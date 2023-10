17 października Wrocław ponownie będzie obchodził swoje święto innowacji i przedsiębiorczości. Wszystko za sprawą Made in Wroclaw, wyjątkowego wydarzenia, które pokazuje co nakręca regionalny biznes. Siódma edycja konferencji odbędzie się po raz kolejny we Wrocławskim Centrum Kongresowym, a jej hasłem przewodnim będzie Tech Generation. Portal inwestycje.pl jest patronem medialnym wydarzenia.

O co chodzi z Made in Wroclaw?

Made in Wroclaw co roku ściąga do Wrocławskiego Centrum Kongresowego setki przedsiębiorców, ekspertów świata nauki oraz mieszkańców naszego miasta, którzy chcą poznać lepiej ich działalność. Tylko poprzednia jego edycja to ponad 1000 uczestników, 19 prelegentów, 3 panele dyskusyjne, 20 spółek na scenie startupowej i ponad 50 innowacyjnych marek w strefie Expo.

Tegoroczna, siódma edycja zapowiada się jeszcze bardziej wyjątkowo. Inspiracji do działania i rozwijania nowych projektów będziemy szukać pod hasłem Tech Generation. – To ważne wydarzenie na biznesowej mapie regionu, gdzie w jednym miejscu spotkać można wrocławskich innowatorów, naukowców, przedsiębiorców, którzy sprawiają, że nasze miasto tak dynamicznie się rozwija – mówi Jacek Sutryk, Prezydent Wrocławia.

Konferencja skupiona na innowacjach

Na Made in Wroclaw tradycyjnie składają się Expo i część konferencyjna, w trakcie której można wysłuchać inspirujących prelekcji i paneli dyskusyjnych pełnych wiedzy i doświadczenia czołowych ekspertów biznesowych, liderów z wielu innowacyjnych branż i pasjonatów technologicznych.

W tym roku będą one skupiać się wokół hasła Tech Generation. – Jak co roku stawiamy na to, by konferencja Made in Wroclaw była pełna merytorycznych, aktualnych i inspirujących treści. Chcemy, by była ona miejscem spotkań różnych punktów widzenia na panujące obecnie trendy i to, co przyszłość niesie dla biznesu oraz technologii – mówi Magdalena Okulowska, Prezes Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, organizatora wydarzenia.

Konferencja będzie koncentrować się na trzech kluczowych obszarach przyszłego wzrostu w regionie: oprogramowaniu i sztucznej inteligencji, mikroprocesorach i elektronice oraz mobilności i zrównoważonym rozwoju. Zapraszając najlepszych innowatorów i kadrę kierowniczą najwyższego szczebla, wydarzenie ma na celu zainspirowanie lokalnego ekosystemu i wspieranie nowych kontaktów biznesowych, jednocześnie podkreślając znaczenie globalnych trendów i innowacyjnych technologii w odblokowywaniu możliwości rozwoju dla Wrocławia i jego okolicy.

O kobietach i sztucznej inteligencji podczas Made in Wroclaw 2023

Kobiety i sztuczna inteligencja

W ramach konferencji zaplanowany jest panel “Wyznaczanie nowych kierunków: Kobiety i sztuczna inteligencja”, w którym wezmą udział: Aleksandra Hamryszak, Managing Director w Helbling Technik, Marta Karczewska, Head of Solution Development and Operations in Business Consulting & Solutions Department z firmy Bosch, Daria Szmurlo, Associate Partner, Data & Analytics z McKinsey & Company. Rozmowę będzie moderować Joanna Lisiecka, Co-founder & Program Director, Perspektywy Women in Tech. – Poprzez ten panel dyskusyjny chcemy rzucić światło na cenny wkład kobiet w dziedzinę sztucznej inteligencji. Mamy nadzieję, że zainspiruje ona innych do podjęcia kariery w obszarze AI, przyczyni się do tworzenia wspierającej społeczności oraz pokaże, w jaki sposób kobiety kształtują przyszłość technologii AI i jej zastosowań – komentuje Paulina Muszyńska z ARAW.

Panel dyskusyjny będzie okazją do celebrowania różnorodności, dyskusji nad strategiami oraz udowodnienia, że biznes związany z AI korzysta z pełnego spektrum talentów i perspektyw. Dyskusja w trakcie konferencji to jednak nie wszystko, co przygotowali organizatorzy!

