XVIII Europejski Kongres Gospodarczy, który odbył się w dniach 22-24 kwietnia bieżącego roku, zgromadził ponad 20 tys. uczestników, w tym 15,5 tys. stacjonarnych, i ponad 700 akredytowanych dziennikarzy, notując rekordową frekwencję. Przez trzy dni Międzynarodowe Centrum Kongresowe i Spodek w Katowicach były miejscem ponad 200 debat o perspektywach dla Europy, odporności i konkurencyjności gospodarki, bezpieczeństwie, transformacji energetycznej, inwestycjach, rozwoju technologii oraz o kondycji człowieka w rzeczywistości gwałtownych zmian. Największe wydarzenie gospodarcze w Europie Centralnej, które od osiemnastu lat jest otwartym forum wymiany doświadczeń i poglądów, w tym roku szczególnie zaakcentowało siłę dialogu oraz jego znaczenie dla przyszłości Europy i świata. Portal inwestycje.pl był patronem medialnym wydarzenia.

W Katowicach spotkali się przedstawiciele globalnych koncernów, największych prywatnych firm europejskich i polskich, spółek Skarbu Państwa, innowacyjnych i dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw z sektora MŚP, a także obiecujących startupów. Europejski Kongres Gospodarczy tradycyjnie już stał się dla biznesu platformą do rozmowy z licznie obecnymi na miejscu decydentami, reprezentantami rządów i władz samorządowych, naukowcami i dziennikarzami. Jakość kongresowej debaty zagwarantowało w tym roku grono ponad 1350 prelegentów, którzy toczyli dyskusje w ramach aż 19 ścieżek tematycznych, poruszających najistotniejsze dzisiaj kwestie. Kongres, zgodnie z hasłem przewodnim The power of dialogue. Siła dialogu, każdą z debat podkreślał fundamentalne znaczenie otwartej na różne poglądy rozmowy, która jest drogą do budowania bezpieczeństwa i odporności.

– 18 lat temu, kiedy rodziła się idea kongresu, przyświecała nam wizja niezależnej, otwartej debaty o Europie, o gospodarce, o mądrym rozwoju. Tę formułę realizujemy konsekwentnie do dziś, dlatego agenda każdej edycji powstaje w wielomiesięcznych, szerokich konsultacjach na forum Rady Programowej, spotkaniach EEC Members, z udziałem partnerów i wielotysięcznej już społeczności kongresu – powiedział, otwierając wydarzenie, Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator i organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego i dodał: – W pojedynkę nie umiemy dojrzeć przyszłego porządku, wspólnie jednak możemy mierzyć się z wyzwaniami. Jakość kongresowego dialogu zapewnia co roku wielotysięczne grono ludzi mądrych, energicznych, wpływowych. Zadbamy o to, by państwa głos był słyszalny, by Katowice kolejny raz stały się stolicą europejskiej gospodarki – dodał.

– Nasz świat się skończył. To koniec niezwykłej dywidendy pokoju. Epoka porządku za nami. Musimy nauczyć się żyć w świecie zarządzanego chaosu – tymi słowami otworzył swoje wystąpienie inaugurujące kongres Jerzy Buzek, były premier, przewodniczący Rady EEC. Przekonywał, że na tle chaosu, który ogarnął świat, Europa wygląda nieźle, a silna pozycja w zjednoczonej Europie daje Polsce bezpieczeństwo i sprawczość, m.in. w zakresie nowych, szerokich porozumień. – Podstawą powinno być dzisiaj budowanie siły każdego kraju, każdego członka UE w porozumieniu i wspólnocie. Jesteśmy niewątpliwie liderem w tego rodzaju podejściu – zauważył. Wskazywał też, że Europa musi stanąć na własnych nogach. – Musimy działać tak, żeby, nie rozstając się z Ameryką, bo byłoby to zbyt ryzykowne, wybić się na samodzielność. Dlatego „odporność” to najważniejsze hasło na następne lata. Siła dialogu i wielostronnych porozumień da nam możliwość działania w tym zakresie. Musimy zacząć od naszego kongresu, jak wiele razy zaczynaliśmy – stwierdził przewodniczący Rady EEC.

O geopolityce i transformacji energetycznej

Pierwsza z debat w czasie sesji inauguracyjnej tegorocznego kongresu dotyczyła bezpieczeństwa i geopolityki oraz energii i transformacji. Uczestnicy dyskusji przekonywali, że kluczowym elementem, obok bezpieczeństwa militarnego, jest bezpieczeństwo energetyczne. – Jedyną ścieżką rozwoju dla UE jest rozbudowa własnej odporności, także energetycznej. Odporność na to, co może nas spotkać, jest dla nas niezbędna. W Europie nie mamy własnych zasobów energetycznych, a jeżeli mamy, to są one bardzo drogie – mówił Ireneusz Fąfara, prezes Grupy Orlen, wskazując, że trzeba budować alternatywę, aby import paliw nie był bronią, której można się obawiać.

