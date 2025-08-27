Odsetek bankowców spodziewających się wzrostu kredytów mieszkaniowych dla klientów indywidualnych w ciągu 6 miesięcy spadł do 68% w sierpniu br. z 66% przed miesiącem, wynika z „Monitora Bankowego”, opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses. Odsetek oczekujących wzrostu kredytów inwestycyjnych przedsiębiorstw w tym czasie wzrósł odpowiednio do 57% z 50%.

Kredyty konsumpcyjne dla osób indywidualnych wzrosną w ciągu najbliższych 6 miesięcy według 74% ankietowanych w sierpniu wobec 72% takich odpowiedzi przed miesiącem.

„Ogólny wskaźnik oceny aktywności klientów na rynku kredytów gospodarstw domowych m/m jest wyższy o 16 pkt i w sierpniu wynosi 49 pkt. Saldo ocen aktywności klientów na rynku kredytów konsumpcyjnych m/m jest wyższe o 26 pkt, a r/r wzrosło o 51 pkt. Saldo ocen dla rynku kredytów mieszkaniowych m/m wzrosło o 4 pkt, a r/r jest wyższe o 54 pkt. Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku kredytów gospodarstw domowych wzrósł m/m o 5 pkt i wynosi 69 pkt” – czytamy w raporcie.

W przypadku kredytów obrotowych przedsiębiorców wzrostów oczekuje 61% bankowców wobec 67% miesiąc wcześniej. Wzrostu kredytów inwestycyjnych oczekuje 57% wobec 50% miesiąc wcześniej.

„Wskaźnik ogólny oceny aktywności przedsiębiorców na rynku kredytów dla podmiotów gospodarczych m/m spadł o 8 pkt i wynosi 15 pkt. W przypadku aktywności przedsiębiorców na rynku kredytów inwestycyjnych indeks ocen m/m wzrósł o 1 pkt proc., a r/r jest wyższy o 9 pkt proc. Indeks ocen dla rynku kredytów obrotowych m/m spadł o 25 pkt, a r/r jest wyższy o 7 pkt. Indeks prognozy dla rynku kredytów podmiotów gospodarczych m/m jest niższy o 3 pkt i wynosi obecnie 30 pkt” – czytamy dalej.

Źródło: ISBnews