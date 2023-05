20 startupów pozytywnego wpływu, dostarczających rozwiązania w jednym z 17 obszarów wskazywanych przez Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Przedstawiamy półfinalistów Infoshare Startup Contest, którzy powalczą o 30 tysięcy EURO w gotówce podczas konferencji Infoshare już 24-25 maja w Gdańsku.

Przeważająca część projektów aplikujących do konkursu pochodzi z Polski, Wielkiej Brytanii, Estonii, Niemiec i Hiszpanii. Ponad połowa może się już pochwalić realnym przychodem, chociaż wciąż prawie wszyscy aplikujący aktywnie szukają inwestora.

– Tegoroczne zgłoszenia to przegląd realnych rozwiązań dla wyzwań, z którymi mierzy się świat. Mamy m.in. startupy wykorzystujące AI do walki ze skutkami kataklizmów typu susza, rozwiązujące problemy z dostępnością do zasobów energetycznych i naturalnych czy ułatwiające dostęp do opieki zdrowotnej. Nowym, silnym trendem, są produkty analityczne dla biznesu, wspierające realizację celów ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju – podsumowuje Agnieszka Meller, Head of Startup Relations w Infoshare.

Półfinaliści Startup Contest zmieniają świat

Wśród startupów, które dostały się do półfinału są przede wszystkim startupy skoncentrowane wokół MedTech. FeelTect opracował technologię do pomiaru i monitorowania ciśnienia pod opatrunkiem podczas terapii uciskowej, pomocną pacjentom z owrzodzeniami żylnymi goleni. upLYFT wyprodukował inteligentną bieliznę medyczną do walki z chorobami układu mięśniowo-szkieletowego.

Nie zabrakło także rozwiązań MedTech, które wykorzystują sztuczną inteligencję. HATO Medical Technologies to technologia, która pomaga profesjonalistom medycznym w analizie i interpretacji EKG ze wsparciem 3D i AI. Sign for Deaf stworzył system tłumacza języka migowego, wspomagany sztuczną inteligencją. Produkt AI4SKIN pozwala na wczesną diagnozę raka skóry za pomocą sztucznej inteligencji. SAY IT Labs zgłosił się z inteligentnymi grami wideo dla osób z zaburzeniami mowy.

Półfinalistami zostały również startupy z rozwiązaniami skupionymi wokół AgroTech, jak MiFood z robotem wspierającym zbiór plonów w gospodarstwach, w celu ograniczenia marnotrawienia żywności. Adirelounge to startup z technologią przetwarzającą odpady rolnicze na tekstylia. Z kolei Viridian Seeds to pionierska produkcja roślin strączkowych, która transformuje rolnictwo i produkcję żywności.

Jury powiedziało również “tak!” innowacjom w zakresie oczyszczania powietrza. Green Sequest zgłosił się z produktem oczyszczającym powietrze metodą przyspieszenia naturalnego procesu mineralizacji. Heilo – z wielofunkcyjnym oczyszczaczem powietrza do wózków dziecięcych. Natomiast NanoSci – z technologią fotokatalityczną do oczyszczania powietrza i dezynfekcji.

Docenione zostały również rozwiązania systemowe związane z ochroną środowiska, jak Veridis z pierwszą opatentowaną, skalowalną technologią analizy plastików. Mobilemonitoring to autonomiczne systemy kontroli jakości wody. ZNIKA stworzył zrównoważone, kompostowalne opakowania i etykiety dla MŚP. CicurTech z membranami dNF wytwarza wodę pitną i odzyskuje zanieczyszczone wody produkcyjne. A Beholder jest platformą SaaS, wspomaganą przez AI do odkrywania zasobów mineralnych.

Wśród półfinalistów znalazł Vixsystem IT Solutions – rozwiązania w dziedzinie mobilności miejskiej, Lessly ze skoncentrowanymi ekologicznymi środkami czyszczącymi do rozpuszczania w wodzie z kranu, a także MyGrid z przenośną baterią domową typu plug and play, pasująca do Twojego domu.

Pełna lista półfinalistów Startup Contest jest dostępna pod linkiem: infoshare.pl/startup-contest.

Finał już w 24-25 maja na Infoshare 2023

Półfinaliści zaprezentują swoje projekty inwestorom, przedstawicielom funduszy VC i największych korporacji. Międzynarodowe jury oceni m.in. potencjał biznesowy projektów, zespół oraz innowacyjność prezentowanych rozwiązań. Wśród jurorów znaleźli się m.in. Angel investor Sarah Drinkwater, Nico Schoenenberger z 10x Founders, Andreea Constantinescu z Planet First Partners, Valeri Petrov z Eleven Ventures i Esat Acar z 500 Emerging Europe.

Główna nagroda w konkursie to 20 tys. EUR w gotówce. Startupy, które zajmą drugie i trzecie miejsce otrzymają kolejno 7 tys. i 3 tys. EUR. Nagrody ufundowała Prezydent Miasta Gdańska.

– Chcemy żeby Gdańsk stanowił naturalną bazę dla przedsiębiorców, pozwalając im właśnie tutaj rozwinąć żagle, dlatego jako samorząd już od 10 lat wspieramy konkurs dla najlepszych i najbardziej przełomowych inicjatyw – mówi Aleksandra Dulkiewicz, Prezydent Miasta Gdańska.

Dodatkowo, jeden z półfinalistów zostanie zaproszony do uczestnictwa w VII edycji InCredibles — prestiżowego programu mentoringowego Sebastiana Kulczyka.

Jak spotkać startupy na konferencji Infoshare 2023?

Startupy będą mogły zaprezentować swoje pomysły w strefie Startup Expo, wśród nich swoje stoiska będzie miała też zdecydowana większość półfinalistów, oraz w internetowej bazie dostępnej dla inwestorów. Startupy, największe firmy i korporacje, międzynarodowi inwestorzy i aniołowie biznesu, m.in. 10X Founders, Flashpoint VC, 500 Emerging Europe, PKO BP, Mercedes oraz ING Hubs Poland zyskają też dostęp do dedykowanego narzędzia do networkingu – Matchmaking. W 2022 roku dzięki temu narzędziu odbyło się 1505 spotkań, a ponad 80% startupów obecnych na konferencji deklaruje, że to pomogła im znaleźć inwestorów i partnerów biznesowych.

Szczegóły dotyczące konferencji oraz bilety na wydarzenie dostępne są na stronie Organizatora.

O konferencji Infoshare

Konferencja Infoshare to największe wydarzenie technologiczne w regionie CEE, łączące najnowsze rozwiązania technologiczne z biznesem. Co roku biorą w nim udział tysiące uczestników, w tym startupy, inwestorzy, przedstawiciele korporacji, programiści i marketerzy. W 2023 roku konferencja Infoshare odbędzie się w dniach 24-25 maja w gdańskim Amber Expo. Tegoroczna edycja to aż 9 scen tematycznych, blisko 200 czołowych prelegentów z całego świata, innowacyjne firmy i rozwiązania prezentowane w strefie Expo, a także aż 6 imprez towarzyszących, będących okazją do biznesowego networkingu. Podczas Infoshare 2023 poznamy również zwycięzców Startup Contest, na których czeka 30 tys. euro w gotówce i udział w InCredibles – programie akceleracyjnym Sebastiana Kulczyka.

Źródło: Infoshare