Fitch Ratings nie spodziewa się, aby zwiększone wydatki na obronność w Europie Środkowo-Wschodniej same w sobie wywarły natychmiastową presję na ratingi suwerenne, podała agencja. W jej ocenie, wielkość i tempo wzrostu wydatków na obronność oraz ich wpływ na potrzeby finansowe regionu i trajektorie zadłużenia są umiarkowane w porównaniu z pandemią i szokiem energetycznym z 2022 r., chociaż przyczyniają się do wyzwań związanych z odbudową buforów fiskalnych i obniżeniem zadłużenia.

„Rządy państw regionu już zwiększyły wydatki wojskowe od 2021 r., a większość z nich szacuje, że w 2024 r. osiągnie poziom 2% PKB wyznaczony przez NATO. Polska, Estonia i Łotwa przekroczyły ten poziom, wydając ponad 3% PKB. Fitch zakłada, że Estonia, Łotwa, Litwa i Polska osiągną 'wysoki’ poziom wydatków na obronność (5% PKB) do 2029 r. w odpowiedzi na rozwój sytuacji geopolitycznej, a inne kraje w regionie osiągną 'średni’ poziom 3%” – czytamy w komunikacie.

„Nasze oczekiwania dotyczące stopniowego wzrostu wydatków odzwierciedlają specyficzne dla rządów względy polityczne i finanse publiczne, przy czym te ostatnie są istotne dla państw borykających się z dużymi deficytami i obciążeniami związanymi z zadłużeniem oraz potencjalnymi opóźnieniami w realizacji wydatków” – czytamy dalej.

Fitch ocenia, że wpływ dodatkowych wydatków na obronność na finanse publiczne powinien być ograniczony w najbliższym czasie, ale z czasem będzie narastał.

„Wyższe zobowiązania w zakresie wydatków na obronność mogą zmniejszyć elastyczność rządów w zakresie dostosowywania wydatków w perspektywie średnioterminowej, komplikując wysiłki na rzecz konsolidacji fiskalnej, a także prowadząc do umiarkowanie wyższych deficytów i zadłużenia (w porównaniu ze scenariuszem braku dodatkowego wzrostu wydatków na obronność). Ewentualna aktywacja klauzul korekcyjnych w ramach fiskalnych UE utrzyma niepewność co do ich skuteczności jako wiarygodnej kotwicy fiskalnej” – napisano też w informacji.

Agcneja zwróciła uwagę, że zwiększone wydatki na obronność mogą stopniowo pobudzać wzrost gospodarczy w średnim okresie, w zależności od rozwoju wojskowych zdolności przemysłowych, choć spodziewa się, że będą one miały ograniczony wpływ na wzrost gospodarczy w perspektywie krótkoterminowej. Jest jednak mało prawdopodobne, aby ten pozytywny efekt zrównoważył wyzwania związane ze słabszym wzrostem w UE i konfliktami taryfowymi, podsumowano.

Źródło: ISBnews