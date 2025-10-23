W dniu 04 listopada 2025 roku odbędzie się Warsaw Structured Products & Derivatives Conference. Konferencja skierowana jest zarówno do inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. która ma na celu zgłębienie tematyki instrumentów pochodnych oraz produktów strukturyzowanych. W wydarzeniu udział wezmą eksperci i praktycy rynkowi, a także analitycy i przedstawiciele instytucji finansowych działających na rynkach kapitałowych. To wyjątkowa okazja, by pogłębić wiedzę na temat bardziej zaawansowanych narzędzi inwestycyjnych, takich jak certyfikaty strukturyzowane, kontrakty terminowe i warranty. Portal inwestycje.pl jest patronem medialnym wydarzenia. Zachęcamy do udziału!

Konferencja organizowana jest przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie i odbędzie się w formule hybrydowej – w Sali Notowań GPW, a całość będzie równocześnie transmitowana na żywo online. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak liczba miejsc stacjonarnych jest ograniczona. Nie czekaj i weź udział w konferencji WSPDC. Rejestracja odbywa się poprzez formularz dostępny na stronie organizatora.

Wydarzenie podzielone będzie na dwa bloki tematyczne:

Blok I – Produkty Strukturyzowane to między innymi praktyczne przykłady użycia certyfikatów faktor i turbo, aktualne trendy na rynku struktur GPW oraz oczekiwania inwestorów indywidualnych.

to między innymi praktyczne przykłady użycia certyfikatów faktor i turbo, aktualne trendy na rynku struktur GPW oraz oczekiwania inwestorów indywidualnych. Blok II – Instrumenty Pochodne to między innymi strategie zarządzania ryzykiem z użyciem kontraktów futures, psychologia inwestowania z dźwignią, czy automatyzacja inwestowania dzięki API.

Szczegółowa agenda i więcej informacji dostępne są na stronie konferencji.

Wśród prelegentów znajdą się przedstawiciele domów maklerskich, Giełdy Papierów Wartościowych, mediów finansowych, jak i praktycy rynkowi, między innymi: Rafał Glinicki (VSA Trader), Marcin Podlacki (Telewizja Biznesowa), Konrad Ryczko (DM BOŚ), Marcin Brendota (BM Alior Bank), Anna Kujawska (Raiffeisen Bank International), Bartosz Sańpruch (ING Bank), Mateusz Much (Beta ETF). Konferencję poprowadzi znany popularyzator wiedzy finansowej – Tomasz Jaroszek (Doradca.tv).

Warsaw Structured Products & Derivatives Conference to nie tylko dobra okazja do poszerzenia horyzontów inwestycyjnych w temacie instrumentów pochodnych oraz produktów strukturyzowanych, ale również świetne miejsce do nawiązania cennych kontaktów, wymiany własnych doświadczeń czy biznesowego networkingu.

Źródło: WSPDC