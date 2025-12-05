W kwietniu 2026 roku, Katowice ponownie staną się stolicą biznesu za sprawą 18. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego (European Economic Congress – EEC). Niedawno organizatorzy zaprezentowali zakres tematyczny oraz główne nurty, na podstawie których powstanie agenda EEC 2026. 3 grudnia 2025 roku, podczas świątecznego spotkania EEC Members, społeczności zaangażowanej we współtworzenie kongresu oraz rady programowej Europejskiego Kongresu Gospodarczego, premierowo przedstawiono hasło przewodnie EEC: „The power of dialogue”. Portal inwestycje.pl jest patronem medialnym wydarzenia.

Dialog fundamentem współpracy i siłą rozwoju

Wybór hasła podkreśla kluczową rolę dialogu zarówno w relacjach europejskich i globalnych, jak i w codziennej współpracy pomiędzy biznesem, rządem, administracją i środowiskiem naukowym. To właśnie rozmowa – otwarta, partnerska i nastawiona na rezultat – stanowi od lat największą wartość Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

W czasie narastającej niepewności geopolitycznej i dynamicznych zmian gospodarczych dialog staje się niezastąpionym narzędziem budowania porozumienia, wypracowywania wspólnych rozwiązań i poszukiwania konsensusów. Umożliwia konfrontowanie interesów i planów, ale też realnie przekłada się na decyzje biznesowe, inwestycyjne i polityczne, podejmowane podczas kongresu.

Badania BCMM, wykonane na zlecenie Grupy PTWP potwierdzają, że EEC jest dziś najsilniejszym biznesowo wydarzeniem gospodarczo-politycznym w Polsce. Kongres łączy różne środowiska, oferując przestrzeń do rozmów, wymiany doświadczeń i strategicznych ustaleń. Od biznesu, przez naukę, po decydentów, o różnych poglądach i pochodzących z różnych pokoleń. Dialog, rozumiany jako proces współtworzenia, staje się więc naturalnym i autentycznym symbolem wydarzenia.

Hasło nawiązuje również do współczesnych trendów społecznych akcentujących otwartość, szacunek dla różnorodności oraz inkluzywność. Jedność i konkurencyjność można budować tylko wtedy, gdy różne głosy otrzymują szansę na wybrzmienie – a EEC tę przestrzeń konsekwentnie zapewnia.

Dialog wpisuje się także w ambicje Polski, która – dołączając do spotkań G20 – otwiera nowy rozdział swojej obecności na arenie międzynarodowej.

Dostrzegamy, jak silna jest potrzeba dialogu i jak wielka tkwi w nim moc. To pojęcie formujące, wpisane w misję kongresu, definiujące nasze działania i cele. Widzimy wyraźną potrzebę rzetelnego omówienia tego, czego wszyscy doświadczamy. W gronie gości EEC, którzy dzięki swojemu doświadczeniu i unikalnej perspektywie wnoszą istotny wkład w kształtowanie współczesnego świata – rozmowy nabierają szczególnego wymiaru. Dlatego zapraszam w kwietniu do Katowic mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP

„The power of dialogue” a program EEC 2026 – hasło, które porządkuje dyskusję

Hasło „The power of dialogue” naturalnie prowadzi do najważniejszych wątków, które znajdą odzwierciedlenie w programie Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2026. W centrum tegorocznej edycji znajdzie się Europa – pod presją globalnych napięć, ale jednocześnie szukająca nowych źródeł siły: w odporności, w konkurencyjności, w transformacji energetycznej i cyfrowej, w inwestycjach i zrównoważonym rozwoju. To także spojrzenie na człowieka – jego pracę, kompetencje i rolę w gospodarce jutra – oraz na relacje pomiędzy samorządami, biznesem i społeczeństwem. Dialog staje się wspólnym mianownikiem tych procesów, narzędziem budowania współpracy i przestrzenią szukania realnych rozwiązań.

Agendę kongresu budujemy w dialogu z interesariuszami, wsłuchując się w rekomendacje rady programowej, społeczności EEC Members, w spływające do nas sugestie. W pracach nad agendą ważną częścią jest również konferencja EEC Trends, prolog kongresu, w czasie którego, wnioski padające ze sceny, określą główne kierunki trzydniowej debaty w Katowicach. Takie podejście sprawia, że debaty EEC są odpowiedzią na realne potrzeby podkreśla Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP

18. edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego skoncentruje się na najważniejszych procesach kształtujących europejską rzeczywistość: od globalnych relacji i bezpieczeństwa, po inwestycje, transformację energetyczną, cyfryzację oraz wyzwania społeczne.

Europa pod presją i geopolityka

Debaty EEC 2026 obejmą redefinicję relacji UE z globalnymi mocarstwami, solidarność europejską, bezpieczeństwo energetyczne, wsparcie dla Ukrainy, migracje, obronność oraz strategiczną rolę Polski w nowej architekturze geopolitycznej – w tym w kontekście obecności w grupie G20.

Suwerenność i konkurencyjność

Uczestnicy zajmą się analizą tematu budowania autonomii technologicznej i gospodarczej, dywersyfikacją dostaw, rozwojem europejskiego przemysłu, nearshoringiem, lokalnymi łańcuchami wartości oraz innowacjami niezbędnymi do utrzymania konkurencyjności kontynentu.

Odporność i bezpieczeństwo

Kongres będzie miejscem dyskusji o adaptacji do zmian geopolitycznych i klimatycznych, wspólnej polityce obronnej, bezpieczeństwie energetycznym, cyberzagrożeniach oraz odporności łańcuchów dostaw.

Energia, transformacja, inwestycje

Eksperci i ekspertki przeanalizują równowagę między ambicjami klimatycznymi a tempem zmian, rolę OZE, atomu i magazynowania energii, a także znaczenie dużych inwestycji infrastrukturalnych i technologicznych dla konkurencyjności europejskich gospodarek.

Cyfryzacja i technologie jutra

W centrum debaty znajdą się kluczowe trendy technologiczne, sztuczna inteligencja, gospodarka oparta na danych, robotyzacja, cybersecurity i rozwój sektora kosmicznego – wszystko to w perspektywie rynku pracy przyszłości.

Człowiek, rozwój, równowaga

Kongres zajmie się także rolą człowieka w procesach transformacyjnych: edukacją, kompetencjami, jakością życia, zdrowiem publicznym, demografią

i migracjami. W tym kontekście dialog staje się narzędziem wzmacniającym spójność i odporność społeczną.

Europejski Kongres Gospodarczy 2026

XVIII Europejski Kongres Gospodarczy odbędzie się 22-24 kwietnia 2026 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym i w Spodku w Katowicach.

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) w Katowicach to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem gości z Polski, Europy, świata, wśród których wymienić można: unijnych komisarzy, premierów i przedstawicieli rządów państw europejskich, prezesów największych firm, naukowców i praktyków, decydentów mających realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne. W opiniotwórczym gronie, w formie otwartej debaty publicznej, prowadzone są rozmowy o kwestiach najistotniejszych dla rozwoju Europy. Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, od pierwszej edycji w 2009 roku, jest Grupa PTWP. Więcej informacji znajdziesz na oficjalnej stronie wydarzenia: www.eecpoland.eu.

