W dniach 21–22 listopada 2025 roku PGE Narodowy w Warszawie stanie się miejscem spotkania wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę o finansach, inwestowaniu i gospodarce za sprawą ForFin 2025. Forum Finansów i Inwestycji to dwa intensywne dni wykładów, debat i networkingowych rozmów z ekspertami, uczestnikami oraz praktykami biznesu. Wydarzenie gromadzi w jednym miejscu ekspertów rynków finansowych, przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji publicznych i prywatnych oraz tysiące uczestników – od osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z inwestowaniem, po doświadczonych inwestorów i liderów biznesu. Portal inwestycje.pl jest patronem medialnym wydarzenia. Zachęcamy do udziału!

Misja imprezy – zwiększanie świadomości finansowej Polaków

Głównym celem ForFin jest zwiększanie świadomości finansowej społeczeństwa. Organizatorzy podkreślają, że edukacja w zakresie zarządzania finansami osobistymi, inwestowania czy przedsiębiorczości to klucz do budowania stabilności i bezpieczeństwa ekonomicznego w dłuższej perspektywie. Dlatego wydarzenie ma charakter otwarty i bezpłatny, a jego program jest tak skonstruowany, aby każdy – niezależnie od poziomu wiedzy – mógł znaleźć coś dla siebie.

Uczestnicy będą mogli wziąć udział w wykładach oraz debatach prowadzonych przez uznanych ekspertów. Wśród tematów znajdą się m.in. inwestowanie na giełdzie, nieruchomości jako forma lokowania kapitału, rola nowych technologii w finansach, zarządzanie ryzykiem, finanse osobiste i planowanie emerytalne.

Różnorodny program i strefa wystawców

Podczas dwóch dni ForFin na uczestników czeka bogaty program merytoryczny oraz strefa wystawców, w której zaprezentują się instytucje finansowe, domy maklerskie, banki, firmy technologiczne oraz spółki giełdowe. Będzie to okazja do bezpośrednich rozmów z przedstawicielami branży, poznania nowych produktów i usług, a także nawiązania wartościowych kontaktów.

Dla kogo jest ForFin?

ForFin jest skierowany do szerokiego grona odbiorców. Mile widziani są zarówno studenci i młodzi profesjonaliści stawiający pierwsze kroki w inwestowaniu, jak i doświadczeni inwestorzy oraz przedsiębiorcy. Organizatorzy zapraszają także nauczycieli i edukatorów, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i wykorzystać ją w pracy dydaktycznej.

Dzięki zróżnicowanemu programowi wydarzenie pozwala zarówno zdobywać podstawową wiedzę, jak i rozwijać umiejętności na bardziej zaawansowanym poziomie.

Jak wziąć udział?

Rejestracja na ForFin 2025 jest całkowicie bezpłatna i dostępna online na stronie wydarzenia. Choć wcześniejsze zapisanie się nie jest obowiązkowe, rejestracja umożliwia otrzymywanie aktualnych informacji o programie, atrakcjach specjalnych i partnerach.

Więcej informacji i rejestracja na: oficjalna strona konferencji ForFin 2025

ForFin 2025 to nie tylko konferencja, ale miejsce spotkań, inspiracji i wymiany doświadczeń. W otwartej atmosferze, z udziałem ekspertów i praktyków, uczestnicy mają szansę poszerzyć wiedzę, znaleźć motywację do działania i zbudować sieć wartościowych kontaktów. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (SII) – największa organizacja inwestorska w Polsce, od ponad 25 lat działająca na rzecz edukacji inwestorów oraz ochrony praw inwestorów indywidualnych.