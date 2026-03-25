XVIII Europejski Kongres Gospodarczy (EEC – European Economic Congress) odbędzie się już za miesiąc. Udział w wydarzeniu potwierdzają kluczowe postaci świata biznesu i polityki – czołowi przedsiębiorcy, ministrowie, ambasadorowie, naukowcy, a także eksperci z różnych dziedzin. Ich rozmowom przewodzić będzie hasło – siła dialogu, które oddaje ideę kongresu jako przestrzeni wymiany stanowisk, doświadczeń oraz rekomendacji w czasie narastającej niepewności geopolitycznej i gospodarczej. Agenda tegorocznej edycji koncentruje się na strategicznej pozycji Europy, suwerenności i konkurencyjności gospodarki, odporności i bezpieczeństwie, transformacji energetycznej, cyfryzacji oraz roli człowieka w procesach zmian. Kongres zaplanowano w terminie 22–24 kwietnia 2026 roku, w Międzynarodowym Centrum Kongresowym i Spodku w Katowicach. Portal inwestycje.pl jest patronem medialnym wydarzenia.

Program obejmuje najbardziej aktualne zagadnienia o wymiarze strategicznym, takie jak geopolityczna podmiotowość Europy, suwerenność i konkurencyjność gospodarki, odporność i bezpieczeństwo czy transformacja energetyczna, jak i tematy dotyczące zmian w obszarze technologii, inwestycji oraz local contentu, rynku pracy, demografii oraz roli młodego pokolenia w kształtowaniu przyszłości.

Europejski Kongres Gospodarczy od lat tworzy warunki do rozmowy, która wykracza poza doraźny komentarz do wydarzeń i koncentruje się na tym, co naprawdę przesądza o przyszłości gospodarki. Dziś szczególnie potrzebujemy dialogu prowadzonego ponad podziałami sektorowymi i instytucjonalnymi, bo tylko w taki sposób można odpowiedzialnie rozmawiać o konkurencyjności Europy, bezpieczeństwie, transformacji energetycznej, technologiach i inwestycjach. Tegoroczna agenda pokazuje skalę i złożoność wyzwań, ale też potrzebę wspólnego namysłu nad rozwiązaniami, które będą miały znaczenie tu i teraz oraz w dłuższej perspektywie mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator i organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Jednym z najważniejszych kapitałów Europejskiego Kongresu Gospodarczego od lat pozostają ludzie: liderzy biznesu, przedstawiciele administracji, eksperci, naukowcy, samorządowcy i praktycy różnych sektorów. Znani są już prelegenci, którzy do debaty wniosą wiedzę i doświadczenie wynikające z realnego współtworzenia procesów gospodarczych i społecznych.

