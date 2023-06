Zużycie trzech głównych gatunków paliw płynnych (benzyny silnikowe, olej napędowy, LPG) w Polsce wzrosło o 2% r/r i wyniosło 8,29 mln m3 w I kw. 2023 r., podała Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN). Ogółem zużycie sześciu rodzajów paliw zwiększyło się również o 2% r/r i wyniosło 8,81 mln m3.

„Spowolnienie gospodarcze, wysokie ceny paliw, konieczność zmiany kierunków zaopatrzenia w ropę i gotowe paliwa po wprowadzeniu sankcji na zakupy ropy i paliw w Rosji oraz trwająca wojna w Ukrainie były głównymi elementami stymulującymi rynek paliw płynnych w Polsce, w I kwartale 2023 r.” – czytamy w komunikacie.

POPiHN podkreślił, że porównanie wyników I kwartału 2023 r. do I kwartału 2022 r. nie jest miarodajne, gdyż w ubiegłym roku właśnie w lutym zaczęła się agresja Rosji na Ukrainę, co mocno wstrząsnęło rynkiem paliw w Polsce. Mieliśmy do czynienia z masowymi wykupami paliw w hurcie i na stacjach paliw. W bieżącym roku sytuacja jest stabilna, ale ceny powędrowały na wyższe poziomy, wpływając na zakupy Polaków na stacjach paliw.

Rynek krajowy 3 głównych paliw (benzyn, oleju napędowego oraz LPG) zwiększył się o 2%, przy uzależnieniu od importu na poziomie 48%. Zużyto 8,29 mln m3 paliw i było to więcej niż w I kwartale 2022 r. o 176 tys. m3. Z importu pochodziło 3,98 mln m3, podano również.

W ciągu pierwszych trzech miesięcy br. sprzedaż oleju napędowego spadła o 3% do 5,19 mln m3, benzyny wzrosła o 5% do 1,73 mln m3, natomiast popyt na LPG wzrósł o 22% do 1,37 mln m3, wynika także z danych POPiHN.

„Ogółem konsumpcja 6 głównych gatunków paliw (BS, ON, LPG, LOO, JET i COO) ukształtowała się na poziomie o 2% wyższym od wyniku z I kwartału sprzed roku i wyniosła 8,8 mln m3. Udział importu w tej wielkości wyniósł nieco ponad 4 mln m3 i zaspokajał potrzeby krajowe na poziomie 46% ” – czytamy dalej.

Bilans obrotów międzynarodowych po I kwartale 2023 r. pokazał kontynuację trendu wzrostu różnicy pomiędzy ilością paliw przywiezionych do kraju, a z niego wywiezionych – dodatkowo wzmocnioną paliwem, które trafia na zaopatrzenie walczącej Ukrainy. Po 3 miesiącach tego roku nadwyżka szeroko rozumianego importu nad szeroko rozumianym eksportem paliw płynnych wyniosła ponad 3,1 mln m3 , czyli o około 91 tys. m3 przekroczyła wynik ubiegłoroczny, podsumowano.

POPiHN to działająca od 1995 roku organizacja branżowa zrzeszająca działające w Polsce firmy paliwowe i logistyczne.

Źródło: ISBnews