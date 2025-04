W dniach 10–11 kwietnia 2025 roku w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym w Orientarium w Łodzi odbędzie się konferencja SoDA Conference 2025. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest „NEW REALITY: Adaptation & Resilience”. Wydarzenie to zgromadzi liderów sektora IT, którzy będą dyskutować o skutecznych strategiach adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych oraz o budowaniu odporności w obliczu kryzysów. Konferencja stanowi doskonałą okazję do pogłębienia wiedzy oraz nawiązania cennych kontaktów biznesowych. To wydarzenie również dla tych, którzy chcą nadążyć za zmianami w technologii i odkrywać nowe ścieżki rozwoju. Portal inwestycje.pl jest patronem medialnym wydarzenia. Zachęcamy do udziału!

Branża IT przez dwa dni w centrum uwagi

W obliczu dynamicznych zmian na globalnym rynku technologicznym polski sektor IT stoi przed zarówno ogromnymi szansami, jak i wyzwaniami. Eksport usług informatycznych odgrywa coraz większą rolę w gospodarce, a polskie firmy skutecznie budują swoją pozycję na arenie międzynarodowej. Jednocześnie rosnąca konkurencja, presja płacowa oraz zmieniające się modele biznesowe wymagają od przedsiębiorstw elastyczności i innowacyjnego podejścia.

Polskie firmy IT znacząco wspierają eksport usług, co jest widoczne w danych z 2022 roku. Według raportu na trade.gov.pl, eksport usług IT i telekomunikacyjnych osiągnął wartość 13,4 miliarda USD, co stanowiło wzrost o 15% w porównaniu z 2021 rokiem i niemal 35% całkowitego eksportu usług. To podkreśla kluczową rolę spółek IT w gospodarce, szczególnie w kontekście handlu z takimi rynkami jak Niemcy, USA, Austria i Wielka Brytania. Raport Emerging Europe dodatkowo wskazuje, że sektor IT korzysta z silnego rynku eksportowego, co czyni Polskę atrakcyjnym miejscem dla inwestorów zagranicznych.

Konkurencja na rynkach globalnych i wyzwania globalizacji usług

Przedsiębiorstwa z Polski konkurują z graczami z całego świata, w tym z Rumunii, Indii i Ukrainy, co naraża je na ogromne wyzwania globalizacji usług. Sektor IT w Polsce wydaje się doświadczać stagnacji, co może być związane ze spadkiem zamówień na rynkach globalnych. Barometr Nastrojów SoDA wskazuje na stagnację w branży, a około 15–20% firm IT w 2024 roku musiało przeprowadzić redukcje zatrudnienia, aby utrzymać stabilność finansową. To sugeruje trudności w pozyskiwaniu nowych kontraktów, szczególnie w kontekście globalnego spowolnienia. Chociaż dokładne dane na temat spadku zamówień w 2025 roku są ograniczone, analiza PMI przeprowadzona przez SoDA pokazuje, że mimo poprawy wskaźnika w trzecim kwartale 2024 roku (53,72), ponad połowa respondentów ocenia swoją sytuację jako negatywną, co wskazuje na głębokie obawy związane z kosztami operacyjnymi i presją rynkową.

Wyzwania technologiczne i presja płacowa

Polskie firmy IT muszą radzić sobie z szybkimi zmianami technologicznymi, szczególnie w zakresie sztucznej inteligencji (AI) i platform low-code/no-code. Raporty, takie jak ten na stronie European Commission, wskazują, że AI jest szeroko stosowana w sektorze publicznym i prywatnym, co wymaga od firm ciągłego doskonalenia kompetencji. Jednocześnie, według trade.gov.pl, ponad połowa firm IT wskazuje na rosnącą presję płacową jako istotny czynnik wpływający na ich działalność, co dodatkowo komplikuje ich sytuację finansową.

Rozwój poprzez rozszerzanie kompetencji i zmiana modelu biznesowego

Aby się rozwijać, polskie firmy IT muszą szybko rozszerzać swoje kompetencje, odchodząc od modelu taniego outsourcingu na rzecz konkurencji jakością i innowacyjnością. Komunikat prasowy podkreśla, że zmiana z rywalizacji cenowej na walkę o klienta jakością i innowacyjnością jest konieczna, co znajduje potwierdzenie w raportach, takich jak MIT Sloan Management Review, który wskazuje na kluczową rolę jakości w sukcesie produktów high-tech. Polskie firmy IT są znane z wysokich standardów w dostarczaniu usług, co wymaga inwestycji w nowoczesne technologie i budowania przewagi eksperckiej. Tani outsourcing, który kiedyś był podstawą modelu biznesowego, już nie gwarantuje sukcesu, co zmusza firmy do poszukiwania nowych nisz rynkowych i rozwijania własnych, innowacyjnych rozwiązań.

Uhonorować najlepsze projekty i inicjatywy branży IT, czyli SoDA Awards

Podczas konferencji odbędzie się 4. edycja SoDA Awards – nagrody przyznawanej dla liderów branży w kategoriach takich jak eksport, innowacje, społeczna użyteczność, czy wsparcie w edukacji programistów. Proces oceny kandydatów składa się z 3 etapów, a zwycięzców wybiera niezależna kapituła.

SoDA Conference 2025 – forum dla liderów branży IT

SoDA Conference 2025 to dwa dni, które zgromadzą specjalistów i praktyków z całej Polski, obfitujące nie tylko w inspirujące prelekcje czy angażujące panele dyskusyjne, ale także przestrzeń networkingowa. Uczestnicy będą mieli okazję zgłębić najnowsze trendy w IT, w tym rozwój sztucznej inteligencji, innowacyjne technologie, kwestie cyberbezpieczeństwa czy nowe modele biznesowe, a także możliwość nawiązać kontakty i budować wartościowe relacje biznesowe.

Organizatorem wydarzenia jest SoDA – Software Development Association Poland. SoDA to związek polskich firm produktowo-usługowych, wytwarzających oprogramowanie oraz zapewniających szeroki wachlarz outsourcingu usług IT na rzecz klientów na całym świecie. Organizacja powstała w 2018 roku i zrzesza obecnie 130 firm o kapitale polskim i zagranicznym, działających na terenie całego kraju, które zatrudniają w Polsce ponad 22 000 pracowników.

Źródło: SoDA