Swój udział w wydarzeniu potwierdzili m.in.: Willemijn Aerdts, minister ds. gospodarki cyfrowej i suwerenności cyfrowej Królestwa Niderlandów; Bartłomiej Babuśka, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu; Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych; Michał Baranowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii; Bogdan Benczak, prezes PZU; Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich; Michał Bolesławski, prezes ING Banku Śląskiego; Rafał Brzoska, założyciel, prezes InPostu; Andrzej Domański, minister finansów i gospodarki; Joao Brás Jorge, prezes Banku Millennium; Mark Brzezinski, były ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, członek Rady Doradców Strategicznych UNIMOT; Łukasz Chaberski, prezes Polskich Portów Lotniczych; Mirosław Czekaj, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego; Krzysztof Gawkowski, wicepremier, minister cyfryzacji; Przemysław Gdański, prezes Banku BNP Paribas; Marek Gzik, sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Wiktor Janicki, prezes Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA; Katarzyna Anna Kacperczyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia; Michał Kobosko, poseł do Parlamentu Europejskiego; Przemysław Koperski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury; Katarzyna Kotula, ministra ds. równości; Sebastian Kulczyk, międzynarodowy inwestor, właściciel Kulczyk Investments, Manta Ray vc, Pho3nix Foundation; Maciej Lasek, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK); Katrin Gülden Le Maire, ekspertka od etyki w AI, doradczyni strategiczna; Grzegorz Lot, prezes Tauron Polska Energia; Janusz Malinowski, prezes PKP Intercity; Harlan Mandel, CEO Media Development Investment Fund; Adam Mokrysz, prezes Mokate; Szymon Midera, prezes PKO Banku Polskiego; Krzysztof Niemiec, wiceprezes Track Tec; Piotr Okurowski, prezes Kaucja.pl – Krajowego Systemu Kaucyjnego; Mateusz Oleksy, dyrektor Visa w Polsce; Remigiusz Paszkiewicz, prezes KGHM Polska Miedź; Krzysztof Pawiński, prezes Grupy Maspex; Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej; Nathan Reich, dyrektor,attaché ds. energii, departament energii Ambasady USA w Warszawie; Johan S. Roos, professor Peter Drucker Society Europe, Board Advisor Hult International Business School; Tomasz Rożek, założyciel i prezes Fundacji Nauka. To Lubię; Agnieszka Sarkowicz, prezeska Synthos AGRO; Henrik von Scheel, profesor zarządzania strategicznego i ekonomii, strateg, futurysta; Hannes Schreiber, ambasador Republiki Austrii w Polsce; Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocniczka rządu ds. Instrumentu na rzecz Zwiększenia Bezpieczeństwa Europy KPRM; Rafał Sonik, prezes Gemini Holding; Jan Sechter, wiceminister przemysłu i handlu Czech; Guy Standing, ekonomista, profesor Uniwersytetu SOAS w Londynie; Michał Wypychewicz, CEO Koronea Family Office, przewodniczący rady nadzorczej ZPUE oraz Piotr Żabski, prezes Alior Banku.

O tym, co najważniejsze

Program XVIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego został zbudowany tak, by objąć zarówno kwestie strategiczne dla Europy i jej gospodarki, jak i zagadnienia bezpośrednio wpływające na decyzje firm, instytucji oraz samorządów. Wyrósł z przekonania organizatorów, że to na styku różnych perspektyw powstają najbardziej wartościowe diagnozy i rekomendacje.

Europa, geopolityka i bezpieczeństwo wspólnoty

Tegoroczna agenda wydarzenia jest mocno osadzona w pytaniach o pozycję Europy w świecie rosnącej rywalizacji politycznej, gospodarczej i technologicznej. W centrum debaty znajdą się kwestie geopolitycznej podmiotowości Unii Europejskiej, granic europejskiej solidarności, miejsca Polski i regionu w kształtującej się architekturze polityczno-gospodarczej, a także zagadnienia związane z bezpieczeństwem, odpornością państw i wspólną reakcją na kryzysy. W tym ujęciu gospodarka nie jest traktowana w oderwaniu od otoczenia międzynarodowego, lecz jako jeden z fundamentów europejskiej sprawczości, stabilności i zdolności do działania w warunkach narastającej niepewności.

Konkurencyjność gospodarki, przemysł i inwestycje

Istotną część programu zajmą rozmowy o przewagach rozwojowych Europy i Polski, budowaniu niezależności w kluczowych sektorach oraz wzmacnianiu konkurencyjności gospodarki w świecie zakłóconych łańcuchów dostaw i rosnących napięć handlowych. Agenda obejmuje zagadnienia związane z przemysłem, inwestycjami, eksportem, międzynarodową współpracą gospodarczą, finansami i zarządzaniem, a także z nearshoringiem, automatyzacją i innowacjami jako narzędziami wzrostu. To obszar debaty, w którym wyraźnie wybrzmiewa pytanie o to, jak łączyć ambicje modernizacyjne z realnymi warunkami prowadzenia biznesu i długofalowym bezpieczeństwem gospodarczym.