– Bezpieczeństwo systemu energetycznego to nieodzowny filar bezpieczeństwa państwa w ogóle – mówił też Grzegorz Lot, prezes Grupy Tauron. Ocenił, że – z szacunkiem dla tego, co się może wydarzyć – obecnie nie ma w Polsce dużych zagrożeń dla dostaw energii elektrycznej. Mówił o konieczności budowania możliwości magazynowania energii, którą można będzie wykorzystywać, gdy będzie taka potrzeba. – Po to, by zmieniać miks, potrzebna będzie nadal energetyka konwencjonalna, ale im szybciej będziemy inwestować w źródła odnawialne, elastyczność systemu, generację gazową, tym lepiej – postulował.

Zdaniem Michała Bolesławskiego, prezesa ING Banku Śląskiego, konflikt w Zatoce Perskiej będzie przyczyniać się do deglobalizacji. – To skieruje uwagę na konieczność lokowania biznesu i przemysłu w krajach, które są bliżej potrzeb klientów. Jeśli UE chce czuć się bezpieczna, musi mieć własny przemysł i produkty – mówił.

Uczestnicy debaty przekonywali, że to wszystko wymaga dobrego miksu energetycznego opartego na stabilnych źródłach, a więc przede wszystkim na atomie. – Energia powinna być też zielona i tania – argumentowali.

Druga z debat w trakcie inauguracji skoncentrowała się na kwestiach reindustrializacji oraz budowania przewagi konkurencyjnej Europy.

Johan Pelissier, prezes Airbusa na region Europy, mówił o ważnych przemianach w Europie zachodzących na skutek zawirowań geopolitycznych. Wskazywał wspólne europejskie działania w sektorze bezpieczeństwa, wspólne zaangażowanie w decyzje zakupowe i kierowanie zakupów na wewnętrzny rynek europejski. – Dzięki temu europejskie firmy będą się mogły rozwijać. Będą tworzyć europejską suwerenność – stwierdził.

Krzysztof Pawiński, prezes zarządu Grupy Maspex, przekonywał z kolei, że dobrobyt wykuwa się tysiącami, a może milionami małych decyzji biznesowych firm, które potem znajdują uznanie w oczach klientów. – Warto rozmawiać z biznesem, bo są jeszcze nisko wiszące owoce, które możemy zerwać – przekonywał. Zaakcentował najważniejsze czynniki określające aktualne warunki rozwoju gospodarczego. To jego zdaniem racjonalna polityka imigracyjna, ceny energii docelowo malejące w toku transformacji oraz konsekwentna deregulacja.

Michał Sołowow, właściciel firmy Synthos, przywołując przykład Szwajcarii, mówił o potrzebie doceniania polskich przedsiębiorców. Zwracał uwagę, że to oni budują polskie PKB, dlatego obok mówienia „brand Polska”, powinniśmy się nauczyć mówić też „brand przedsiębiorca”. – Wytwarzamy 67 proc. polskiego PKB, a jesteśmy niezauważani. Chcemy fundamentalnej zmiany miksu energii, bo bez niego nie ma rozwoju. Zarabiamy lepiej, żyjemy w lepszym otoczeniu, ale tracimy konkurencyjność – mówił. Przekonywał do postawienia w polskiej transformacji na atom – w jego wersji rozproszonej (modułowe reaktory SMR). Ostrzegał również przed przeskalowaniem inwestycji w OZE. Zwracał uwagę na ich niski stopień wykorzystania oraz ryzyko (uzależnienia od importu) w inwestowaniu w generację gazową jako stabilizator systemu i technologię przejściową między węglem i atomem.

Oddzielną częścią sesji inauguracyjnej był wywiad z ministrem finansów i gospodarki Andrzejem Domańskim. – Dziękuję za zaproszenie na bez wątpienia najważniejsze wydarzenie gospodarcze roku – powiedział minister. Podczas swojego wystąpienia mówił m.in. o przynależności do grona 20 największych gospodarek świata jako o symbolu sukcesu, który stał się udziałem Polaków. – Przynależność do G20 to realne uznanie skali i siły polskiej gospodarki, to pokazuje, że nie jesteśmy już obserwatorem, a pełnoprawnym członkiem grona nadającego kierunek globalnym zmianom – wskazywał. Przekonywał również, że nie mamy wpływu na to, co dzieje się na świecie, musimy więc skupić się na budowaniu konkurencyjnej gospodarki. – Absolutnym fundamentem są tu ceny energii. Dlatego Polska to dziś największy plac transformacji energetycznej w Europie. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy w kolejną dekadę weszli z wysokimi cenami energii – stwierdził szef resortu finansów i gospodarki. Mówił o budowie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, ale też o energetyce wiatrowej. W jego ocenie polityka klimatyczna za mocno spętała przemysł. – Nie może być ciężarem dla wzrostu gospodarczego. Nie widzę żadnych korzyści dla klimatu z tego, że przenosimy fabryki z Polski czy Niemiec do Azji – stwierdził.

