Dnia 9 listopada 2023 roku odbył się XV Kongres Inwestycyjny Xelion pod hasłem „Quo Vadis, Munde…?”. Tegoroczne wydarzenie było wyjątkowe nie tylko ze względu na poruszane podczas niego tematy podyktowane dużą zmiennością na światowych rynkach, ale także z okazji 20-lecia działalności Domu Inwestycyjnego Xelion. Kongres rozpoczął przemówieniem Krzysztof Prasał prezes Dom Inwestycyjny Xelion, który wspomniał w kilku słowach o wyzwaniach związanych z rozwijającą się sztuczną inteligencją oraz geopolityką, a także krótko przedstawił historię DI Xelion i wykorzystanie w działalności modeli AI.

Inauguracyjne wystąpienie gościa specjalnego

Następnie głos zabrał gość specjalny Paweł Borys prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Podczas tego wystąpienia omówione zostały kwestie związane z wysokimi stopami procentowymi na świecie oraz wpływem sztucznej inteligencji na globalną inflację. Zdaniem Pawła Borysa AI jest największą rewolucją gospodarczą w naszej historii i przy właściwym jej wykorzystaniu w perspektywie 10 lat, będzie w stanie obniżyć inflację o średnio 1% w skali roku. Paweł Borys przedstawił również trzy negatywne oraz pozytywne trendy, które według niego mają wpływ na sytuację gospodarczą Polski. Do pozytywnych trendów zaliczył potencjalny napływ inwestorów zagranicznych, niskie zadłużenie polskiej gospodarki w porównaniu do gospodarek innych krajów Unii Europejskiej, a także dynamiczny postęp technologiczny oraz wysoko wykwalifikowanych polskich specjalistów, którzy zdaniem Pawła Borysa, są konkurencyjni dla specjalistów technologicznych z całego świata. Wśród negatywnych trendów znalazły się: demografia, geopolityka oraz opóźniająca się w rozwoju transformacja energetyczna.

Cztery panele dyskusyjne

W dalszej części kongresu odbyły się cztery panele dyskusyjne, podczas których omawiane były najbardziej aktualne tematy wpływające na światowe rynki.

Panel pierwszy

Podczas pierwszego panelu, którego głównym motywem przewodnim było pytanie „Czy obecne czasy są wyjątkowe?”. Większość gości jednomyślnie określiła obecne czasy jako najbardziej wyjątkowe w historii ludzkości. Nieco odmienne zdanie miał w tej kwestii prof. Łukasz Hardt, który podkreślił niezmienność ludzkich mechanizmów ewolucji pomimo zmieniającego się otoczenia. Według panelistów technologia stanowi największe wyzwanie rozwojowe, jakie stało dotychczas przed ludzkością, a Ziemia – jak przytoczyła dr Katarzyna Niewińska – znajduje się na granicy swojej wyporności. W dalszej części panelu podjęty został temat Chin dążących do roli światowego hegemona i wiążącego się z tym zagrożenia konfliktu USA – Chiny. Paneliści zwrócili uwagę na dążenie Chin do aneksji Tajwanu i zdominowania dolara przez juan. Padło też pytanie o obszary, które zdaniem prelegentów będą obszarami najszybszego wzrostu gospodarczego. W odpowiedziach wielokrotnie mogliśmy usłyszeć o zależności wzrostu od rozwoju AI, a dr hab. inż. Michał Karpowicz, chcąc oddać współczesną wartość zbiorów danych, nazwał je ropą naszych czasów.