Transformacja energetyczna, klimat i środowisko

Jednym z najmocniejszych wymiarów tegorocznego kongresu pozostaje transformacja energetyczna rozumiana nie tylko jako proces technologiczny czy regulacyjny, ale również jako inwestycja w niezależność, odporność i przyszłą konkurencyjność gospodarki. Program obejmuje zarówno debatę o nowej energetyce, w tym odnawialnych źródłach energii, atomie, magazynowaniu i elastycznych systemach, jak i zagadnienia związane z kosztami energii, modyfikacją infrastruktury, klimatem oraz środowiskiem. Tak ujęta agenda pokazuje, że zmiana modelu gospodarczego jest dziś nierozerwalnie związana z bezpieczeństwem surowcowym, efektywnością, odpowiedzialnością środowiskową i zdolnością do prowadzenia długoterminowej polityki rozwojowej.

Technologie, cyfryzacja i nowe modele rozwoju

Silnie reprezentowanym nurtem będą również technologie, dane i cyfrowa transformacja, traktowane jako jeden z głównych filarów nowoczesnej gospodarki. W agendzie znalazły się tematy związane ze sztuczną inteligencją, automatyzacją, robotyzacją, cyberbezpieczeństwem, cyfryzacją przemysłu, energetyki i administracji, a także z wpływem technologii na rynek pracy i kompetencje przyszłości. Kongres stawia przy tym pytania nie tylko o tempo zmian, ale również o ich konsekwencje dla modeli zarządzania, produktywności, edukacji i zdolności państw oraz przedsiębiorstw do budowania trwałych przewag w gospodarce opartej na wiedzy.

Człowiek, usługi publiczne i społeczny wymiar transformacji

Program EEC 2026 wyraźnie podkreśla także, że gospodarcza i technologiczna zmiana nie może być analizowana wyłącznie przez pryzmat wskaźników wzrostu, inwestycji czy produktywności. Dlatego ważne miejsce zajmują w nim zagadnienia dotyczące rynku pracy, edukacji, zdrowia, samorządów, jakości życia, demografii, migracji oraz społecznej spójności. Uzupełnieniem tego obrazu są ścieżki poświęcone handlowi, mediom i komunikacji, kulturze, stylowi życia czy przemysłowi spożywczemu. Tak szerokie ujęcie potwierdza, że Europejski Kongres Gospodarczy pozostaje przestrzenią rozmowy nie tylko o gospodarce sensu stricto, ale także o warunkach rozwoju społecznego i jakości instytucji, od których zależy trwałość całego procesu zmian.

Wydarzenia towarzyszące

Integralną częścią Europejskiego Kongresu Gospodarczego pozostają wydarzenia towarzyszące, które akcentują praktyczny wymiar rozwoju, przedsiębiorczości i współpracy międzysektorowej. W programie znalazła się Gala Inwestor bez Granic 2026, podczas której przyznane zostaną wyróżnienia w kategoriach Inwestor zagraniczny w Polsce oraz Polski inwestor za granicą. Odbędzie się także jubileuszowa, 15. edycja TOP Inwestycje 2026, prezentująca najciekawsze i najbardziej inspirujące przedsięwzięcia realizowane przez samorządy w całej Polsce. Program wydarzeń uzupełni EEC Startup Challenge 2026, którego finałem będzie gala wręczenia wyróżnień dla najlepszych startupów konkursu.

Europejski Kongres Gospodarczy ponownie odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym i Spodku w Katowicach, a także w przestrzeni Green Planet zaaranżowanej pomiędzy dwoma obiektami. Dodatkowe sale pozwolą na organizację większej liczby debat, a także stworzą idealne miejsce do networkingu pomiędzy uczestnikami. Organizatorzy spodziewają się kilkunastu tysięcy gości, w tym ponad 1300 panelistów i panelistek.

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) w Katowicach to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem gości z Polski, Europy, świata, wśród których wymienić można: unijnych komisarzy, premierów i przedstawicieli rządów państw europejskich, prezesów największych firm, naukowców i praktyków, decydentów mających realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne. W opiniotwórczym gronie, w formie otwartej debaty publicznej, prowadzone są rozmowy o kwestiach najistotniejszych dla rozwoju Europy. Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, od pierwszej edycji w 2009 roku, jest Grupa PTWP.