Temat transformacji energetycznej powrócił podczas kongresowych debat wielokrotnie, m.in. w sesji „Europa i jej energia“ z udziałem Miłosza Motyki, ministra energii. Jak wskazał minister, kwestie związane z bezpieczeństwem energetycznym i inwestycjami energetycznymi powinny mieć w Polsce i w Europie absolutny priorytet. – Jesteśmy coraz bardziej bezpieczni energetycznie, każdy kolejny kryzys to pokazuje. Oczywiście nie mamy tak dużych zasobów surowców energetycznych, jakie mają państwa Bliskiego Wschodu, Stany Zjednoczone, czy Chiny, więc jesteśmy trochę uzależnieni od tych kryzysów. Dlatego powinniśmy robić wszystko, żeby bazować na tym, na czym nam zależy, czyli wytwarzaniu energii z tego, co jest możliwe tutaj w Europie i budowaniu lokalnego łańcucha dostaw i lokalnych przemysłów – mówił. – Przy transformacji energetycznej bardzo ważne są niezawodność i bezpieczeństwo pracy systemu elektroenergetycznego. Nie możemy przy tym zapominać o konieczności tworzenia miejsc pracy i budowy gospodarki i jej odporności, tak abyśmy w przypadku kolejnego kryzysu nie musieli polegać na kimś innym – podkreślił.

Zielona gospodarka remedium na kryzys bezpieczeństwa

W sesji „Zielona gospodarka” z udziałem Pauliny Henning-Kloski, minister klimatu i środowiska, odwołano się do konkretnego projektu realizowanego w Warszawie – dofinansowania budowy układu odzysku ciepła odpadowego ze ścieków nieoczyszczonych na terenie przepompowni ścieków Żerań, który ma zasilać największy system ciepłowniczy w Europie. – Przechodzimy od systemu opartego na imporcie gazu i węgla do systemu opartego na lokalnych zasobach energii odpadowej i krajowych kompetencjach technologicznych – wskazywała minister, podkreślając, że nie jest to pojedyncza inwestycja infrastrukturalna, lecz fragment większej zmiany modelu energetycznego miasta i państwa. System ma wykorzystywać energię odpadową ze ścieków komunalnych do produkcji ciepła, zastępując paliwa kopalne i jednocześnie domykając lokalny obieg surowców. Minister podkreślała, że projekt realizowany jest w modelu 100 proc. local content, co – w jej ocenie – ma znaczenie równie ważne jak sama technologia. – Każdy megawat to dziś element bezpieczeństwa państwa – mówiła, wskazując, że energia przestaje być wyłącznie towarem, a staje się instrumentem odporności systemowej. Minister Hennig-Kloska osadziła tę zmianę w szerszym kontekście ryzyk, z jakimi mierzy się Polska: od skutków rosyjskiego szantażu energetycznego, przez wojny handlowe, po niestabilność globalnych łańcuchów dostaw i skoki cen surowców. – Zielona gospodarka nie jest już tylko odpowiedzią na kryzys klimatyczny. Jest odpowiedzią na kryzys bezpieczeństwa – podkreślała.

Jadwiga Emilewicz, była minister przedsiębiorczości i technologii oraz była wicepremier, wskazała, że regulacje nie tylko ograniczają gospodarkę, ale potrafią też ją realnie kreować. Jako przykład wskazała programy wsparcia transformacji energetycznej, takie jak „Mój Prąd” czy regulacje dotyczące „Czystego Powietrza”, które – jak podkreślała – uruchomiły zupełnie nowe segmenty rynku. Jednocześnie zwróciła uwagę na strukturalny problem polskiej transformacji: brak pełnej kontroli nad najbardziej wartościowymi elementami łańcucha technologicznego. Wskazywała m.in. na sektor offshore, gdzie Polska buduje infrastrukturę i rynek, ale kluczowe komponenty technologiczne – takie jak turbiny – pozostają poza krajową gospodarką. – Tworzymy rynek, ale największa wartość dodana odpływa za granicę – zauważała, podkreślając, że bez lokalizacji produkcji technologii transformacja nie przełoży się w pełni na wzrost gospodarczy. Wspomniała także, że Polska znajduje się w kluczowym momencie decyzyjnym, jeśli chodzi o model finansowania i realizacji inwestycji atomowych. – Bez zmiany prawa i stabilnych ram regulacyjnych harmonogram budowy pierwszej elektrowni jądrowej staje się nierealny – ostrzegała, odnosząc się do wieloletniego charakteru takich inwestycji. W jej wypowiedzi wyraźnie wybrzmiał jeden wniosek: transformacja energetyczna nie jest już kwestią wyboru technologii, ale zdolności państwa do tworzenia stabilnych warunków inwestycyjnych dla całych sektorów gospodarki.

