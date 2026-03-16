76,7% deweloperów spodziewa się utrzymania obecnych stawek sprzedaży mieszkań w najbliższych miesiącach, jednak rośnie grupa dopuszczająca spadki – dziś to 5,8% ankietowanych, wobec 2,5% miesiąc wcześniej, wynika z najnowszego odczytu Indeksu Nastrojów Deweloperów przygotowanego przez portal Tabelaofert.pl. Część firm zaczyna obawiać się, że napięcia na Bliskim Wschodzie mogą zatrzymać cykl obniżek stóp procentowych, a nawet ponownie podbić inflację.

Po raz pierwszy Tabelaofert.pl zestawiła też oczekiwania deweloperów z nastrojami kupujących – z badania IBRIS wynika, że 38% klientów spodziewa się dalszego wzrostu cen mieszkań, podczas gdy taki scenariusz wskazuje jedynie 17,5% deweloperów.

„Widać wyraźnie, że oczekiwania rynku i kupujących nie są dziś w pełni zbieżne. Opinie kupujących są podzielone, ale najwięcej oczekuje wzrostu cen mieszkań. Po stronie deweloperów dominuje przekonanie, że rynek wejdzie raczej w okres stabilizacji niż wyraźnych wzrostów . To oznacza, że deweloperzy są mniej optymistyczni niż ich klienci, obawiają się wpływu kryzysu w Zatoce Perskiej na oprocentowanie kredytów” – powiedział wiceprezes i założyciel portalu Tabelaofert.pl Robert Chojnacki, cytowany w komunikacie.

58% deweloperów spodziewa się wzrostu sprzedaży mieszkań w najbliższych miesiącach. Utrzymania obecnego poziomu sprzedaży oczekuje 34,6% firm, natomiast spadek prognozuje jedynie 7,4% respondentów. W porównaniu ze styczniem widać jednak większe zróżnicowanie ocen rynku – wzrósł zarówno udział firm przewidujących poprawę koniunktury sprzedażowej, jak i tych, które dopuszczają scenariusz słabszego popytu, podano również.

Indeks zmiany cen mieszkań pozostaje dodatni, choć w lutym lekko się obniżył. W najnowszej edycji badania osiągnął poziom 0,12 wobec 0,14 w styczniu i grudniu. Oznacza to, że wśród deweloperów nadal przeważają oczekiwania wzrostu cen nad prognozami ich spadku, choć dynamika tych oczekiwań jest nieco mniejsza niż na początku roku, wskazano w materiale.

