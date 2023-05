W piątek, 12 maja 2023 roku ponad 1000 studentów i licealistów wzięło udział w największej konferencji edukacyjnej w Polsce – Our Future Forum. Młodzi spotkali się by debatować z biznesmenami, działaczami społecznymi i artystami o wyzwaniach z jakimi w przyszłości będzie musiało zmierzyć się ich pokolenie. Portal inwestycje.pl był patronem medialnym konferencji.

Dyskusje piątej edycji konferencji koncentrowały się na nagłych zmianach obserwowanych przez młodych w takich obszarach jak opieka zdrowotna, ekonomia, rynek pracy czy polityka międzynarodowa. Wydarzenie odbyło się w kompleksie The Tides w Warszawie. Forum organizowane jest przez Our Future Foundation, organizację skupiającą studentów zagranicznych uczelni, której misją jest wyrównywanie szans edukacyjnych w naszym kraju i pomoc młodzieży z regionu w aplikacji na najlepsze światowe uczelnie.

W konferencji brali udział uczniowie szkół średnich i studenci ze wszystkich województw, a także młodzi Ukraińcy i Białorusini uczący się w Polsce. Uczestnicy zostali wybrani spośród ponad 2000 aplikacji, złożonych przez uczniów chcących wziąć udział w debatach.

Wielkie zainteresowanie młodych tegoroczną edycją Forum udowadnia, że nieprawdą jest to, że młodzież nie interesuje się polityką, ochroną zdrowia czy obronnością. Nie ma niestety wielu platform, które potrafią skutecznie włączyć młodych Polaków do debaty publicznej na te istotne tematy. Dlatego, też chciałbym podziękować prelegentom wydarzenia, którzy zdecydowali się poświęcić swój czas na dyskusję z młodymi i nie bali się trudnych pytań. Takie spotkania i wymiana doświadczeń, to najlepsza inwestycja w przyszłość – mówi Kamil Maksymilian Tomkowicz, członek zarządu Our Future Foundation.

Jedno z przemówień wygłosił gość specjalny wydarzenia – Mark Brzezinski, Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce. Dyplomata podziękował młodym Polakom za niesamowitą pomoc, którą udzielili rówieśnikom z Ukrainy, uciekającym przed wojną. Zachęcał także młodzież do współpracy i wspólnego stawienia czoła globalnym wyzwaniom, takim jak ocieplenie klimatu czy raptowny rozwój sztucznej inteligencji.

Swietłana Cichanouska, która nie mogła zjawić się osobiście ze względu na sytuację na Białorusi, nagrała przemówienie skierowane do młodych uczestników konferencji. Liderka opozycji demokratycznej zwróciła uwagę, że jeśli chciałaby porozmawiać z najzdolniejszymi licealistami i studentami w swoim kraju, musiałaby udać się do więzień, w których odbywają kary za sprzeciw wobec dyktatury Aleksandra Łukaszenki.

Podczas siedmiu paneli dyskusyjnych uczniowie i studenci debatowali z ekspertami m.in. o rynku pracy, cyberbezpieczeństwie, ochronie zdrowia, geopolityce czy ekonomii. Uwagę młodych przykuła w szczególności, dyskusja specjalistów na temat przyszłości systemu edukacji, w dobie rosnących możliwości sztucznej inteligencji i coraz łatwiejszego dostępu do niej.

Z młodzieżą debatowali m.in.: Minister Adam Niedzielski, prof. Aleksandra Przegalińska (ALK), dr Tomasz Rożek, Maciej Musiał, Rafał Masny, Paweł Borys (PFR), Alina Pszczółkowska (AstraZeneca), Paweł Szczeszek (Tauron) oraz Piotr Markowski (Corab).

Chcemy, by Our Future Forum było miejscem nie tylko merytorycznej debaty, ale także budowania zrozumienia pomiędzy młodymi ludźmi z różnych środowisk. W tegorocznym Forum, ponad połowę uczestników stanowili uczniowie z mniejszych ośrodków i wsi. Cieszymy się również, że mogliśmy gościć dużą grupę uczestników z Ukrainy i Białorusi. Mam nadzieję, że znajomości zawarte przez młodych podczas konferencji pomogą im w zrozumieniu perspektyw rówieśników, których życiowe doświadczenia mogą się bardzo różnić – komentuje Zuzanna Buszman, członkini Rady Our Future Foundation.

Uczestnicy Forum, wzięli także udział w warsztatach edukacyjnych i karierowych zorganizowanych we współpracy z partnerami wydarzenia. Zajęcia z młodzieżą poprowadzili przedstawiciele Biedronki, Ubera, PAIH, PFR i NASK.

Our Future Foundation, organizator konferencji, to fundacja skupiająca studentów i absolwentów najlepszych zagranicznych uniwersytetów, która za cel stawia sobie walkę z nierównościami w dostępie do edukacji młodych Polaków z mniejszych ośrodków. Fundacja zapewnia także bezpłatne wsparcie dla dziesiątek polskich licealistów, aplikujących na najlepsze światowe uczelnie wyższe. Do tej pory udało jej się pomóc ponad 150 młodym Polakom, którzy dziś studiują na takich uniwersytetach jak Harvard, Oxford, Yale czy LSE. Już w czerwcu podczas corocznej uroczystej gali na Zamku Królewskim w Warszawie, Our Future Foundation nagrodzi kolejnych 25 stypendystów z Polski i Ukrainy.

Nagrania z V edycji Our Future Forum można obejrzeć na Facebooku Fundacji, a także na kanale Youtube.

Źródło: Our Future Forum