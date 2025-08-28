Kosmos wraca na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Już 4 września 2025 roku na Sali Notowań GPW odbędzie się SpaceDay Conference 2nd Edition, wydarzenie dedykowane polskiemu sektorowi kosmicznemu, przyciągającemu coraz więcej zainteresowania i kapitału ze strony inwestorów indywidualnych oraz funduszy inwestycyjnych. W trakcie konferencji zaprezentuje się łącznie 7 spółek kosmicznych, odbędą się 3 panele dyskusyjne, a także rozmowa z ekspertami o zastosowaniu technologii kosmicznych w obronności. Portal inwestycje.pl jest patronem medialnym wydarzenia. Zachęcamy do udziału!

Na SpaceDay Conference zaprezentowany zostanie pełny przekrój sektora kosmicznego, od producentów platform satelitarnych, przez dostawców instrumentów optycznych i napędów, aż po firmy przetwarzające dane satelitarne na Ziemi i w kosmosie. Swój udział w wydarzeniu potwierdziły: AROBS Polska, CloudFerro, Creotech Instruments, Hypersonix Launch Systems, KP Labs, Liftero, PIAP Space, Scanway oraz Thorium Space.

W roku w którym Polska wysłała w kosmos swojego drugiego astronautę, powracamy na GPW z drugą edycją konferencji SpaceDay – jeszcze większą i bardziej ambitną, co dobrze koresponduje ze skalą rozwoju branży w ciągu ostatnich dwóch lat. To wydarzenie dedykowane polskiemu sektorowi kosmicznemu i jego rosnącej roli na rynku kapitałowym, który coraz szerzej dostrzega perspektywy wzrostu jakie kształtują się przed branżą dzięki dojrzałości jej przedstawicieli oraz wzmożonym inwestycjom ze strony publicznej i prywatnej. Każda misja kosmiczna zaczyna się na Ziemi, a cc group przygotowuje spółki do pozyskiwania kapitału, wspiera w realizacji kolejnych rund finasowania i buduje szerokie zainteresowanie branżą wśród inwestorów i mediów komentuje Adam Kalkusiński, Prezes Zarządu cc group

Sektor cywilny przez lata pozostawał największym kontrybutorem do budżetów kosmicznych na całym świecie. W 2023 roku po raz pierwszy w historii to jednak udział sektora obronnego przewyższył wydatki cywilne i wyniósł 50,2% (źródło: Euroconsult, Government Space Programs, 23rd Edition, December 2023). Trend intensyfikacji wydatków nakierowanych na zastosowanie technologii kosmicznych w obronności widoczny jest również w Polsce m.in. dzięki programom Mikroglob i MikroSAR.

W ostatnim roku podpisaliśmy kluczowe umowy i rozpoczęliśmy realizację dwóch największych w historii polskiego sektora kosmicznego programów: Mikroglob i CAMILA. Creotech Instruments pełni w nich rolę lidera i głównego integratora. W ciągu najbliższych 2-3 lat wyniesiemy na orbitę ponad 10 satelitów, zaprojektowanych i zbudowanych w Polsce, w oparciu o krajowy know-how i kompetencje. Już podczas pierwszej edycji konferencji wspominałem, że w nadchodzących latach będziemy świadkami trendu polegającego na stopniowym uniezależnianiu się od technologii z USA i Chin. Dziś kierunek ten osiąga punkt kulminacyjny – nie tylko w naszym kraju, ale w całej Europie. A polskie firmy takie jak Creotech Instruments są gwarancją polskiej niezależności i bezpieczeństwa, realizując kluczowe projekty zarówno dla wojska, jak i zastosowań cywilnych mówi dr hab. Grzegorz Brona, Prezes Zarządu Creotech Instruments SA

W drugiej połowie 2023 roku Polska skokowo zwiększyła zaangażowanie w finansowanie sektora kosmicznego poprzez ponad trzykrotny wzrost krajowej składki do Europejskiej Agencji Kosmicznej ESA na lata 2023-2025 do sumy 496 mln EUR (wliczając umowy bilateralne). Dzięki niej do polskich firm kierowane są kontrakty i zamówienia na misje kosmiczne, które umożliwiają szybki rozwój i zdobywanie cennego doświadczenia.

Tegoroczny lot drugiego polskiego astronauty, Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, jest jasnym sygnałem, że sektor kosmiczny staje się jedną z kluczowych gałęzi rozwoju polskiej gospodarki. Decyzje związane ze zwiększeniem krajowej składki do Europejskiej Agencji Kosmicznej znacząco pobudzają tempo jego rozwoju i budują sprzyjający klimat dla całej branży. Polski sektor kosmiczny wystartował później niż w wielu innych europejskich krajach, a mimo to, jako Scanway udowadniamy, że potrafimy skutecznie konkurować międzynarodowo, wygrywając nie tylko europejskie kontrakty, ale również te z Azji czy Ameryki Płn., gdzie realizujemy m.in. zamówienie dla Intuitive Machines na pierwszy komercyjny polski teleskop do mapowania powierzchni Księżyca. Obserwacja Ziemi w obliczu aktualnej sytuacji geopolitycznej jest kluczowa, a my dostarczamy firmom i polskiemu państwu oczy na orbicie tłumaczy Jędrzej Kowalewski, Prezes Zarządu Scanway SA

Całość wydarzenia odbędzie się w formule stacjonarnej i online, transmitowanej na oficjalnych kanałach społecznościowych cc group i Strefy Inwestorów. Poza bogatym merytorycznie programem, na Sali Notowań GPW będzie można również obejrzeć produkty kosmiczne oraz porozmawiać z wszystkimi uczestnikami konferencji w kuluarach. Udział jest bezpłatny – wystarczy się zarejestrować.

Agenda wydarzenia:

09:30 – 09:40 – otwarcie konferencji

09:40 – 10:20 – Hypersonix Launch Systems Ltd.

10:20 – 11:00 – polska składka do ESA – wpływ na rozwój sektora kosmicznego

11:00 – 11:20 – Scanway SA

11:20 – 11:40 – Liftero Sp. z o.o.

11:40 – 12:30 – jak zostać astronautą – kogo dziś potrzebuje branża kosmiczna

12:30 – 13:00 – przerwa

13:00 – 13:20 – Creotech Instruments SA

13:20 – 13:40 – CloudFerro SA

13:40 – 14:20 – kosmos a bezpieczeństwo – inwestycje w defence i dual-use

14:30 – 14:50 – KP Labs Sp. z o.o.

14:50 – 15:10 – Thorium Space SA

15:10 – 15:50 – kapitał na innowacje – gdzie firmy kosmiczne szukają finansowania

15:50 – 16:00 – zakończenie konferencji

Rejestracja na wydarzenie prowadzona jest na oficjalnej stronie konferencji pod adresem: https://byccgroup.pl/spaceday-conference-2nd-edition/

Organizatorem SpaceDay Conference jest cc group – lider na polskim rynku kapitałowym w obszarze relacji inwestorskich, doradztwa transakcyjnego oraz realizacji kompleksowych projektów doradczych. Partnerami wydarzenia są: Dom Maklerski BOŚ SA, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz Strefa Inwestorów.

