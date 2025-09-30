Młodzi 4IT 2.0 to ogólnopolski projekt edukacyjny, którego celem jest podnoszenie świadomości w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz promowanie odpowiedzialnego korzystania z nowych technologii. Inicjatywa skierowana jest przede wszystkim do dwóch szczególnie narażonych na zagrożenia cyfrowe grup społecznych: dzieci w wieku szkolnym oraz seniorów. Portal inwestycje.pl jest patronem medialnym projektu.

Za projektem stoją uczniowie Prywatnego Technikum Informatycznego w Bielsku-Białej, Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej oraz Dwujęzycznych Szkół im. Władysława Kopalińskiego. Inicjatywa jest realizowana w ramach ogólnopolskiej olimpiady Zwolnieni z Teorii.

Projekt Młodzi 4IT 2.0 działa przede wszystkim na terenie Bielska-Białej i okolic, gdzie odbywają się spotkania i warsztaty stacjonarne. Dzięki udostępnianym materiałom online, inicjatywa dociera jednak do uczestników z całej Polski, co zapewnia jej ogólnopolski zasięg.

W ramach projektu prowadzone są bezpłatne warsztaty w szkołach, domach kultury, bibliotekach oraz placówkach dla seniorów. Dzieci uczą się poprzez gry i zabawy, młodzież rozwija swoje kompetencje cyfrowe, a seniorzy zdobywają praktyczną wiedzę na temat bezpiecznego korzystania z Internetu i unikania oszustw. W projekcie wykorzystywane są autorskie e-booki, quizy i prezentacje tworzone przez młodzież, które udostępniane są bezpłatnie. Projekt ma w 100% charakter społeczny i edukacyjny, dlatego wszystkie materiały są dostępne dla każdego zainteresowanego. W toku projektu wprowadzony został moduł poświęcony sztucznej inteligencji (AI), w którym uczestnicy poznają jej możliwości i zagrożenia oraz uczą się korzystać z niej w sposób bezpieczny i świadomy.

Młodzi 4IT 2.0 zaprasza do współpracy firmy technologiczne, media oraz instytucje wspierające edukację cyfrową i ochronę najmłodszych oraz najstarszych użytkowników Internetu. Odwiedź stronę projektu www.mlodzi4it.com



