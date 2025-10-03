W dniach 21-22 października bieżącego roku w Hotelu Warszawianka w Jachrance odbędzie się XIII edycja Kongresu CFO Spółek Giełdowych SEG. Jest to kolejne cykliczne wydarzenie, organizowane w ramach misji edukacyjnej SEG, podczas którego będzie można wymienić się doświadczeniami dotyczącymi pracy dyrektorów finansowych spółek giełdowych oraz zdobyć wiedzę pomocną w zarządzaniu spółką. Portal inwestycje.pl jest patronem medialnym wydarzenia. Zachęcamy do udziału!

Pierwszy dzień Kongresu wypełnią trzy bloki dyskusyjne: perspektywy rozwoju polskiego rynku kapitałowego, narzędzia wspierające CFO, najważniejsze zmiany w otoczeniu CFO. Pierwsza część to dyskusja panelowa, która będzie koncentrować się na takich obszarach, jak: zmiany globalne i ich wpływ na polską gospodarkę, sytuacja makroekonomiczna i prognozy na przyszłość oraz implikacje dla polskiego rynku kapitałowego. Pozostałe dwie części podzielone będą na kilka mniejszych rozmów eksperckich. Podczas pierwszej z nich, zatytułowanej „Transformacja AI. Jak sfinansować wdrożenie AI w Twojej firmie”, będzie mowa o wyzwaniach związanych z wdrażaniem AI, finansowaniu tych wdrożeń i mapie narzędzi finansowania oraz wpływie AI na innowacyjność firm.

Druga dyskusja będzie dotyczyć drogi do nowoczesnej konsolidacji i raportowania. Uczestnicy dowiedzą się m.in. kiedy pojawia się potrzeba systemu do konsolidacji, gdzie szukać przewag i zwrotu z inwestycji oraz o praktycznych wskazówkach, czym się sugerować przy wyborze rozwiązań.

Moment przełomowy następuje zwykle wtedy, gdy firma zdaje sobie sprawę, że więcej czasu poświęca na zbieranie i weryfikację danych niż na ich analizę. W praktyce oznacza to sytuację, gdy zespół finansowy całymi tygodniami pracuje nad przygotowaniem jednego raportu, a i tak na końcu pojawiają się wątpliwości co do poprawności wyliczeń. Szczególnie w grupach kapitałowych, gdzie trzeba konsolidować dane z różnych systemów i walut, ręczne procesy stają się po prostu niewykonalne w rozsądnym czasie. Nowoczesne rozwiązania technologiczne pozwalają przenieść ciężar pracy z mechanicznego zbierania danych na strategiczną analizę wyników. To zmiana, która wpływa nie tylko na efektywność działu finansowego, ale na jakość podejmowania decyzji w całej organizacji mówi Grzegorz Mozol, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu, Incube CPM

Kolejna debata zostanie poświęcona KSeF. W tej części będzie mowa o właściwym przygotowaniu systemów, przełożeniu XML na zyski oraz KSeF-ie jako części unijnej agendy ViDA.

Przygotowanie do KSeF nie powinno być traktowane wyłącznie jako spełnienie wymogów Ministerstwa. To moment, by zrozumieć, że ustrukturyzowane dane otwierają drogę do automatyzacji, nowych zastosowań i pełnej cyfrowej transformacji. Firmy, które zatrzymają się na ścieżce „compliance only”, ograniczą się do kosztów i ryzyk. Ci, którzy potraktują KSeF jako projekt danych, zyskają realne korzyści – od krótszego cyklu płatności, przez lepszy cash flow, aż po wykorzystanie AI w analizie i kontroli procesów. To nie obowiązek – to szansa na przewagę konkurencyjną mówi Tomasz Kuciel, Prezes Zarządu, EDITEL Polska

Podczas następnej dyskusji panelowej poruszone będą kwestie automatyzacji w procesie raportowania ESG z uwzględnieniem AI. Będzie mowa m.in o roli zintegrowanych systemów w raportowaniu ESG, kierunkach automatyzacji prac oraz korzyściach i problemach z implementacji AI w raportowaniu ESG.

Drugi blok zamknie debata zatytułowana „Raportowanie ESG a dojrzałość zarządcza organizacji”, podczas której omówione zostaną takie zagadnienia, jak: największe problemy w systemie raportowania i kontroli wewnętrznej firm; kiedy biegły może podważyć analizę podwójnej istotności lub dane w obszarze Taksonomii środowiskowej; uproszczenia w raportowaniu czy greenwashing.

Firmy notowane na GPW dość solidnie przygotowały się do raportowania ESG. Z raportu Grant Thornton wynika, że aż 96% opinii dotyczących sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju to były opinie czyste, które nie zawierały ani zastrzeżeń, ani objaśnień. Nie mniej jednak raportowanie ESG w pierwszym roku było wyzwaniem. Największym wyzwaniem okazał się proces analizy podwójnej istotności oraz policzenie śladu węglowego w zakresie trzecim. Co zaskakujące firmy często miały problemy z policzeniem wskaźników taksonomicznych. Częste błędy dotyczyły policzenia wskaźnika wydatków operacyjnych, gdzie nie tylko wyzwaniem była właściwa klasyfikacja ale także wyłączenia konsolidacyjne. Pierwsza atestacja raportowania ESG przez audytorów pokazała również, że spółki niepoprawnie analizowały techniczne kryteria klasyfikacji mówi Paweł Zaczyński, Partner, Biegły Rewident, Grant Thornton

Po krótkiej przerwie rozpocznie się panel dotyczący łagodzenia skutków cyberincydentów poprzez transfer ryzyka. W trakcie tej dyskusji będzie mowa o reakcyjnej i proakcyjnej roli ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem cyber, cyberincydentach w kontekście AI oraz jak może pomóc polisa w sytuacji ataku cyber.