Panel drugi

W panelu „Ponad państwami” polscy, jak i zagraniczni specjaliści, dyskutowali o największych amerykańskich spółkach, głównie technologicznych, perspektywach ich rozwoju oraz dotychczasowych osiągnięciach. Paneliści mieli okazje odpowiedzieć na pytanie dotyczące perspektyw na dalsze wzrosty amerykańskich spółek technologicznych. Wszyscy przyznali, że spółki technologiczne nowojorskiej giełdy są zdecydowanymi beneficjentami ostatnich lat, ale wśród wypowiadających się panowało przekonanie, że spółki te, a w szczególności „wielka siódemka”, wciąż mają jeszcze miejsce na wzrost wyceny. W pytaniu, które spółki ze wspomnianej „siódemki” mają przed sobą największe możliwości rozwoju, Grant Bowers z Franklin Equity Group wspomniał o „Apple” i w miarę rozwoju dyskusji temat zszedł na przewijający się przez całe wydarzenie wątek sztucznej inteligencji. Tym razem uwaga panelistów skupiła się na Europie, o której mówi się, że „zaspała” w wyścigu o AI. Część zaproszonych gości zgodziła się z tym stwierdzeniem, natomiast Gavin Marriott ze Schroders zwrócił uwagę na wiele europejskich firm, które nie biorą udziału w rozwijaniu sztucznej inteligencji, ale wykorzystują ją do maksymalizacji efektywności w swoich branżach. Ostatnim tematem była czysta energia, co do którego zdania były podzielone. Robert Bohynik z Goldman Sachs TFI S.A. ocenił aktualne wyceny w tym sektorze jako wciąż relatywnie wysokie nawet pomimo ostatnich dynamicznych przecen.

Panel trzeci

Trzeci z kolei panel dyskusyjny skupił się na pytaniu o możliwość powrotu do ery „taniego pieniądza”. Zdania w kwestii perspektyw powrotu do niskich stóp procentowych były podzielone, natomiast wszyscy prelegenci zgodzili się co do tego, że jest to niemożliwe w krótkim okresie czasu. Nie wszyscy natomiast zgodzili się z wagą banków centralnych w kształtowaniu wartości pieniądza w ostatnim czasie. Zdaniem części prelegentów, to rządy przejęły większą część odpowiedzialności. Nie zabrakło również stwierdzenia, że to rynki kierują polityką monetarną, a banki centralne tylko wykonują ich wolę. W kolejnych wypowiedziach gości dało się też wyczuć opinie o spowolnieniu światowych gospodarek. Prelegenci zwrócili uwagę na zadłużenie gospodarek i wyzwanie, jakie w związku z tym stoi przed bankami centralnymi. Na koniec podzielili się swoimi opiniami na temat prognoz obniżania stóp procentowych w najbliższej przyszłości – wśród nich przeważało zdanie, że obniżki stóp procentowych prędzej czy później nastąpią, a FED nie podwyższy stóp procentowych.

Panel czwarty

Ostatni panel poświęcony został warszawskiej giełdzie. Paneliści dyskutowali o perspektywach dla polskiego rynku. Podczas panelu zadane zostało pytanie o potencjał wzrostu. Zdaniem wszystkich mówców prognozy wzrostowe dla krajowych spółek są bardzo obiecujące i jednogłośnie wymienili również sektor bankowy jako ten, który dysponuje jeszcze miejscem na wzrosty. Wspomniano również o sektorze energetycznym jako jednym z najatrakcyjniejszych na GPW. Michał Stefański z TFI PZU S.A. wspomniał o ogromnym, wynoszącym kilkadziesiąt procent, dyskoncie polskiego sektora energetycznego względem europejskich. Ważnym tematem poruszonym na panelu był temat braku emisji, a co więcej wycofywania się spółek z warszawskiej giełdy. Prezes Zarządu Quercus TFI S.A., Sebastian Buczek, odniósł się do tego tematu, wskazując, że zachęcić spółki do zainteresowania się GPW mogłoby np. obniżenie CITu z 19 do 15 procent. Na koniec przewinął się również temat PPK, który został przedstawiony jako potencjalna stymulacja dla warszawskiej giełdy, ale też alternatywa oszczędnościowa, która pobudza skłonności do oszczędzania wśród Polaków.

Podczas XV Kongresu Inwestycyjnego Xelion uczestnicy mieli okazję posłuchać wypowiedzi specjalistów na najbardziej aktualne tematy otaczającego świata z perspektywy gospodarczej i geopolitycznej. Omawiano wyjątkowość obecnych czasów i związanych z nimi wyzwań, ze szczególnym uwzględnieniem roli sztucznej inteligencji.

