W dniach 29-30 września 2026 roku Warszawa stanie się centrum debaty o nowym obliczu zrównoważonego rozwoju. W obliczu dynamicznych zmian regulacyjnych oraz rosnącej presji rynkowej, jubileuszowa edycja wydarzenia „Czas na ESG!” stawia na odważną redefinicję akronimu ESG, nadając mu czysto biznesowy i pragmatyczny wymiar: Efektywność, Stabilność i Gospodarność. Odpowiedzią na te wyzwania jest niezwykle różnorodny program, który poprzez merytoryczne panele, praktyczne warsztaty oraz intensywny networking, tworzy unikalną platformę wymiany doświadczeń dla nowoczesnego biznesu. Portal inwestycje.pl objął patronat medialny nad wydarzeniem.

Zrównoważony rozwój przestaje być jedynie kwestią wizerunkową, a staje się fundamentem operacyjnym nowoczesnych przedsiębiorstw. Organizowana przez ADN Akademię konferencja „Czas na ESG!” od lat pozostaje kluczową przestrzenią integracji ekspertów operacyjnych z kadrą zarządzającą, skupiając się na przekuwaniu celów pozafinansowych w mierzalną wartość biznesową.

W debacie nad nowym modelem gospodarności wezmą udział czołowi eksperci rynkowi, w tym przedstawiciele takich instytucji jak EBOR, Bank Pekao czy Grupa Energa. Obecność praktyków, którzy na co dzień kształtują standardy raportowania i finansowania w Polsce, gwarantuje najwyższy poziom merytoryczny dyskusji o rentowności w dobie transformacji.

Strategiczne filary i realne mechanizmy zarządcze

Program jubileuszowej V edycji konferencji został zaprojektowany wokół pięciu kluczowych mechanizmów zarządczych, które bezpośrednio wpływają na kondycję finansową firm:

Geopolityka i rentowność: Eksperci przeanalizują wpływ globalnych napięć na stabilność wyników finansowych.

Dekarbonizacja i optymalizacja: Transformacja energetyczna pokazana jako realna ścieżka do obniżania kosztów operacyjnych.

Technologia w służbie ESG: Rola AI i automatyzacji w zbieraniu danych oraz zwiększaniu efektywności zespołów.

Transparentność i marka: Budowanie wiarygodności rynkowej w oparciu o twarde dowody i dane raportowe.

Bezpieczny łańcuch dostaw: Operacyjne wdrożenie nowych, wymagających regulacji, takich jak PPWR, CBAM oraz EUDR.

Formuła nastawiona na praktykę, warsztat i networking

Wydarzenie zostało podzielone na dwa intensywne dni. Wydarzenie oferuje unikalny układ, łączący teorię z praktycznymi umiejętnościami:

Dzień 1: Sesje plenarne oraz trzy dedykowane ścieżki tematyczne: Wartość i Wzrost, Marka i Konsument oraz Ludzie i Odpowiedzialność. Dzień zakończy uroczysty koktajl networkingowy.

Dzień 2: Skoncentrowany na konkretach – 12 specjalistycznych warsztatów praktycznych oraz 6 otwartych debat przy stolikach tematycznych, sprzyjających wymianie doświadczeń.

Nadrzędnym celem tegorocznego wydarzenia jest dostarczenie kadrze zarządzającej realnych narzędzi do nawigowania w gąszczu nowych regulacji i wyzwań rynkowych. Formuła łącząca merytoryczne prelekcje z intensywną pracą warsztatową została zaprojektowana tak, aby każdy uczestnik opuścił jubileuszową edycję nie tylko z aktualną wiedzą, ale przede wszystkim z konkretnym planem działań, gotowym do natychmiastowego wdrożenia w swojej strukturze operacyjnej. Dzięki takiemu podejściu, konferencja przestaje być jedynie forum dyskusyjnym, a staje się realnym punktem zwrotnym w budowaniu efektywności i stabilności nowoczesnego przedsiębiorstwa.

Dla kogo konferencja Czas na ESG?

Konferencja tradycyjnie łączy perspektywy dyrektorów finansowych (CFO), menedżerów ESG, działów strategii, HR oraz operacji. To miejsce dla liderów, którzy chcą, by ich firmy nie tylko spełniały normy, ale dyktowały warunki na nowoczesnym rynku.

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji?

Udział w jubileuszowej edycji to przede wszystkim inwestycja w odporność i przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa. W świecie, gdzie zaufanie stało się nową walutą, uczestnicy dowiedzą się, jak budować autentyczną wiarygodność marki w oparciu o twarde dane, a nie tylko deklaracje. Konferencja kładzie ogromny nacisk na konkret zamiast teorii, gwarantując, że każdy wyjdzie z wydarzenia z gotowym planem działań dla swojej organizacji. Eksperci podpowiedzą również, jak skutecznie zapanować nad standardami i bezpieczeństwem w ramach etycznego łańcucha dostaw oraz jak przełożyć raportowanie ESG na optymalny koszt kapitału poprzez lepszą ocenę ryzyka w oczach instytucji finansowych.

Rejestracja, pełny program i więcej informacji: www.czasnaesg.pl