Ukraina i Europa potrzebują jedności

Od początku wojny w Ukrainie kongres poświęca wiele miejsca jej konsekwencjom dla gospodarki europejskiej i światowej. Podczas debaty „Wojna w Ukrainie” dyskutowano kwestie bezpieczeństwa ekonomicznego i energetycznego, jak i sytuację Ukrainy w wymiarze militarnym, politycznym oraz humanitarnym. Wprowadzeniem do rozmowy było wystąpienie Ołeksandry Matwijczuk, przewodniczącej Centrum Wolności Obywatelskich, które w 2022 roku otrzymało Pokojową Nagrodę Nobla. Działaczka podkreśliła, że wojna w Ukrainie nie jest jedynie konfliktem militarnym, lecz dramatycznym testem dla wartości, na których opiera się Europa. – Globalnie konflikty i napięcia powodują, że obecnie, jak nigdy wcześniej, potrzebujemy jedności. Jak nigdy dotąd nie możemy pozwolić na jakąkolwiek podziały, gdyż od razu staną się one bronią w ręku Rosjan. Szczególnie groźna jest propaganda mająca poróżnić Ukrainę z Polską – zaznaczyła.

Wyzwania cyfrowej rewolucji

Galopujący rozwój technologii, wykorzystywanie danych, robotyzacja, sztuczna inteligencja, blockchain to zjawiska, których Europejski Kongres Gospodarczy nie mógł pominąć. W sesji „Cyfrowa gospodarka: trendy i inwestycje“ liderzy biznesu rozmawiali o trendach cyfrowej gospodarki i inwestycjach koniecznych do rozwoju w tym obszarze.

Iwona Szylar, dyrektor generalna Microsoft w Polsce, zwróciła uwagę, że jako Polska, ale też Europa czy świat jesteśmy w przełomowym momencie. – AI to jest ten moment, ta technologia, która definiuje, jak będzie wyglądał rynek pracy, przewaga konkurencyjna. Każdy z krajów jest na tym samym etapie, tu nikt nie ma długu technologicznego. Jako Polska mamy wszystko, aby zostać liderem w tym obszarze. Warto uwzględnić holistyczny ekosystem: AI to nie tylko modele językowe, ale także infrastruktura, to mądrze prowadzona energetyka, aplikacje AI w konkretnych zastosowaniach biznesowych. Mamy wysoki potencjał rozwoju, a to od nas zależy, co z tym zrobimy – mówiła. – Kluczowe jest posiadanie liderów, którzy mają dużą dojrzałość, ochotę, by ciągle się uczyć. Drugi element to odwaga do innowacji i podejmowania ryzyka – podkreśliła.

Z kolei, Henrik von Scheel, profesor zarządzania strategicznego i ekonomii, strateg i futurysta, stwierdził, że dziś obserwujemy, jak sztuczna inteligencja ma wpływ na każdy aspekt naszego życia, gospodarkę, świat, w którym funkcjonujemy. Argumentował jednocześnie, że Polska może być motorem Europy. – Jeśli inwestujecie w AI, to trzeba pomyśleć o inwestycjach także w ludzi. Pomyślcie, jaką przyszłość ma przed sobą Polska, jaką wersję AI naprawdę chcecie wdrożyć – zaznaczył. Według niego to właśnie rozwój sztucznej inteligencji daje potencjał do rewolucji. Trzeba odpowiedzieć sobie na bardzo ważne pytania: nie tylko, w którą stronę chcemy się rozwijać, ale też jak współpracować z partnerami, jaką drogą podążać i gdzie w tym wszystkim są regulacje, takie jak np. AI Act.

