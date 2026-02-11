Zakupem luksusowej nieruchomości mieszkaniowej (w cenie 2 mln zł lub wyższej) zainteresowanych było w skali całego kraju 4,6% klientów w IV kw. ubiegłego roku, wynika z analiz Grupy Morizon-Gratka. Rozkład tego popytu nie jest jednak równomierny i koncentruje się przede wszystkim w dużych aglomeracjach oraz na ich przedmieściach. W analizowanym okresie nieruchomościami premium interesował się co dwudziesty klient w Krakowie (5,2%), co piętnasty w Trójmieście (6,6%) oraz niemal co jedenasty w Warszawie (9,4%).

„Według danych Grupy Morizon-Gratka (stan na 20 stycznia br.) oferty sprzedaży mieszkań i apartamentów kwalifikujące się ze względu na cenę do segmentu luksusowego stanowią 3,6% wszystkich ogłoszeń tego typu w Polsce oraz 15,1% ofert sprzedaży budynków mieszkalnych” – czytamy w komunikacie.

Na tle kraju zdecydowanie wyróżnia się województwo mazowieckie oraz Warszawa. W regionie tym 28,1% budynków mieszkalnych (domy wolnostojące, segmenty, etc.) oferowanych do sprzedaży – zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego – mieści się w segmencie cenowym premium, natomiast w samej stolicy odsetek ten sięga 64,8%. W segmencie mieszkań i apartamentów udział ofert luksusowych w Warszawie wynosi 8,2%, co oznacza, że co dwunasty lokal w stolicy wyceniony jest na co najmniej 2 mln zł. Dla porównania, w Krakowie odsetek ten wynosi 3,8%, we Wrocławiu 1,5%, a w Poznaniu 1,3%.

Dane Grupy Morizon-Gratka jednoznacznie pokazują, że rynek nieruchomości luksusowych w Polsce przestał być niszowy. Stał się dojrzałym, dynamicznie rozwijającym się segmentem, który coraz wyraźniej wpisuje się w strukturę krajowego rynku mieszkaniowego, zakończono.

Na potrzeby analizy Grupy Morizon-Gratka przyjęto, że do segmentu nieruchomości premium zaliczają się mieszkania, apartamenty oraz budynki mieszkalne oferowane w cenie co najmniej 2 mln zł. Kwota ta odpowiada równowartości około 209 przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw (według danych NBP w grudniu 2025 roku wyniosło ono 9 583,31 zł), tj. sumy średnich pensji wypłacanych „na rękę” z ok. 24 lat.

Źródło: ISBnews