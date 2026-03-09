Już 23 i 24 marca 2026 roku Muzeum Historii Polski w Warszawie stanie się centrum światowego dyskursu o technologii. Wszystko za sprawą MIT Universal AI Summit – prestiżowej konferencji organizowanej wspólnie przez Massachusetts Institute of Technology (MIT) oraz StartSmart CEE. Wydarzenie to stanowi kluczowy element drugiej edycji cyklu technologicznego Shaping Tomorrow. Patronat społeczny nad wydarzeniem objęło Nationale-Nederlanden. Portal inwestycje.pl jest patronem medialnym konferencji.

Globalna wiedza, lokalna innowacja

MIT Universal AI Summit to nie tylko kolejna konferencja o technologii, to platforma wymiany myśli między kolebką światowych innowacji a dynamicznie rozwijającym się rynkiem Europy Środkowo-Wschodniej. Program wydarzenia koncentruje się na realnym wpływie sztucznej inteligencji na biznes, edukację oraz kierunki ewolucji rozwiązań cyfrowych.

Naszym celem jest wyjście poza teoretyczne rozważania. Stawiamy na praktykę, która pozwala zrozumieć, jak AI zmienia reguły gry w globalnej gospodarce podkreśla Bogusława Cimoszko-Skowroński z StartSmart CEE

Światowa elita ekspertów w jednym miejscu

Scena MIT Universal AI Summit zgromadzi wybitne postaci ze świata nauki i biznesu. Wśród prelegentów znajdą się m.in.:

Dr David Dixon – Head of AI Education and Innovation w MIT Open Learning,

Kathleen D. Kennedy – Senior Director w MIT Horizon,

Sae Schatz – Założycielka The Knowledge Forge LLC,

Liderzy z INSEAD oraz EY, a także czołowi przedstawiciele sektora technologicznego.

Głos zabiorą również innowatorzy, którzy z sukcesem skalują polskie i międzynarodowe biznesy, w tym: Franek Sokołowski (CFO ElevenLabs Polska), Linda Plano (Founder & CEO Plano & Simple) oraz Piotr Garstecki (Founder & CEO Scope Fluidics).

Żyjemy w momencie, w którym sztuczna inteligencja przestaje być technologiczną nowinką, a staje się fundamentem nowej architektury gospodarczej. Przeniesienie merytorycznego centrum grawitacji MIT do Warszawy to jasny sygnał, że region Europy Środkowo-Wschodniej nie jest już tylko odbiorcą innowacji, ale pełnoprawnym uczestnikiem globalnego dialogu o przyszłości. Poprzez MIT Universal AI Summit w ramach drugiej edycji cyklu Shaping Tomorrow, chcemy zbudować unikalny most: połączyć bezkompromisową, akademicką jakość Massachusetts Institute of Technology z niespożytą energią i potencjałem polskiego ekosystemu innowacji. Naszą misją jest dostarczenie liderom narzędzi, które pozwolą im nie tylko przetrwać nadchodzącą transformację, ale przede wszystkim ją projektować. Nie interesują nas ogólniki – interesuje nas realny wpływ AI na konkurencyjność firm, etykę w technologii i kierunki rozwoju kompetencji, które za chwilę będą kluczowe na rynku pracy podkreśla Bogusława Cimoszko-Skowroński z StartSmart CEE

Od teorii do praktycznych umiejętności

Agenda szczytu została zaprojektowana tak, aby dostarczyć uczestnikom konkretnych narzędzi. Obok paneli dyskusyjnych i prezentacji, istotną część wydarzenia stanowią:

case studies: analiza rzeczywistych wdrożeń AI w różnych branżach.

warsztaty: sesje praktyczne umożliwiające bezpośrednie doświadczenie w pracy z nowoczesnymi algorytmami i narzędziami cyfrowymi.

Silne partnerstwa fundamentem ekosystemu innowacji

Realizacja tak prestiżowego przedsięwzięcia na styku nauki i biznesu wymaga współpracy z liderami wielu sektorów. Partnerem Strategicznym konferencji jest Miasto Stołeczne Warszawa, które konsekwentnie buduje pozycję lidera technologicznego w regionie CEE. Prestiż wydarzenia podkreśla Patronat Honorowy udzielony przez Ministra Cyfryzacji oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).

W obszarze odpowiedzialnego rozwoju i wpływu technologii na społeczeństwo organizatorów wspiera Nationale-Nederlanden, pełniące rolę Partnera Społecznego. Jako Partner Społeczny MIT Universal AI Summit, Nationale Nederlanden wzmocni debatę na temat wdrażania odpowiedzialnych innowacji, budowania zaufania oraz ludzkiego wymiaru technologii. Dzięki wsparciu firmy, pula 500 biletów wejściowych bezpłatnie trafi do studentów i osób u progu kariery zawodowej, zapewniając im dostęp do najświeższej wiedzy i inspiracji z dziedziny sztucznej inteligencji i technologii.

Wspieranie innowacji to nie tylko kwestia technologii, ale przede wszystkim inwestycja w kapitał ludzki i kompetencje przyszłości. Stwarzanie nowych możliwości rozwoju i inwestycja w kompetencje przyszłości są ważnymi elementami naszej strategii społecznej. Jako Partner Społeczny MIT Universal AI Summit chcemy też zwrócić uwagę na to, że w cyfrowej transformacji troska o dobrostan człowieka wciąż pozostaje kluczowa z perspektywy odpowiedzialnego pracodawcy i managera. Bardzo cieszymy się, że dzięki naszemu partnerstwu dajemy przestrzeń do uczestniczenia młodym ludziom w tak wartościowym merytorycznie wydarzeniu podkreśla Liwia Kwiecień, Członkini Zarządu ds. HR w Nationale-Nederlanden

Wśród partnerów wydarzenia znajdują się również przedstawiciele biznesu i ekosystemu innowacji. Funkcję Partnera Platynowego pełni The Coca-Cola Company, Partnera Złotego – PZU oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), która oferuje instrumenty wsparcia dla startupów w ramach Funduszy Europejskich, natomiast Partnerami Srebrnymi są Deviniti, kancelaria Domański Zakrzewski Palinka (DZP) oraz Fundacja Mentors4Starters.

O dotarcie do szerokiego grona odbiorców dbają czołowe polskie redakcje. Do grona Partnerów Medialnych dołączyli: TVN24 BiS, My Company Polska, MamBiznes.pl, MamStartup.pl, Executive Magazine, CyberDefence24.pl, Telewizja Biznesowa, Inwestycje.pl oraz Inwestorzy.tv.

O Shaping Tomorrow

Konferencja MIT Universal AI Summit jest częścią drugiej edycji „Shaping Tomorrow” – inicjatywy, która promuje nowoczesne technologie i wspiera budowę ekosystemu innowacji w regionie CEE. Partnerstwo z Massachusetts Institute of Technology gwarantuje najwyższy poziom merytoryczny i dostęp do najświeższych wyników badań z globalnego frontu rozwoju AI.

Strona internetowa wydarzenia: https://uaisummit.mit.edu/