Sebastian Kulczyk, międzynarodowy inwestor, właściciel m.in. Kulczyk Investments, mówił, że z polską transformacją „jest dobrze, ale nie bardzo dobrze”. – Jesteśmy mistrzami adaptacji, ale moim zdaniem brakuje nam trochę innowacyjności. Pomysły są, ale problem jest w tym, że nie dorobiliśmy się jeszcze siły kapitału lokalnego. Chodzi o to, aby centrum decyzyjne zostawało w Polsce, by centrum adaptacyjne było tutaj. Wtedy będziemy budować naszą pozycję na nowo, mamy szansę być liderem europejskim. Wtedy innowacja, obecnie nieśmiała, bo nie ma narzędzi, wtedy kapitał, decyzje, ludzie zostaną w Polsce – stwierdził. – Innowacje, inwestycje wiążą się z ryzykiem. To kwestia odwagi do ryzyka. Transformacja musi się opierać na tym, aby najlepsze talenty nie wyjeżdżały z Polski, by firmy były tutaj. Przede wszystkim musi nastąpić rozwój edukacji, ale też wsparcie w relacjach: uniwersytety – inwestorzy. Trzeba stworzyć warunki do rozwoju startupów. Musimy popracować nad kapitałem, talentem, edukacją, bo technologia może być dostępna, dokładnie taka sama, dla startupera z Katowic, Warszawy czy z San Francisco – podsumował.

Agnieszka Kubera, Country Managing Director w Accenture w Polsce, oceniła pozycję naszego kraju jako bardzo dobrą, ale jej zdaniem trzeba patrzeć do przodu. Kluczowe do rozwoju są takie obszary jak: bezpieczeństwo, obronność, energetyka i technologia. – Jeśli spojrzymy na wszystkie te elementy, to będą uzależnione od adopcji krytycznych technologii. Myślę, że do tej pory nasz rozwój był oparty na digitalizacji, ale jeśli mówimy o AI, to wchodzimy w zupełnie inny rodzaj zmiany. Mówimy o modelach, które będą podejmowały decyzje, zmienią nasz sposób pracy, będziemy wykorzystywać agentów. Czy jesteśmy na to przygotowani? Spójrzmy choćby na infrastrukturę krytyczną, choć oczywiście świetnie, że mamy rozbudowane płatności finansowe – przestrzegała.

Zdaniem Mateusza Oleksego, dyrektora generalnego firmy Visa w Polsce, stan polskiej gospodarki cyfrowej można porównać do „szefa, który siedzi z notesem, ale ma ze sobą dwa telefony“. – Polska jest dziś na pewno najszybciej rosnącą gospodarką cyfrową. Adopcja technologii idzie bardzo szybko, dziś płatności zbliżeniowe to standard. Społeczna możliwość adopcji technologii jest bardzo szybka. To, co bardziej mnie martwi, to odpowiedź na pytanie, czy dzieci i młodzież, kolejne pokolenia, które nadchodzą, będą miały odpowiednie kompetencje cyfrowe. To nie tylko kwestia korzystania z telefonów, ale bezpieczeństwa, odróżnienia, co jest prawdą, a co nie. Wtedy będziemy mogli mówić o byciu „matką“ czy „ojcem“ kolejnej cyfrowej dekady – skomentował.

Rafał Ogrodnik, członek zarządu TVN ocenił, że jako kraj wykonaliśmy „fantastyczną pracę, ale jesteśmy na rozstaju dróg”. – W skali mikro mamy fantastyczne przykłady, napawające dumą, jak np. aplikację mObywatel, którą możemy się chwalić za granicą. Trzeba pamiętać, że pod kątem poziomu kompetencji cyfrowych jednak odstajemy od unijnej średniej. Musimy przyspieszyć w skali makro – dodał.

Polska na cyfrowej wojnie

Bezpieczeństwo technologiczne to temat, który wielokrotnie poruszano podczas kongresowych debat. Jeden z paneli „Cyberzagrożenia – infrastruktura krytyczna” otworzyło wystąpienie wicepremiera i ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego.

– 2025 rok definitywnie skończył czas, w którym życie w cyberprzestrzeni było beztroskie. Możemy to powiedzieć na podstawie konkretnych liczb: 144 proc. więcej incydentów w obszarze cyber, niż w roku 2024. Zanotowano zdecydowanie więcej ataków w obszarach infrastruktury krytycznej i coraz więcej ataków, które miały charakter wpływania na rzeczywistość życia obywateli, takich, które dotyczą administracji, funkcjonowania państwa w obszarze wody, kanalizacji, energetyki i zdrowia – dodał. Zapowiedział, że łącznie w 2026 roku Polska wyda ponad 5 mld zł na cyberbezpieczeństwo. – Odpowiedzialność za ten cyfrowy świat dotyczy również suwerenności technologicznej, bez niej nie ma dobrego, mocnego cyberbezpieczeństwa państwa – zauważył minister cyfryzacji. – Nawet najlepsze systemy, a w Polsce odpieramy ponad 99 proc. ataków, mogą zawieść, jeśli zabraknie świadomości obywatelskiej. Ta świadomość musi być rozbudowywana, bo dzisiaj na cyfrowej wojnie, a Polska na takiej jest, nie ma cywilów. Na cyfrowej wojnie cywil łatwo zginie, jeżeli nie będzie miał świadomości zagrożeń i każdy z nas, klikając w link, który dostanie, może być tym słabym ogniwem. Bądźmy czujni – zaapelował z kongresowej sceny Krzysztof Gawkowski.