Następnie przybliżona zostanie tematyka zatytułowana „Next-gen capital strategies”. Poruszone zostaną takie tematy, jak: diversifying corporate financing across borders, available funding, eligibility criteria. Debata będzie prowadzona w języku angielskim.

Kolejną kwestią, nad którą pochylą się eksperci, będzie monitoring podatkowy 24/7. Uczestnicy dowiedzą się m.in. o najważniejszych trendach i ryzykach związanych z kontrolami podatkowymi, sposobach przygotowania się na systemowe zmiany w kontrolach organów podatkowych

oraz mechanizmach zwiększających bezpieczeństwo podatkowe spółek i ich przedstawicieli.

Organy podatkowe coraz skuteczniej wykorzystują nowe narzędzia. Mają już do dyspozycji m.in. JPK_VAT i informacje o cenach transferowych, a wkrótce także JPK_CIT i KSeF. Dane są analizowane na bieżąco, co pozwala szybko wychwytywać nieprawidłowości. Coraz częściej zamiast długotrwałych kontroli stosowane są szybkie czynności sprawdzające – w Polsce wszczyna się je średnio 20 razy na minutę! A jeśli już dochodzi do kontroli, to są one precyzyjne i zwykle dotyczą istotnych kwot zaległości. To dowód, że krok po kroku zmierzamy w stronę monitoringu podatkowego 24/7. Firmy powinny przygotować się na tę zmianę, aby skutecznie chronić bezpieczeństwo podatkowe swoje i swoich menedżerów mówi Jakub Warnieło, Szef zespołu postępowań podatkowych i sądowych, Doradca Podatkowy, MDDP

Kolejna sesja dotyczyć będzie ulg podatkowych jako narzędzia konkurencyjności, począwszy od konkurencyjności na rynku w kontekście systemu ulg podatkowych, poprzez nieoczywiste formy oszczędności podatkowych, na skali oszczędności kończąc.

Ulgi podatkowe – takie jak B+R, IP BOX, ulga na prototyp czy robotyzację – nie są zarezerwowane wyłącznie dla dużych koncernów technologicznych. Wbrew powszechnemu przekonaniu, mogą z nich korzystać także średnie i mniejsze przedsiębiorstwa z innych sektorów. Rozwiązania te wspierają nie tylko centra badawczo-rozwojowe czy firmy IT, lecz również biznesy transportowe, turystyczne czy działające w obszarze chemii budowlanej. Istotne jest w szczególności staranne planowanie oraz właściwe dokumentowanie działań. To szansa na zwiększenie konkurencyjności, inwestycje i przyspieszenie rozwoju nawet w branżach, które mogą nie kojarzyć się z innowacyjnością mówi Anna Łozowska, Radca Prawny, Manager, Olesiński i Wspólnicy

Trzeci blok tematyczny zamknie debata zatytułowana „Zmiany w zarządzaniu informacją poufną”. Eksperci opowiedzą o procesach wieloetapowych i opóźnianiu publikacji informacji poufnej, transakcjach w okresach zamkniętych oraz sankcjach i procedurach minimalizacji ryzyka.

Dzień uwieńczy Wieczorna Gala, której Gościnią Specjalną będzie Otylia Jędrzejczak – wielokrotna mistrzyni olimpijska, prezeska Polskiego Związku Pływackiego. W trakcie części wieczornej odbędzie się również turniej gier – rachunek prawdopodobieństwa w praktyce.

Program drugiego dnia Kongresu to praktyczne warsztaty dotyczące między innymi zagadnień takich, jak:

Odpowiedzialność członków zarządu – obowiązki, ryzyka i konsekwencje prawne. Co mówią dane?

KSeF: compliance to tylko próg wejścia – jak odblokować prawdziwą przewagę kosztową?

Workflow i ślad rewizyjny w tworzeniu raportów ESG

Finansowanie rozwoju poprzez emisje akcji bez prospektu

Next-gen capital strategies

Dwudniowe spotkanie zamknie dyskusja panelowa pt. „Najważniejsze wyzwania stojące przed CFO”, podczas której omówione zostaną zmiany w rozporządzeniu o obowiązkach informacyjnych oraz zakres uproszczeń ESRS. Eksperci odpowiedzą również na pytania uczestników.

Główną ideą Kongresu CFO jest integracja środowiska finansów oraz omówienie trendów mających wpływ na pracę CFO w spółkach giełdowych – a w szczególności, jak finanse wspierają biznes, jaki jest łańcuch sukcesu, czyli co powoduje, że CFO jest potrzebny i dlaczego jego rola będzie wzrastać. Organizatorem Kongresu jest Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Partnerami wydarzenia są: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych jako Partnerzy Instytucjonalni, Grant Thornton jako Partner Strategiczny, APP TREND – Consolia, Editel Polska, IBI Investment House Polska jako Partnerzy Główni, act Legal, Ayming, Biuro Informacji Kredytowej (BIK), Incube, International Risk & Corporate Advisory (IRCA), MDDP, Olesiński i Wspólnicy, Grupa Oryx jako Partnerzy Wspierający, Unicomp-WZA jako Partner Technologiczny. Szczegółowe informacje dotyczące XIII Kongresu CFO Spółek Giełdowych SEG są dostępne na stronie: https://seg.org.pl/wydarzenie/pokaz/xiii-kongres-cfo-spolek-gieldowych-seg.

