Komisja Europejska (KE) przedłużyła do końca br. zwolnienie z cła i VAT pomocy dla uchodźców z Ukrainy i potrzebujących w Ukrainie, podało ministerstwo finansów.

„3 kwietnia 2025 r., na wniosek Polski i Litwy, Komisja Europejska (KE) wydała kolejną decyzję o zwolnieniu z cła i VAT towarów przeznaczonych do dystrybucji lub nieodpłatnego udostępniania na rzecz osób uciekających przed agresją wojskową Rosji przeciwko Ukrainie oraz osobom dotkniętym wojną w Ukrainie. Zwolnienia stosuje się do przywozu towarów z państw trzecich (spoza UE) od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r.” – czytamy w komunikacie.

Nowa decyzja KE, tak jak poprzednie, umożliwia stosowanie zwolnienia z należności celnych przywozowych oraz z VAT towarów przywożonych do nieodpłatnej dystrybucji lub nieodpłatnego udostępniania uchodźcom z Ukrainy oraz potrzebującym w Ukrainie, podano także.

„Nadal zwolnione z zapłaty cła i podatku VAT będą organizacje państwowe, w tym organy publiczne oraz uprawnione organizacje non-profit, które sprowadzają towary w ramach pomocy humanitarnej z państw trzecich i darują je osobom potrzebującym z Ukrainy lub przekażą je ukraińskim organizacjom państwowym lub zatwierdzonym przez ukraińskie władze ukraińskim organizacjom niosącym pomoc humanitarną osobom potrzebującym w Ukrainie” – czytamy dalej.

Źródło: ISBnews