Konkurencyjność na tle świata

O mierzeniu się z potęgą gospodarczą Chin i USA dyskutowali uczestnicy debaty „Gospodarcza siła Europy“. – Gdy na naszym komitecie inwestycyjnym rozważamy wejście w nową branżę czy w nowy target, jednym z podstawowych pytań, które zadajemy, jest to, z kim będziemy konkurować. Jeżeli naszą konkurencją będą podmioty europejskie, mamy równe szanse, reguły gry są takie same, czujemy, że jesteśmy w stanie wygrać. Jeżeli natomiast widzimy, że w przyszłości konkurencja będzie np. chińska, z definicji w taką branżę nie wchodzimy – powiedział Tomasz Domogała, przewodniczący Rady Nadzorczej TDJ. Nawiązał też do znajdującej się w portfelu TDJ spółki Impact Clean Power Technology z podwarszawskiego Pruszkowa, produkującej baterie do autobusów elektrycznych. Gdy TDJ inwestował w nią cztery lata temu, miała około 100 mln zł obrotu. Dziś to 650 mln zł. – Spółka ma świetny zespół inżynierski i własne technologie. Jednocześnie mamy świadomość, że działamy na rynku uzależnionym od Azji, np. w zakresie komponentów. Dziś to działa, ale za 10-15 lat, gdy elektromobilność się upowszechni, może się okazać, że zamiast komponentów będziemy musieli kupować w Azji gotowe produkty. Najpierw całe baterie, a potem całe autobusy. To pokazuje skalę ryzyka. Dlatego uważam, że Unia Europejska powinna mocniej chronić swój rynek – powiedział. – Porównanie największych spółek pokazuje skalę różnic: europejskie firmy są wielokrotnie mniejsze niż amerykańskie. Dlatego kluczowe jest, by wzmacniać w Europie integrację, chronić rynek wewnętrzny i budować własnych czempionów – ocenił.

Local content historyczną szansą

O przyszłości polityki local content rozmawiali przedstawiciele administracji publicznej, prezesi największych spółek Skarbu Państwa oraz reprezentanci prywatnego biznesu. Rozpoczynając debatę „Local content”, minister aktywów państwowych Wojciech Balczun wyraził zadowolenie, że koncepcja, którą forsuje rząd, dotyczy już całego ekosystemu gospodarczego Polski, a nie tylko firm należących do Skarbu Państwa. – Inicjatywa wykroczyła poza zasięg ministerstwa i rządu. To idea, która bardzo szeroko wpływa na naszą rzeczywistość gospodarczą – zaznaczył.

Prezes PGE Dariusz Lubera nową doktrynę gospodarczą nazywał „historyczną szansą”. – Nigdy wcześniej nie mieliśmy takich środków na inwestycje w branży energetycznej, jak obecnie. Inicjatywa local content to spełnienie wielu oczekiwań – podkreślił. – Z mojej strony jest wiara w nas wszystkich. Jak będziemy smart, to jestem optymistą, że uda się tej inicjatywie zrealizować taki rozwój Polski, z jakim mieliśmy do czynienia wcześniej, gdy budowaliśmy dzisiejszą Polskę od czasu zmian ustrojowych – wskazał.

Ilona Deręgowska, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu, podkreśliła w debacie, że uczestnicy rynku przy wdrażaniu tej koncepcji muszą wykazać się instynktem samozachowawczym. – Local content jest odpowiednikiem biologicznego, naturalnego zachowania organizmu, który chce się rozwijać, ale jednocześnie musi unikać niebezpieczeństw. Tak samo jest z local contentem: ma wspierać polską gospodarkę i polskie firmy, ale jednocześnie musimy unikać niebezpieczeństw związanych z przesadnym czytaniem przepisów, które nie pozwolą realizować projektów lub realizować je w sposób sprzeczny z przepisami UE – wskazała ekspertka ARP.

Część debaty poświęcona była balansowi między obecnością na polskim rynku firm rodzimych i firm zagranicznych. Wątek ten podnosili prezes spółki Atlas Ward, Mariusz Górecki oraz prezes Enei, Grzegorz Kinelski.

Mariusz Górecki przytoczył przykład obrazujący, jak trudno jest polskim firmom wejść na rynki zagraniczne, gdy konieczne jest otwarcie lokalnego oddziału i zatrudnienie lokalnego personelu. Z kolei polski rynek pozostaje szeroko otwarty na firmy zagraniczne. – Chodzi o wyrównanie szans, o symetrię. Na tej podstawie będziemy rozliczać czy polityka local content działa – zaznaczył.

