodów ciężarowych (+3,9% r/r). Wśród pozostałych olejów dla motoryzacji odnotowano wzrost sprzedaży jedynie w kategorii olejów przekładniowych (+7,5% r/r) oraz ATF (+6,4% r/r). Spadek popytu dotyczył olejów jednosezonowych (-0,4% r/r), olejów do silników okrętowych (-5,5% r/r) oraz ogólnej kategorii inne motoryzacyjne (-2,9% r/r), podano także w raporcie.

Z kolei wśród olejów dla przemysłu, w kategoriach z największym udziałem w rynku przeważały wzrosty sprzedaży: popyt na oleje hydrauliczne wzrósł o 5,8% r/r, podobnie w przypadku produktów przypisanych do ogólnej kategorii „inne przemysłowe”, gdzie wzrost wyniósł 5,4% r/r. Inaczej wygląda sytuacja w dużych kategoriach rynkowych o wolumenach rzędu kilku tysięcy ton. W ubiegłym roku spadł popyt na oleje obróbkowe (-5,4%), przekładniowe (-2,8% r/r) oraz oleje białe (-2,6% r/r), wskazano w raporcie.

POPiHN to działająca od 1995 roku organizacja branżowa zrzeszająca działające w Polsce firmy paliwowe i logistyczne.

