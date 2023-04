W dniu 14 kwietnia 2023 roku w Centrum Konferencyjne POLIN przy ulicy Anielewicza 6 w Warszawie odbędzie się najbardziej merytoryczna konferencja Future Crunch. Wydarzenie to jest świetną okazją, aby uczyć się od liderów branży, nawiązywać kontakty z innymi w tej dziedzinie i inspirować się innowacyjnymi pomysłami i najnowszymi technologiami, które kształtują przyszłość startupów, metaverse i Web 3.0. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym przedsiębiorcą, czy po prostu interesujesz się światem startupów i technologii, to jest miejsce dla Ciebie! Portal inwestycje.pl jest patronem medialnym konferencji.

Konferencja podzielona jest na trzy sekcje tematyczne: Future, Tech oraz Growth. W każdej sesji będzie można wziąć udział w dyskusjach na temat najnowszych trendów. Podczas wydarzenia poza głównym zakresem tematycznym będą poruszane także kwestie dotyczące przyszłości zakupów oraz wirtualnej rzeczywistości.

Bilety i pełna agenda wydarzenia dostępne są na stronie: https://teencrunch.org

Panele podczas Future Crunch 2023:

Zakupy przyszłości – smart shopping i meta-commerce, czyli gdzie właściwie zmierzamy z shoppingiem?

Wpływ wirtualnej rzeczywistości na kształt i rolę mediów dla społeczeństwa wielopokoleniowego

Odpowiedzialne inwestowanie

Generacja Z i Alfa – jaki świat będą budować?

Web 3.0 – czy mamy szanse na prawdziwie zdecentralizowany świat?

Leadership międzypokoleniowy w czasach pędzącej cyfryzacji

W panelach dyskusyjnych pojawią się czołowi przedsiębiorcy oraz eksperci, m.in. Olek Wandzel, Artur Kurasiński, Tomasz Woźniak, Szymon Paluch i Agnieszka Kranz, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami i wiedzą związaną z rozwojem nowoczesnych technologii.

Future Crunch to również podsumowanie pracy zespołów w programie TeenCrunch, w trakcie którego uczestnicy zaprezentują swoje pomysły biznesowe, a ogłoszenie zwycięzcy III edycji z pewnością zaskoczy wszystkich obecnych.

Na zakończenie wydarzenia, zaplanowane jest After Party, które będzie wspaniałą okazję do networkingu z niesamowitymi ludźmi, łączącymi pasję do innowacji i biznesu. Organizatorem konferencji jest Fundacja TeenCrunch, a głównym partnerem wydarzenia jest PKO BP.

Źródło: TeenCrunch