W tym aspekcie Grzegorz Kinelski wskazał, że przy wdrażaniu nowej polityki gospodarczej rządu potrzebna jest mądra współpraca z podmiotami zagranicznymi. – To nie jest tak, że sukces local content będzie tylko wtedy, kiedy przetargi wygrywać będą tylko polskie firmy. To musi być miks – powiedział prezes Enei.

W trakcie debaty poruszono też kwestie współpracy między polskim biznesem a polskimi uczelniami. Rozszerzenie tej kooperacji, zdaniem części panelistów, pomogłoby sprawniej wdrażać innowacje, co podniosłoby konkurencyjność naszej gospodarki. – Rozwój Polski przez wiele lat wynikał głównie z konsumpcji. Ale teraz powinien być zdominowany przez innowacje, więc musimy wypracować inne metody ich inkorporacji – powiedział Tomasz Laudy, CEO firmy OChK.

Inwestycje w wielu kontekstach

Katowicki kongres wielokrotnie komunikował ważne dla Polski inwestycje.

– Na dniach Bruksela ma rozesłać do wszystkich stolic ostateczną treść umowy pożyczkowej w mechanizmie SAFE, który ma stanowić linię kredytową na zakupy związane z obronnością i bezpieczeństwem – powiedziała podczas kongresu pełnomocniczka rządu do spraw tego unijnego programu, Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.

– Zależy nam na tym, aby jeszcze w tym roku pod obrady Sejmu trafiła ustawa o usprawnieniu procesu inwestycyjnego – zapowiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Podczas swego wystąpienia w czasie Europejskiego Kongresu Gospodarczego poinformował również o pracach nad pakietem deregulacji w budowlance. – Partnerstwem w tym obszarze jest konieczna zmiana, jeżeli chodzi o prawo zamówień publicznych oraz usprawnienie funkcjonowania Krajowej Izby Odwoławczej – wyjaśnił.

Podczas kongresu ogłoszono także inwestycję za 100 milionów dolarów – taką kwotę przeznaczy należący do koncernu RTX amerykański producent silników lotniczych Pratt & Whitney na rozbudowę swoich zakładów w Rzeszowie. Do 2028 roku chce zwiększyć o 30 procent zdolności produkcyjne wirujących elementów jednostek napędowych.

Człowiek w centrum i kosmiczna perspektywa

Tegoroczny kongres jeszcze więcej miejsca niż zwykle poświęcił tematom z obszaru społecznego otoczenia biznesu i gospodarki, koncentrując się na tym, jak wyzwania, ale i szanse współczesnego świata przekładają się na pracę, styl życia i czas wolny czy zdrowie. W kongresowej agendzie uwzględniono zarówno perspektywę młodych, jak i osób 50+, które muszą odnaleźć się w cyfrowej rzeczywistości. Praca w epoce hybrydowej, kompetencje adaptacyjne, higiena cyfrowa, zdrowie psychiczne, nowe trendy w przestrzeni miejskiej, a obok – sesje i rozmowy poświęcone globalnym wydarzeniom sportowym, kobiecej piłce nożnej, turystyce i zabytkom, kulturze jako motorowi rozwoju to efekt konsekwentnego poszerzania spektrum tematycznego EEC.

Podążanie za tym, co aktualne w mikro- i w makrokontekście, przełożyło się także na jeszcze szersze uwzględnienie w kongresowej agendzie tematów związanych z kosmosem i nauką. W jednej z poświęconych temu obszarowi sesji, zatytułowanej „Przemysł lotniczy i kosmiczny” wziął udział Sławosz Uznański-Wiśniewski, astronauta ESA.

Kongresowe wydarzenia towarzyszące

Europejski Kongres Gospodarczy tradycyjnie był przestrzenią dla rozstrzygnięcia ważnych konkursów branżowych.

Konkurs „Inwestor Bez Granic” wyróżnił dziesięć firm szczególnie aktywnych w budowaniu wartości gospodarczej ponad granicami. Tytuły trafiły zarówno do zagranicznych inwestorów rozwijających działalność w Polsce, jak i do polskich przedsiębiorstw z sukcesem prowadzących ekspansję międzynarodową.

Podczas kongresu odbyła się także gala wręczenia nagród „Top Inwestycje 2026”, które od lat pokazują skalę samorządowych przedsięwzięć oraz ich prorozwojowe znaczenie dla gospodarki, regionów i mieszkańców. W jubileuszowej odsłonie konkursu po raz pierwszy wyróżniono także samorządowców szczególnie skutecznie wspierających rozwój gospodarczy, budujących atrakcyjność inwestycyjną i współpracujących z biznesem.

