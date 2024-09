Jakie są możliwe scenariusze przyszłości dla Polski, jej gospodarki oraz rynku nieruchomości z perspektywy tych, którzy odnieśli sukces? O szeroko pojętym wyznaczaniu trendów rynkowych będą dyskutować goście XIV odsłony Property Forum, które odbędzie się w dniach 16-17 września 2024 roku w Sheraton Grand Warsaw. Portal inwestycje.pl jest patronem medialnym wydarzenia.

Property Forum 2024, organizowane przez Grupę PTWP, to największa w Polsce konferencja biznesowa, skierowana do firm działających na rynku nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych. Wydarzenie trwa dwa dni i obejmuje dyskusje, wystąpienia oraz prezentacje z udziałem inwestorów oraz największych firm deweloperskich, którzy spotykają się, aby określić kluczowe kierunki rozwoju w sektorach takich jak biurowce, magazyny, centra handlowe, hotele, mieszkania i PRS.

Przed nami dwa dni inspirujących sesji tematycznych

Wśród gości tegorocznej edycji wydarzenia znajdą się czołowi deweloperzy, inwestorzy, eksperci, przedstawiciele rządu i samorządów. Inauguracja Forum, które w tym roku odbędzie się pod hasłem przewodnim „Jump To The Future”, rozpocznie dyskusję na temat prognoz dla rynku nieruchomości w nadchodzących miesiącach 2024 roku i perspektyw na kolejny rok. Uczestnicy będą również analizować, w co warto inwestować, jakie projekty są preferowane przez banki oraz kiedy i w jakiej skali globalne trendy dotrą do Polski.

Ważną częścią Property Forum będzie również debata na temat zielonej transformacji w sektorze nieruchomości i budownictwa. Podczas tej dyskusji eksperci pochylą się nad kwestiami związanymi z dekarbonizacją budynków i miast oraz rolą deweloperów i inwestorów w tym procesie.

W cyklu 365 dni na rynku nieruchomości omówione zostaną najważniejsze wydarzenia, które wpłyną na rozwój sektorów biurowego, handlowego, magazynowego, hotelowego oraz mieszkaniowego i PRS.

Ważnym aspektem dyskusji będą także tematy związane z centrami i parkami handlowymi, współczesnymi miejscami pracy, strategiami dla logistyki, rynkiem MICE, społeczną odpowiedzialnością deweloperów czy miastotwórczymi projektami.

Wydarzenie towarzyszące i branżowe konkursy

W ramach wydarzenia odbędzie się także zamknięte spotkanie Forum Ekspertów Zrównoważonego Budownictwa. Poprzednia sesja, która miała miejsce podczas tegorocznej edycji 4 Design Days, pozwoliła ekspertom na opracowanie postulatów mających na celu przyspieszenie zielonej rewolucji w polskim budownictwie.

Jak co roku, Property Forum będzie także miejscem finałów branżowych konkursów: Prime Property Prize – dla najlepszych nieruchomości oraz PropTech Festival – dla innowacyjnych technologii w nieruchomościach, które w tym roku odbędą się w nowej formule.

Zwieńczeniem konferencji będzie gala Property Forum 2024, zaplanowana na wieczór 16 września, po zakończeniu pierwszego dnia wydarzenia. Podczas uroczystości wręczone zostaną statuetki dla laureatów dwóch konkursów. Pierwszy z nich, Prime Property Prize 2024, wyróżni firmy, projekty i osoby, które w 12 kategoriach odegrały kluczową rolę w rozwoju branży nieruchomości.

Drugi konkurs, PropTech Festival 2024, to okazja do zaprezentowania swoich pomysłów dla twórców innowacyjnych technologii. Zarówno młode startupy, jak i doświadczone firmy będą mogły nawiązać kontakty i potencjalną współpracę z liderami polskiego rynku.

Weź udział w konferencji

Organizator przewidział trzy pakiety dostępu: bezpłatny pakiet Online, i dwa płatne: Standard i Premium.

Dla wybranych właścicieli oraz zarządów firm działających w branży nieruchomości komercyjnych udział w konferencji jest bezpłatny. O przyznaniu bezpłatnego pakietu każdorazowo decyduje Organizator.

Zapraszamy do rejestracji i zakupu biletów na tegoroczną edycję Property Forum: https://www.propertyforum.pl/2024/pl/rejestracja,403.html.

Każdego roku Property Forum przyciąga około tysiąca uczestników, w tym czołowych inwestorów i deweloperów, uznanych ekspertów, reprezentantów instytucji finansowych, najemców oraz polityków i samorządowców. Wydarzenie to jest obszernie relacjonowane przez media Grupy PTWP, takie jak propertynews.pl, wnp.pl, dlahandlu.pl, pulshr.pl, portalsamorzadowy.pl, a także przez najważniejsze polskie media ekonomiczne. Organizatorem konferencji Property Forum jest Grupa PTWP. Więcej informacji znajdziesz na oficjalnej stronie wydarzenia: www.propertyforum.pl.

Źródło: Property Forum