Kobieca strona innowacji

W ramach bezpłatnego Expo Made in Wroclaw odbędą się trzy warsztaty. Pierwszy pod tytułem „Desk Research: kobieca strona innowacji we Wrocławiu”, poprowadzi Patrycja Radek, współzałożycielka TechSHEroes i strateżka biznesowa, która zajmuje się transferem wiedzy i technologii na Uniwersytecie SWPS, rozwojem projektów innowacyjnych i przywództwem w projektach badawczo-rozwojowych DeepTech. Uczestniczki warsztatu będą pracować w zespołach nad stworzeniem mapy myśli służącej zebraniu wiedzy na temat innowatorek, inżynierek i kobiet zajmujących się nowymi technologiami we Wrocławiu. Wszystkie te informacje posłużą do dalszych działań związanych z rozwojem i wspieraniem tej grupy osób, działań proinnowacyjnych, związanych z rozwojem przedsiębiorczości startupowej i technologicznej. – Obecnie intensywnie pracujemy nad zebraniem wiedzy na temat innowatorek we Wrocławiu. Chcemy jak najwięcej wiedzieć o tej grupie, by móc w celowany sposób ją wspierać. Dziś najbardziej innowacyjne zespoły stawiają na różnorodność. Tymczasem kobiet w świecie technologicznym jest nadal dużo mniej. Zatem by doprowadzić do zdrowej równowagi, potrzebujemy w sposób przemyślany wspierać ekspertki i prowadzić przemyślane działania edukacyjne we współpracy z innowatorami i innowatorkami – wyjaśnia Patrycja Radek.

Praca z sensem i perspektywa founderki

Drugi warsztat odbędzie się pod hasłem „Jak szukać pracy z sensem?” i poprowadzi go Natalia Kuźma, współzałożycielka TechSHEroes oraz Head Of Growth w Doing Good – pierwszego w Polsce serwisu z ofertami pracy, które mają pozytywny wpływ na świat i społeczeństwo. Warsztat pokaże, że mając przed sobą 80 000 godzin pracy, czyli 40 godzin tygodniowo, przez 50 tygodni w roku, przez 40 lat, powinniśmy traktować wybór pracy nie tylko jako decyzję o przyszłości zawodowej, ale też okazję, by wpłynąć na świat wokół siebie. Jego uczestnicy dowiedzą się m.in. jak wykorzystać swoją sieć kontaktów do znalezienia pracy marzeń oraz jakie są różnice między pracą w NGO, startupie, sektorze publicznym a dużych korporacjach. Prowadząca poruszy też kwestie związane z zaangażowaniem kobiet – liderek w kluczowe dziś dla biznesu obszary. – Działania proekologiczne są dziś imperatywem, jednak często to właśnie kobiety stają się liderkami tych zmian, wnosząc do sektora ICT i STEM wartości zrównoważonego rozwoju, innowacji i równości. W dobie, gdy przyszłość naszej planety jest zagrożona, nasze zaangażowanie, odpowiedzialność i długoterminowe myślenie są kluczowe dla tworzenia rozwiązań, które będą służyły kolejnym pokoleniom i ochronie środowiska naturalnego. Warto zauważyć, że coraz więcej kobiet angażuje się w dziedziny technologiczne i naukowe, przyczyniając się do rozwoju zielonych innowacji, co jest widoczne bardziej niż kiedykolwiek w tradycyjnych branżach takich jak np. sektor energetyczny – komentuje Natalia Kuźma.

Trzeci warsztat pt. „Inkubatory, akceleratory, społeczności — pierwsze kroki w roli founderki” poprowadzi Aleksandra Reinert, która od ponad 5 lat zajmuje się startupami nastawionymi na impact. Jest założycielką ĀRYA Foundry, międzynarodowego akceleratora dla impaktowych startupów. Ukończyła University of Cambridge.

Zainspiruj się wrocławskimi pomysłami

Równolegle do konferencji, we Wrocławskim Centrum Kongresowym odbędzie się EXPO, w trakcie którego będzie można sprawdzić jakie innowacje są przyszłością Wrocławia. Będzie to okazja do poznania wyjątkowych wrocławskich produktów i historii wrocławskich firm, które działają dynamicznie na rynkach krajowych, ale i międzynarodowych.

Biorąc udział w Expo poznasz wynalazki powstające we Wrocławiu i zobaczysz technologie tworzone na wrocławskich uczelniach. Będzie to też okazja do spotkania ludzi tworzących ekosystem biznesowy i rozwinięcia własnej kariery.

To jednak nie wszystko! Konferencja i Expo będą połączone z Galą Biznesową, w ramach której odbędzie się konkurs technologiczny dla startupów.

Wejściówki jeszcze dostępne – zarejestruj się już dziś

Siódma edycja Made in Wrocław odbędzie się 17 października 2023 roku we Wrocławskim Centrum Kongresowym przy ul. Wystawowej 1. Wstęp na Expo jest bezpłatny, konieczne jest jednak pobranie ze strony wydarzenia darmowej wejściówki. Udział w konferencji wymaga zakupu biletu. Szczegóły na www.made-in-wroclaw.pl

Źródło: Made in Wroclaw