Kongresowa scena gościła także najlepsze startupy, które triumfowały podczas gali konkursu „EEC Startup Challenge 2026”.

Ponownie zrealizowano również cykl EEC Talks. Dynamicznie prowadzone rozmowy na żywo uwzględniły perspektywę biznesu i polityków, poruszając wiele tematów: od gospodarki, geopolityki i bezpieczeństwa, przez cyfryzację, na kulturze i sporcie kończąc.

Kongresowe studio inwestorzy.tv i inwestycje.pl

Podczas tegorocznej XVIII edycji kongresu nasza przestrzeń nagraniowa, jak co roku, stała się miejscem wyjątkowych spotkań. Tym razem studio działało intensywnie przez dwa dni, w trakcie których zrealizowaliśmy 13 konkretnych wywiadów.

Nasze studio podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2026 (EEC 2026) odwiedzili:

Ryszard Czerwiński , Wiceprezes Zarządu, Trigon DM,

, Wiceprezes Zarządu, Trigon DM, Henryk Orfinger , Przewodniczący Rady Nadzorczej, Dr Irena Eris,

, Przewodniczący Rady Nadzorczej, Dr Irena Eris, Adam Sikorski , Prezes Zarządu, UNIMOT,

, Prezes Zarządu, UNIMOT, Tomasz Wojtkiewicz , Prezes Zarządu, Nextbike Polska,

, Prezes Zarządu, Nextbike Polska, Karolina Słowińska , Prezes Zarządu, Iron Mountain,

, Prezes Zarządu, Iron Mountain, Jakub Stypuła , Prezes Zarządu, Polimex Mostostal,

, Prezes Zarządu, Polimex Mostostal, Krzysztof Domarecki , Założyciel i Główny Akcjonariusz, Selena Group,

, Założyciel i Główny Akcjonariusz, Selena Group, Andrzej Sterczyński , Prezes Zarządu, Grupa Unibep,

, Prezes Zarządu, Grupa Unibep, Paweł Dziekoński , Wiceprezes Zarządu, FAKRO Polska,

, Wiceprezes Zarządu, FAKRO Polska, Piotr Krupa , Prezes Zarządu, KRUK,

, Prezes Zarządu, KRUK, Witold Witkowicz , Prezes Zarządu, ICEYE Polska,

, Prezes Zarządu, ICEYE Polska, Przemysław Mikus , Prezes Zarządu, SoDA – Software Development Association Poland,

, Prezes Zarządu, SoDA – Software Development Association Poland, Michał Pieprzny, Partner, Consulting Market Leader for Poland, Deloitte.

Europejski Kongres Gospodarczy 2026

– Europejski Kongres Gospodarczy zmienia się razem z Katowicami i regionem, którego sprawy również znajdują swoje miejsce w agendzie wydarzenia. Świat wskazuje Polskę jako przykład modelowej transformacji w wielu aspektach i to bardzo mocno wybrzmiało podczas tych trzech dni. Na naszych scenach odbyły się sesje poruszające najważniejsze dziś tematy: jak się odnaleźć w nowej geopolityce, jak budować odporność gospodarki, w jakim miejscu cyfrowego przyspieszenia jesteśmy i co warunkuje bezpieczeństwo energetyczne – mówi Wojciech Kuśpik. – Rekordowa frekwencja, jaką odnotowaliśmy w tym roku, pokazuje, że w turbulentnym świecie, w którym jest tyle znaków zapytania i codziennie nowych wyzwań, szczególnie potrzebujemy rozmowy, nie tylko tej w kongresowych panelach, ale także w kuluarach. Według badań Europejski Kongres Gospodarczy jest uznawany za najbardziej skuteczną biznesowo imprezę. Średnio jeden uczestnik odbywa 7-8 spotkań biznesowych, co daje około 100 tys. rozmów, owocujących konkretnymi projektami. Zdecydowanie warto znaleźć czas, żeby być tutaj za rok – podsumowuje.

XVIII Europejski Kongres Gospodarczy odbył się w terminie 22-24 kwietnia 2026 roku, w Katowicach w Międzynarodowym Centrum Kongresowym i Spodku.

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) w Katowicach to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem gości z Polski, Europy, świata, wśród których wymienić można: unijnych komisarzy, premierów i przedstawicieli rządów państw europejskich, prezesów największych firm, naukowców i praktyków, decydentów mających realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne. W opiniotwórczym gronie, w formie otwartej debaty publicznej, prowadzone są rozmowy o kwestiach najistotniejszych dla rozwoju Europy. Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, od pierwszej edycji w 2009 roku, jest Grupa PTWP.

