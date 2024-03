W dniach 5-6 kwietnia 2024 roku odbędzie się kolejna edycja Konferencji i Targów Invest Cuffs. Będzie to już dziesiąta odsłona wydarzenia, które rok rocznie przyciąga do Krakowa kilka tysięcy uczestników, mających możliwość wysłuchania wykładów prowadzonych przez niemal 200 prelegentów. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu i wspólnego tworzenia historii rynku inwestycyjnego. Portal inwestycje.pl jest patronem medialnym wydarzenia.

Kraków miastem inwestorów

Kraków to jedno z najbardziej charakterystycznych polskich miast. To właśnie tutaj ponad tysiącletnia historia łączy się z nowoczesnością. Świetnym tego obrazem jest położenie na przeciwległych brzegach Wisły jednej z najstarszych siedzib Polskich Królów – Wawelu – oraz najnowocześniejszego Centrum Kongresowego ICE Kraków.

To właśnie w jego przeszklonych przestrzeniach 5 i 6 kwietnia 2024 roku 10 tysięcy inwestorów detalicznych z całej Polski, przedstawicieli brokerów, firm inwestycyjnych i ekspertów rynkowych z całej Europy spotka się, aby wspólnie uczestniczyć w Konferencji, Targach, Gali oraz imprezie business-to-business (B2B).

To wszystko sprawi, że Kraków stanie się w tym czasie największym skupiskiem inwestorów w tej części Europy, zaś powierzchnia Centrum Kongresowego ICE Kraków stanie się idealną przestrzenią do wymiany myśli, networkingu oraz wspólnej edukacji.

Czym jest Invest Cuffs

Invest Cuffs to doroczne spotkanie zrzeszające branżę rynku inwestycyjnego. Jest to największe tego typu wydarzenie w Polsce i jedno z największych w Europie. Rok rocznie przyciąga ono do Krakowa ekspertów, przedstawicieli najważniejszych podmiotów w branży, klientów instytucjonalnych oraz detalicznych.

Dołączając do tego wydarzenia otrzymujesz możliwość udziału w konferencji, targach, spotkania z ekspertami inwestycyjnymi, prezentacjach startupów, wywiadach i relacjach. Invest Cuffs to duża dawka wiedzy, emocji oraz najlepszy networking w branży inwestycyjnej.

Wydarzenie to skierowane jest do każdego, kto chce dowiedzieć się jak inwestować swoje oszczędności w 2024 r. niezależnie czy dysponuje kwotą 10 tys., 100 tys. czy 1 mln zł.

Targi rynku inwestycyjnego

Kongres Invest Cuffs 2024 to także wyjątkowa okazja do zapoznania się z nowościami w ofercie brokerów oraz przedsiębiorstw ściśle związanych z rynkiem inwestycyjnym. Na trzech piętrach Krakowskiego Centrum Kongresowego, 10 tysięcy uczestników znajdzie ponad 120 standów wystawowych brokerów, domów i biur maklerskich, banków, spółek giełdowych, rynkowych ekspertów oraz wytwórców ekskluzywnych produktów, idealnie uzupełniających profil skutecznego i zyskownego tradera czy inwestora.

Kilka powodów dlaczego warto zostać uczestnikiem Invest Cuffs 2024:

Uzyskasz wiedzę merytoryczną o podstawach inwestowania na rynku akcji, walut, kryptowalut, złota oraz nieruchomości. Zaawansowani inwestorzy poznają bardziej skomplikowane strategie inwestycyjne. Poznasz najświeższe informacje rynkowe. Wysłuchasz niemal 200 mówców – praktyków rynkowych, analityków, ekspertów branżowych, którzy przekażą praktyczną wiedzę. Kilka tysięcy uczestników, osoby decyzyjne w firmach inwestycyjnych, bankach, domach maklerskich, instytucjach finansowych, funduszach inwestycyjnych to okazja do networkingu i wymiany doświadczeń. Poznasz strategie inwestycyjne, z których codziennie korzystają prelegenci. Na targach będziesz miał okazję do porozmawiania z przedstawicielami firm inwestycyjnych z Polski i zagranicy.

Odbierz swój bilet na Invest Cuffs 2024

Aby wziąć udział w Invest Cuffs 2024 wystarczy dokonać bezpłatnej rejestracji poprzez formularz znajdujący się na stronie konferencji (poniżej znajduje się bezpośredni link). Organizatorzy prócz darmowej wejściówki przygotowali ponadto trzy rodzaje płatnych biletów, w tym dwie opcje (premium i vip) udostępniające dodatkowe udogodnienia podczas wydarzenia.

Weź udział w wydarzeniu >>> BIORĘ UDZIAŁ W INVEST CUFFS 2024

Nie zwlekaj i już dziś zapewnij sobie udział w tym wydarzeniu! Zarezerwuj swoje bezpłatne miejsce lub skorzystaj z płatnych pakietów: Bilet Standard (96 PLN), Bilet Premium (590 PLN), Bilet VIP (2900 PLN).

Wahasz się, czy wziąć udział? Sprawdź jak wyglądała ubiegłoroczna edycja:

Konkurs i Gala rozdania nagród

Invest Cuffs 2024 to jednak nie tylko targi i konferencja. Jak co roku, w trakcie tego wydarzenia odbędzie się także uroczysta Gala, w trakcie której uhonorowane zostaną osoby i podmioty, które w największym stopniu przyczyniły się do rozwoju świadomości inwestorów oraz budowania produktów i usług najwyższej jakości. W tegorocznej edycji konkursu, internauci mogą wybrać swoich faworytów w 21 kategoriach. Głosowanie trwa do 19 marca 2024 roku i jest dostępne bezpośrednio na stronie konkursu. Wyniki zostaną ogłoszone w trakcie Gali Invest Cuffs 2024, podczas której odbędzie się uroczysta ceremonia wręczenia nagród za rok 2023.

Wybierz swoich faworytów >>> BIORĘ UDZIAŁ W GŁOSOWANIU

– „Już dziesiąty rok z rzędu organizujemy konkurs, którego celem jest wyłonienie podmiotów i osób reprezentujących Polską i zagraniczną branżę inwestycyjną najsilniej przyczyniających się do jej ciągłego rozwoju” – komentuje Marcin Wenus, prezes Fundacji Invest Cuffs – Edukacja i Rozwój Rynków Finansowych.

Bądź z nami na Invest Cuffs 2024

Jubileuszowa 10. edycja Konferencji i Targów Invest Cuffs odbędzie się w dniach 5-6 kwietnia 2024 roku w Centrum Kongresowym ICE Kraków (ul. Marii Konopnickiej 17, 30-302 Kraków). Zapraszamy do udziału w tym szczególnym wydarzeniu – spotkajmy się w Krakowie! Więcej informacji na temat konferencji na oficjalnej stronie internetowej.

Źródło: Invest Cuffs