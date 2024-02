W dniach 6-9 marca 2024 roku w Bukowinie Tatrzańskiej odbędzie się XXIV Konferencja Rynku Kapitałowego pod hasłem „Ambicje Polski a potencjał ich realizacji – rynek kapitałowy w służbie gospodarki”. Udział w tegorocznej konferencji zapowiedziało wielu przedstawicieli rynku kapitałowego, w tym goście honorowi: Jacek Jastrzębski Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego i Leszek Skuza Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Swój udział zapowiedzieli także przedstawiciele rządu z Ministerstwem Finansów na czele. Celem projektu jest wspieranie rozwoju rynku kapitałowego w Polsce, który ma służyć budowaniu konkurencyjnej gospodarki i dobrobytu obywateli. Portal inwestycje.pl jest patronem medialnym wydarzenia.

Zmiany polityczne i gospodarcze, wpływ nowoczesnych technologii na inwestycje, potrzeba pilnej transformacji energetycznej, nowe reguły przepływu kapitału, to obszary, które będą miały kluczowe znaczenie dla przyszłego rozwoju Polski i jej pozycji w Europie. Po to, aby sprostać polskim ambicjom oraz zabezpieczyć potencjał realizacji naszych celów konieczna jest redefinicja roli rynku kapitałowego jako narzędzia finansowania rozwoju gospodarczego. „Ambicje Polski a potencjał ich realizacji – rynek kapitałowy w służbie gospodarki” to wątek przewodni zbliżającej się konferencji, wskazuje Waldemar Markiewicz, Prezes Izby Domów Maklerskich.

Najbliższa konferencja 6-9 marca 2024 roku

Konferencja Rynku Kapitałowego to najważniejsze spotkanie środowiska rynku kapitałowego i jedna z najważniejszych konferencji biznesowych – coroczne 3-dniowe forum dyskusji przedstawicieli zarządów czołowych instytucji bankowych, finansowych i kapitałowych, spółek giełdowych i administracji rządowej oraz doradców rynku finansowego, prawników, audytorów i inwestorów. Celem konferencji jest wspieranie rozwoju rynku kapitałowego w Polsce, który ma służyć budowaniu konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki oraz dobrobytu obywateli. Gospodarzem konferencji jest Izba Domów Maklerskich.

Więcej informacji na stronie konferencji: https://konferencja.idm.com.pl/.

Tegoroczne debaty, panele i warsztaty

Pierwszego dnia konferencji gospodarz zaplanował 4 panele strategiczne. Pierwszą debatę makroekonomiczną poprzedzi prelekcja Collina Ellisa – Global Credit Strategist z agencji Moody’s, który zaprezentuje globalną perspektywę makroekonomiczną. Kolejny temat to blok geopolityczny – Budowa autonomii strategicznej EU – wyzwania i szanse dla Polski”. Panel trzeci zatytułowany „Rola Państwa na rynku kapitałowym – regulator czy aktywny uczestnik?” poprzedzi prezentacja raportu Fundacji Przyjazny Kraj – „Polski rynek kapitałowy od nowa. Odbudowa znaczenia i pozycji w gospodarce”. Pierwszy dzień konferencji zakończymy debatą strategiczną dot. wyzwań energetycznych – „Rynek finansowy wobec wyzwań transformacji klimatycznej”. W drugim dniu konferencji planowane są kolejne panele i warsztaty, które będą dotyczyć takich zagadnień jak, między innymi: „Generative AI – czy stoimy na progu rewolucji w sektorze finansowym?”, „Klient i jego oczekiwania w dobie wyzwań technologicznych”, „WATS GPW – transformacja technologiczna na rynku kapitałowym”, „Rola Private Equity i Private Debt w finansowaniu gospodarki”, „Aktywa cyfrowe: Nowe horyzonty i wyzwania dla inwestorów detalicznych”, czy debata pod patronatem Związku Banków Polskich zatytułowana „Najnowsze zmiany w regulacjach rynku finansowego w Polsce i w Europie i ich wpływ na krajowy rynek i gospodarkę”. Drugiego dnia odbędzie się także debata przedstawicieli rynku kapitałowego podsumowująca konferencję. Konferencji towarzyszą warsztaty, prezentacje oraz wystąpienia.

Wydarzenie towarzyszące

W czwartek 7 marca 2024 roku podczas Gali Konferencji, po raz dziesiąty, zostaną przyznane nagrody w konkursie Badanie relacji inwestorskich w spółkach z WIG30, których celem jest wyróżnienie spółek publicznych za najlepsze relacje inwestorskie, co wiąże się z podnoszeniem jakości komunikacji w spółkach publicznych notowanych na giełdzie i wspiera rozwój rynku kapitałowego w Polsce.

W sobotę 9 marca 2024 roku miłośnicy sportów zimowych będą mogli zmierzyć się w X Mistrzostwach Polski Rynku Kapitałowego w Slalomie Gigancie. Zawody będą otwarte dla pracowników instytucji regulowanego rynku kapitałowego oraz uczestników konferencji.

Źródło: IDM