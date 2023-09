Odsetek bankowców spodziewających się wzrostu kredytów mieszkaniowych dla osób indywidualnych w ciągu 6 miesięcy wzrósł do 75% we wrześniu z 73% przed miesiącem, wynika z „Monitora Bankowego”, opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses. Odsetek oczekujących wzrostu kredytów inwestycyjnych przedsiębiorstw w tym czasie wzrósł odpowiednio do 39% z 36%.

Kredyty konsumpcyjne dla osób indywidualnych wzrosną w ciągu najbliższych 6 miesięcy według 50% ankietowanych we wrześniu wobec 43% takich odpowiedni przed miesiącem.

„Ogólny wskaźnik oceny aktywności klientów na rynku kredytów gospodarstw domowych m/m jest niższy o 4 pkt i we wrześniu wynosi 18 pkt. Saldo ocen aktywności klientów na rynku kredytów konsumpcyjnych m/m jest niższe o 13 pkt, a r/r wzrosło o 45 pkt. Saldo ocen dla rynku kredytów mieszkaniowych m/m wzrosło o 9 pkt, a r/r jest wyższe o 94 pkt. Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku kredytów gospodarstw domowych wzrósł m/m o 10 pkt i wynosi 58 pkt” – czytamy w raporcie.

W przypadku kredytów obrotowych przedsiębiorców wzrostów oczekuje 63% bankowców wobec 56% miesiąc wcześniej.

„Wskaźnik ogólny oceny aktywności przedsiębiorców na rynku kredytów dla podmiotów gospodarczych m/m wzrósł o 13 pkt i wynosi 14 pkt. W przypadku aktywności przedsiębiorców na rynku kredytów inwestycyjnych indeks ocen m/m wzrósł o 13 pkt, a r/r jest wyższy o 15 pkt. Indeks ocen dla rynku kredytów obrotowych m/m wzrósł o 29 pkt, a r/r jest wyższy o 50 pkt. Indeks prognozy dla rynku kredytów podmiotów gospodarczych m/m jest wyższy o 1 pkt i wynosi obecnie 26 pkt” – napisano także.

Źródło: ISBnews