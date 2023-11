Kiedy kupujemy sztabki i monety wykonane z metali szlachetnych, zazwyczaj nie zastanawiamy się nad ich drogą z mennicy, aż do naszej kieszeni. Osobą pośredniczącą w umożliwieniu nam łatwego i sprawnego kupna złotych i srebrnych przedmiotów jest dealer metali szlachetnych. Jakie wyzwania przed nim stoją? Co taki dealer musi zrobić, aby końcowy inwestor był zadowolony z zakupu? Jak funkcjonuje taka firma, dzięki której nie musimy zaprzątać sobie głowy zagranicznymi kontaktami z mennicami z całego świata? Okazja na poznanie odpowiedzi znajduje się na GoldUp w Warszawie. O kulisach pracy dealerów metali szlachetnych posłuchacie już 25 listopada o godz. 14:00 w Brain Embassy.

GoldUp Warszawa – co nas czeka?

GoldUp w stolicy to wystąpienia prezesów, dyrektorów, analityków, popularnych twórców a przede wszystkim wieloletnich praktyków. Osób, które swoją wiedzę czerpią głównie z doświadczenia, na GoldUp w Warszawie swoje prelekcje zaprezentują:

Renata Lenik (dyrektor sprzedaży we FlyingAtom.Gold) – ekspert na rynku metali i kamieni szlachetnych przedstawi temat pt. “Weryfikacja złotych monet bulionowych. Jak uniknąć oszustw i inwestować bezpiecznie?”

(dyrektor sprzedaży we FlyingAtom.Gold) – ekspert na rynku metali i kamieni szlachetnych przedstawi temat pt. “Weryfikacja złotych monet bulionowych. Jak uniknąć oszustw i inwestować bezpiecznie?” Patryk Dudziński (twórca kanału YT “Srebrny Wehikuł) – wieloletni stacker, inwestor i entuzjasta metali szlachetnych opowie o “Srebrze – geniuszu z rozdwojeniem jaźni”

(twórca kanału YT “Srebrny Wehikuł) – wieloletni stacker, inwestor i entuzjasta metali szlachetnych opowie o “Srebrze – geniuszu z rozdwojeniem jaźni” Tomasz Nykiel (dyrektor zarządzający w 79element) – który na bazie swojego 13 letniego doświadczenia na rynku metali szlachetnych, przedstawi kulisy pracy dilera w temacie pt. “W miarę uczciwy diler”

(dyrektor zarządzający w 79element) – który na bazie swojego 13 letniego doświadczenia na rynku metali szlachetnych, przedstawi kulisy pracy dilera w temacie pt. “W miarę uczciwy diler” Roman Zaborowski (prezes zarządu NDF Pilot) – Organizator pierwszego funduszu kryptowalutowego w Polsce, na którego rejestrację nie wydała zgody KNF. Przedstawi krótką historię inwestowania w Polsce od czasów przemian w temacie pt. “Od kolejek za kolorowymi TV po Bitcoina”

(prezes zarządu NDF Pilot) – Organizator pierwszego funduszu kryptowalutowego w Polsce, na którego rejestrację nie wydała zgody KNF. Przedstawi krótką historię inwestowania w Polsce od czasów przemian w temacie pt. “Od kolejek za kolorowymi TV po Bitcoina” Tomasz Gessner (główny analityk w Tavex) – na podstawie ponad 20 letniego doświadczenia postara się odpowiedzieć na pytanie “Dlaczego złoto nie(zawsze) chroni przed inflacją?”

(główny analityk w Tavex) – na podstawie ponad 20 letniego doświadczenia postara się odpowiedzieć na pytanie “Dlaczego złoto nie(zawsze) chroni przed inflacją?” Zbigniew Dylewski (twórca YT, doktor ekonomii) – autor popularnego kanału youtube, który został nazwany jego imieniem i nazwiskiem. Lubi rozprawiać o pieniądzu, a szerzej – o sprawach gospodarczych opartych na pieniądzu. O czym opowie na GoldUp, dowiecie się na miejscu

(twórca YT, doktor ekonomii) – autor popularnego kanału youtube, który został nazwany jego imieniem i nazwiskiem. Lubi rozprawiać o pieniądzu, a szerzej – o sprawach gospodarczych opartych na pieniądzu. O czym opowie na GoldUp, dowiecie się na miejscu Mariusz Sperczyński (CEO of FlyingAtom.PL) – Prelegent licznych wystąpień na konferencjach zajmujących się łączeniem świata tradycyjnych finansów z aktywami wirtualnymi. Tym razem zobaczymy go w złotej debacie.

(CEO of FlyingAtom.PL) – Prelegent licznych wystąpień na konferencjach zajmujących się łączeniem świata tradycyjnych finansów z aktywami wirtualnymi. Tym razem zobaczymy go w złotej debacie. Konrad Ogrodowicz (zarządzający funduszami w SuperFund TFI) – doradca inwestycyjny, makler papierów wartościowych. Analityk rynku srebra i złota.

Prelekcje to nie wszystko

Na warszawskim spotkaniu uczestnicy oprócz złotej debaty i 6 unikatowych prelekcji. Klasycznie uczestnicy wydarzenia będą mogli porozmawiać o metalach szlachetnych i inwestowaniu podczas zaplanowanego networkingu. Na miejscu odbędzie się także złoty konkurs, w którym do wygrania będą złote nagrody. Kolejną atrakcją godną uwagi bez wątpienia jest niecodzienna, bezpłatna możliwość zbadania swojego złota oraz srebra inwestycyjnego przy pomocy spektrometru. Wszystko to już 25 listopada w Warszawie, dokładnie w Brain Embassy przy ul. Konstruktorskiej 11, start o godz. 14:00. Aby wziąć udział w wydarzeniu należy odebrać bezpłatny bilet, uprawniający do udziału w wydarzeniu.

Nie czekaj, odbierz bezpłatny bilet na stronie organizatora

Źródło: GoldUp