W dniu 4 listopada 2025 roku w Warszawie odbędzie się II Forum B2B Commerce Transformation 2025 pod hasłem „Ludzie, procesy, technologie – jak dziś budować przewagę konkurencyjną na rynku B2B?”. Wydarzenie poświęcone będzie kluczowym wyzwaniom cyfrowej transformacji w sektorze B2B, w którym granice między światem biznesowym a konsumenckim coraz bardziej się zacierają. Jak wykorzystać technologie, automatyzację i nowe modele relacji, by zyskać przewagę na dynamicznie rosnącym rynku? Uczestnicy Forum wspólnie poszukają odpowiedzi na te pytania, dzieląc się doświadczeniami i pomysłami na skuteczną cyfryzację biznesu. Wydarzenie to umożliwi konfrontację doświadczeń, wyciągnięcie wniosków z sukcesów i błędów oraz poznanie realnych sposobów na zwiększenie sprzedaży, automatyzację procesów i optymalizację kosztów na różnych etapach transformacji cyfrowej. Portal inwestycje.pl jest patronem medialnym wydarzenia. Zachęcamy do udziału!

Rynek B2B rozwija się w zawrotnym tempie, a wymagania klientów biznesowych zmieniają się równie dynamicznie. Dziś nie wystarczy już czekać – trzeba działać. Rozwiązania znane z B2C stają się standardem także w sprzedaży B2B: klienci oczekują prostych, szybkich i dostępnych 24/7 rozwiązań. Ale wciąż kluczowe są relacje, skomplikowane procesy decyzyjne i indywidualne podejście. Jak więc pogodzić automatyzację z personalizacją? Jak budować przewagę konkurencyjną w świecie cyfrowego B2B? Odpowiedzi na te pytania przyniesie druga edycja Forum B2B Commerce Transformation 2025.

Raporty, które mówią o rozwoju rynku B2B prześcigają się w prognozach, jakie osiągnie on w przyszłości, wg. Strategy& rynek ten rośnie średnio o 8% rocznie podkreśla Katarzyna Klimkiewicz, Dyrektor Zarządzający brave. To ostatni moment, żeby wskoczyć na pokład cyfrowej transformacji – za chwilę może być za późno.

Kluczowe tematy tegorocznej edycji:

Konsumeryzacja B2B – jak sprostać nowym oczekiwaniom klienta biznesowego

Cyfrowe platformy zakupowe – projektowanie, wdrażanie i skalowanie rozwiązań

Płatności B2B – bezpieczne, szybkie i zautomatyzowane

Automatyzacja a relacje – jak zachować ludzkie podejście

Dane i analityka – które informacje są kluczowe dla wzrostu sprzedaży

Strategie digitalizacji – od procesów po kulturę organizacyjną

Forum skierowane jest do producentów i dystrybutorów B2B, menedżerów e-commerce i digitalizacji, dyrektorów sprzedaży oraz przedstawicieli sektora IT, a także osób odpowiedzialnych za Customer Experience w B2B i kadry zarządzającej firm przemysłowych oraz dystrybucyjnych.

W trakcie wydarzenia swoimi opiniami i doświadczeniami podzielą się eksperci m.in. z firm Ampol-Merol, Cersanit, Inter Cars, Motivation Direct, PGE, Wielton Group, 3W oraz Viessmann.

Jednodniowa formuła Forum zapewnia maksimum konkretów i praktycznych wskazówek w minimalnym czasie. Organizatorem II Forum B2B Commerce Transformation 2025 jest brave conferences.

Pełna agenda, lista prelegentów oraz szczegółowe informacje dostępne są na oficjalnej stronie wydarzenia: https://b2b-commerce.pl

