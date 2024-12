Ponad połowa przedstawicieli firm budowlanych, niemal tyle samo co rok wcześniej, jest zdania, że w okresie 6-24 miesięcy koniunktura powinna się poprawić, wynika z raportu firmy doradczej Deloitte. Jednocześnie 60% spółek wskazuje na spowolnienie branży spowodowane niedostateczną podażą projektów na rynku.

Jak wynika z raportu „Polskie Spółki Budowlane 2024”, pomimo wielu wyzwań związanych z prowadzeniem inwestycji w ostatnich latach, przedstawiciele sektora zdają się nie tracić optymizmu. Przeprowadzone w ramach raportu badanie nastrojów wykazało, że zdaniem 53% ankietowanych (-1 pkt proc. r/r) w okresie 6-24 miesięcy koniunktura powinna się poprawić. Znaczna większość wyraża także optymizm co do perspektywy dłuższej niż 2 lata (66% odpowiedzi wskazujących na poprawę sytuacji), aczkolwiek jest to wynik o 12 pkt proc. niższy niż rok wcześniej. Co więcej, w porównaniu z poprzednią edycją badania odsetek podmiotów planujących w najbliższym czasie ekspansję zagraniczną wzrósł o 4 pkt proc. do poziomu 43%.

„Nadchodzące projekty w ramach dużych programów infrastrukturalnych, takich jak budowa dróg i modernizacja kolei, mogą prowadzić do przejściowego przeciążenia rynku wykonawczego i wzrostu kosztów materiałów budowlanych. Dodatkowo otwartość rynku na zagranicznych wykonawców startujących w przetargach oraz niedobory kadrowe stanowią istotne bariery, które wymagają uwagi. Kluczowe podmioty zarówno ze strony wykonawczej, jak i zlecającej patrzą jednak na rynek z optymizmem. Świadomość potencjału sektora, wysoka jakość świadczonych usług oraz strategiczne planowanie pozwolą branży budowlanej nie tylko sprostać obecnym wyzwaniom, ale również skutecznie przygotować się na nadchodzące lata” – powiedział wicedyrektor w dziale doradztwa finansowego w Deloitte Maciej Niemierka, cytowany w komunikacie.

Utrzymujące się wyzwania na rynku budowlanym nie przeszkodziły największym polskim firmom w sektorze w osiągnięciu rekordowych wyników finansowych. Średni wzrost przychodów tych firm w 2023 roku zwiększył się o 3,6% r/r i przekroczył 100 mln zł, wskazano w raporcie.

Liderem tego obszaru po raz kolejny została Grupa Budimex, która wypracowała 9,8 mld zł przychodów – o 13,7% więcej r/r. Spółka odnotowała także największy wartościowy wzrost obrotu, wynoszący prawie 1,2 mld zł. Drugie miejsce przypadło Grupie Strabag – 5,8 mld zł (+13,5% r/r, + 685 mln zł). Na trzeciej pozycji znalazła się Grupa PORR z 4,5 mld zł przychodów, co oznacza wzrost o 15% (+ 586 mln zł) r/r. Największym procentowym wzrostem (37,5%) może pochwalić się dziewiąta w zestawieniu Grupa Trakcja PRKiI. Dwucyfrowy wynik osiągnęła także Grupa Dekpol (+13%, +182 mln zł), dzięki czemu po roku nieobecności ponownie znalazła się w rankingu, zajmując 14 miejsce. Łączne przychody liderów polskiego sektor budowlanego w 2023 r. wyniosły blisko 46,2 mld zł, wymieniono.

„Mimo wielu utrzymujących się wyzwań mających wpływ na sytuację branży budowlanej, większości firm z rankingu udało się wypracować w 2023 roku dodatni wynik finansowy. Jest to tym bardziej istotne, jeśli uwzględni się czynniki wpływające na ostateczną rentowność inwestycji, takie jak wyższe koszty realizacji czy utrzymujący się wysoki koszt finansowania zewnętrznego. Znaczna część spółek utrzymała także opłacalność realizowanych projektów, o czym świadczy średnia procentowa marża na sprzedaży wynosząca 6,4%. Niestety, przedstawiciele firm budowlanych patrzą w przyszłość z niewielkim optymizmem. Ponad 60% badanych uważa, że rynek w 2024 roku zmaga się z istotnym spowolnieniem i z niedostateczną podażą projektów. Dlatego w kontekście najbliższych lat jeszcze większego znaczenia nabierają szeroko rozumiane inwestycje w infrastrukturę publiczną, które pozwolą zapewnić branży pewną stabilizację” – dodał partner, audyt & assurance lider sektora budownictwa w Deloitte Łukasz Michorowski.

W 2023 r. średni wynik netto spółek ujętych w zestawieniu wyniósł 86,9 mln zł. Oznacza to spadek w porównaniu do roku 2022, kiedy to wartość wskaźnika wyniosła 95 mln zł. Liderem za ubiegły rok został Budimex z zyskiem netto na poziomie 746,1 mln zł. Drugie miejsce przypadło PUT Intercor (139,9 mln zł). Trzecią pozycję zajął Strabag – 137,4 mln zł. Autorzy raportu zaznaczają, że tylko dwie spośród piętnastu firm z zestawienia odnotowały stratę netto, co jednak przyczyniło się do pogorszenia średniego wyniku w ujęciu rok do roku. W perspektywie wyzwań stojących przed sektorem i wyraźnego spowolnienia, jakie obserwujemy w 2024 roku, wielu spółkom będzie bardzo trudno utrzymać wyniki na podobnym poziomie. Przekłada się to również na publikowane przez GUS wskaźniki produkcji budowlano-montażowej.

Dziewięć spośród piętnastu firm budowlanych ujętych w rankingu to podmioty notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Na koniec 2023 r. łączna kapitalizacja rynkowa tych spółek wyniosła 20,3 mld zł, czyli o 9,6 mld zł (+89%) więcej niż rok wcześniej. Trend wzrostowy został zaobserwowany także w pierwszej połowie 2024 r., natomiast od połowy roku widać wyraźne odwrócenie trendu i spadek wartości kapitalizacji podmiotów w tym sektorze, podsumowano.

Źródło: ISBnews