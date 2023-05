W dniu 12 maja 2023 roku rozpocznie się V edycja Our Future Forum, największej konferencji edukacyjnej w Polsce. W wydarzeniu weźmie udział ponad 1000 studentów i licealistów z Polski, Ukrainy i Białorusi, którzy będą debatować z liderami biznesu, politykami, samorządowcami, a także przedstawicielami świata kultury. Portal inwestycje.pl jest patronem medialnym konferencji.

Tegoroczna edycja wydarzenia skupi się na rewolucjach technologicznych, społecznych i ekonomicznych, których doświadcza młode pokolenie. Forum organizowane jest przez Our Future Foundation, organizację skupiającą studentów i absolwentów zagranicznych uczelni, której misją jest wyrównywanie szans edukacyjnych w naszym kraju i pomoc młodzieży z nieuprzywilejowanych środowisk w aplikacji na najlepsze światowe uczelnie.

Wydarzenie odbędzie się w kompleksie The Tides w Warszawie. Spośród ponad 2000 zgłoszeń wysłanych przez studentów i uczniów szkół średnich, organizatorzy wyłonili 1000 najlepszych aplikacji, których autorzy wezmą darmowy udział w konferencji. Transmisję z wydarzenia będzie można oglądać także online za pośrednictwem Facebooka i Linkedna Our Future Foundation. Gościem honorowym konferencji będzie Ambasador Stanów Zjednoczonych Mark Brzeziński, który wygłosi przemówienie o relacjach polsko-amerykańskich i możliwościach jakie daje młodym międzynarodowa współpraca. Podczas siedmiu paneli dyskusyjnych uczniowie i studenci będą debatować z ekspertami o rynku pracy, cyberbezpieczeństwie, ochronie zdrowia, geopolityce czy ekonomii.

– Piąta edycja Forum to okazja, by spojrzeć na to jak w ciągu ostatnich lat zmieniła się sytuacja młodych w naszym kraju, a także na świecie. Kiedy spotkaliśmy się po raz pierwszy 3 lata temu, nie mogliśmy przewidzieć, że niedługo będziemy zmuszeni rozmawiać o rosyjskiej inwazji na Ukrainę czy gwałtownym rozwoju sztucznej inteligencji. Nagłe zmiany, których doświadczamy mają wielki wpływ na młode pokolenie. Również dlatego, tak ważne jest to, by angażować młodych w debatę o przyszłości i pomóc im zrozumieć wyzwania, którym będą musieli stawić czoła – powiedział Kamil Tomkowicz, członek zarządu Our Future Foundation.

Jeden z segmentów dyskusji skupi się na szkodliwym wpływie social mediów na młode pokolenie. Maciej Kawecki, Maciej Musiał i Rafał Masny porozmawiają z reprezentantem Tik Toka – Łukaszem Goberem, o tym jak skutecznie chronić młodych użytkowników internetu.

Wśród prelegentów znajdą się także m.in. Minister Adam Niedzielski, Piotr Podgórski (KGHM), Jolanta Wiewióra (BGK), prof. Grzegorz Mazurek, Paweł Borys (PFR), prof. Aleksandra Przegalińska, generał Karol Molenda, Paweł Szczeszek (Tauron) i Piotr Markowski (Corab SA).

Swietłana Cichanouska, liderka opozycji demokratycznej na Białorusi, zapowiedziała, że przygotuje wystąpienie z przesłaniem dla polskiej, białoruskiej i ukraińskiej młodzieży biorącej udział w wydarzeniu.

– Chcemy, by Our Future Forum było wydarzeniem łączącym nie tylko młodych z różnych zakątków Polski, ale także z całego regionu. Wymiana doświadczeń pomiędzy polskimi uczniami i ich rówieśnikami z Ukrainy i Białorusi jest szczególnie istotna ze względu na bliskość kulturową i wspólne koleje historii. Mamy nadzieję, że przyjaźnie, zawarte na konferencji przyczynią się do budowania solidarności, wzajemnego zrozumienia i poczucia odpowiedzialności za wspólną przyszłość – powiedziała Zuzanna Buszman, Mentorka Our Future Foundation.

Podczas Forum, studenci będą mogli wziąć udział w warsztatach karierowych przygotowanych przez partnerów wydarzenia. Uczestnicy spotkają się z reprezentantami m.in. Ubera, Biedronki (Jeronimo Martins), PAIH, NASK i PFR. Przedstawiciele Biedronki opowiedzą młodzieży o prestiżowym programie stażowym – “Management Trainee”, który jest skierowany do studentów i absolwentów uczelni wyższych. Uczestnicy tego programu przez 2-lata będą współpracować z mentorami, by zdobyć umiejętności kluczowe w branży retail i przygotować się do objęcia stanowiska kierowniczego.

Jedną z aktywności dostępnych dla uczestników będzie „speed mentoring”, podczas którego młodzi będą mogli porozmawiać z przedstawicielami firm o własnych pomysłach na biznes, budowaniu CV czy wyborze ścieżki kariery.

Our Future Foundation, organizator konferencji, zapewnia bezpłatne wsparcie dla dziesiątek polskich licealistów, aplikujących na najlepsze światowe uczelnie wyższe. Do tej pory udało jej się pomóc ponad 150 młodym Polakom, którzy dziś studiują na takich uniwersytetach jak Harvard, Oxford, Yale czy LSE. Już 27 czerwca podczas corocznej gali na Zamku Królewskim w Warszawie, Our Future Foundation nagrodzi kolejnych 25 stypendystów z Polski i Ukrainy.

Więcej informacji dostępnych na stronie konferencji Our Future Forum.

Wydarzenie obejrzysz na platformach: facebook oraz linkedin.

Źródło: Our Future Forum