W dniach 7–8 grudnia 2024 roku odbędzie się HumanTech Summit – trzecia edycja międzynarodowej konferencji naukowej organizowanej przez Centrum Innowacji Społecznych HumanTech Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Wydarzenie łączy świat technologii i nauk humanistycznych, kładąc nacisk na człowieka. Perspektywę tę trafnie podkreśla hasło konferencji „Przypominamy o człowieku, inspirujemy technologią”. Konferencja HumanTech Summit to wyjątkowa okazja do spotkania wybitnych naukowców i liderów branży z całego świata. Uczestnicy zaprezentują wyniki swoich badań, podzielą się doświadczeniami oraz wspólnie zastanowią się nad kierunkami rozwoju technologii i jej wpływem na przyszłość. Portal inwestycje.pl jest patronem medialnym konferencji. Zachęcamy do udziału!

Tegoroczna edycja konferencji HumanTech Summit skupi się na zagadnieniach związanych ze sztuczną inteligencją, obejmując szeroki zakres tematów, takich jak:

Sztucznej inteligencji i społeczeństwa

Sztucznej inteligencji w interakcji z ludźmi

Sztucznej inteligencji w medycynie i zdrowiu

AI w biznesie i przemyśle

AI i VR w terapii

Generatywnej sztucznej inteligencji w praktyce: przemysł kreatywny i praca

Generatywnej sztucznej inteligencji w praktyce: edukacja i medycyna

Przytoczone tematy będą szczegółowo omawiane podczas sesji tematycznych, prowadzonych przez prelegentów wyłonionych przez Komitet Naukowy spośród nadesłanych zgłoszeń. Ponadto program wydarzenia obejmuje panele dyskusyjne, w których eksperci z firm, instytucji oraz organizacji pozarządowych wymienią się różnorodnymi perspektywami na temat społecznych aspektów technologii.

Podobnie jak w poprzednich edycjach, w tym roku Keynote Speakerami będą uznani naukowcy i badacze.

Gośćmi tegorocznej edycji są:

Andrew K. Przybylski, PhD (Oxford University, GB)

Arvid Kappas, PhD (Constructor University Bremen gGmbH, Niemcy)

S. Shyam Sundar, PhD (Penn State University, USA)

Matt Motyl, PhD (University of Southern California, USA)

Nina Jane Patel (Vice Chair of Research Division, Kabuni, GB)

Katherine Stapleton, PhD (Oxford University, GB)

W ramach konferencji organizator przewidział dodatkowe wydarzenia: Startup Evening – wieczór networkingowy, Hackathon – konkurs z nagrodami, warsztaty tematyczne, a także przestrzeń wystawową nowych technologii oraz imprezę integracyjną.

Wszystko to pozwala na stworzenie wieloaspektowego wydarzenia, unikalnego w środowisku naukowym. Będzie to także doskonała okazja do spotkania czołowych naukowców i liderów branży z całego świata, którzy przedstawią wyniki swoich badań oraz podzielą się doświadczeniami i pomysłami na przyszłość. Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej – stacjonarnie w siedzibie Uniwersytetu SWPS, jednej z najlepszych uczelni w Polsce, a dodatkowo będzie transmitowana na żywo w internecie.

W gronie partnerów konferencji znalazły się m.in. Szwedzko-Polska Izba Handlowa, Fundacja PZU, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Humanities, Centrum Etyki Technologii oraz DigitalPoland. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Prezydent m.st. Warszawy oraz Ministerstwo Cyfryzacji. Udział w uroczystym otwarciu konferencji zapowiedział Krzysztof Gawkowski, Wicepremier i Minister Cyfryzacji.

Źródło: HumanTech Summit